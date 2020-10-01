Как убрать отечность лица и сделать кожу более упругой

Возраст дарит нам мудрость, опыт, возможность меняться, в том числе и в лучшую сторону. Но вместе с этими бонусами приходят и внешние изменения, которые доставляют немало хлопот.

Мои года — мое богатство?

Женщины во все времена боялись прихода старости, а уж в наш век, когда социум едва ли не претензии к женщинам предъявляет, что те, с годами становятся менее привлекательными, им и вовсе приходится быть во всеоружии в борьбе с внешними изменениями.

Посещать косметологов могут/хотят далеко не все в силу разнообразных причин. Однако поддерживать тонус кожи, ее здоровье можно и в домашних условиях, если делать это строго систематически.

Подобных техник к интернете можно найти немало, однако сегодня поговорим о технике CHIHIRO.

Ее изобрела в Японии женщина-доктор, техника относится к акупрессуре, когда при помощи стимуляции крови и лимфы нажатием на определенные точки, можно устранить серьезные дефекты кожи.

Сразу стоит предупредить, что это — не массаж лица, техника подразумевает довольно сильное воздействие, вызывающее болезненные ощущения.

Мышцы теряют память

По словам автора методики госпожи Чихиро, проблема ранних внешних проявлений старения связана с тем, что лицевые мышцы человека "простаивают", что приводит к слабому кровообращению, плохому оттоку лимфы, что и становится причиной отеков, одуловатости.

"Человек сидит долгое время в одной позе, с одним и тем же выражением лица за монитором или просто подолгу смотрит в свой телефон. Отсюда и проблемы. Мы не используем мышцы лица как тогда, когда были детьми и эмоции на лице сменяли одна другую. Это происходило равномерно, поэтому, вырастая, мы быстро меняемся внешне не в лучшую сторону. Мало естественных изменений, так еще и это", — делится своими наблюдениями Чихиро.

А ведь именно кровь и лимфа — проводники кислорода для всего организма, и кожи, в том числе. Они доставляют питательные вещества к каждой нашей клеточке. В противном случае возникают дефициты, кожа становится тусклой, уставшей. И наоборот, когда кожа насыщена кислородом, на ней играет здоровый румянец, она плотная, без отеков.

Перечень упражнений

Рассмотрим предложенные Чихиро упражнения, которые позволят выглядеть в любом возрасте молодо и красиво.

1. Избавляемся от отеков

Указательным пальцем нащупать точку, находящуюся сразу под ушной мочкой на нижней челюсти. Аккуратно надавить на нее. Давление усиливаем в течении 3-5 секунд, массируя так, словно перемещаем точку к затылку. Кстати, это упражнение прекрасным образом воздействует на шею, делая ее мышцы более эластичными.

Всего понадобится 8 подходов.

2. Улучшаем эластичность кожных покровов

Поскольку эта точка находится в области живота, то воздействие на нее также нормализует работу ЖКТ и метаболизма.

Расположена она строго посередине линии между пупком и нижней частью грудной клетки.

При надавливании "поднимаем" этот участок к желудку и задерживаем там до 5 секунд.

Также проделываем 8 раз.

3. Улучшаем состояние щек

Мысленно проводим пару пересекающихся линий: вертикальную от зрачка вниз, горизонтальную от кончика носа к скуле. Нужная нам точка будет ровно посередине пересечения.

Воздействие аналогичное: 8 подходов по 5 секунд для обеих сторон лица.

4. Стимулируем кровоток и лимфоток

Это упражнение позволит избавиться от темных кругов под глазами.

Для его выполнения следует немного приоткрыть рот, нащупать ямку за мочкой уха и надавить на нее. Упражнение также делать до 5 секунд по 8 подходов.

Все упражнения делаем так, чтобы чувствовалась терпимая боль.

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