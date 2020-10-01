Окончание лета — не просто смена сезона. Это еще и необходимость приводить в порядок все тело: от кончиков волос до ступней. Именно летом им достается больше всего проблем: солнце, песок, соленая или хлорированная вода, пыль…
В итоге тело и волосы пересушены, что приводит к ряду проблем, которые следует устранять.
Но если мы, зная об этом, уделяем максимум внимание лицу и волосам, то о ногах часто напрочь забываем. В итоге — шелушащиеся, потрескавшиеся грубые пятки. А ведь им также необходима помощь.
К счастью, дома тоже можно привести ножки в полный порядок.
Настои трав не только отлично смягчают самую грубую кожу, но и являются отличными антисептиками, обеззараживающими мелкие порезы, трещины, ранки.
Приготовьте такую ванночку, добавив в нее 2-3ст. ложки морской соли и по 2 ст. ложки соды и крахмала. А также добавьте сухой аптечной ромашки в количестве 2 ст. ложки.
Принимать ванночки следует в течении получаса, придерживаясь максимально комфортного температурного режима.
Когда кожа после ванночек распарилась, необходимо очистить огрубевшие участки. Используйте пемзу или специальные щетки и пилки.
Не следует тереть пятки со всей силой. Нажим должен быть аккуратным, лучше, если это будут круговые движения.
Более одного раза в неделю такую процедуру не проводят.
Следующий этап — увлажнение.
Обычно кожа пятках после лета сухая практически у всех. Поэтому лучше использовать увлажняющие крема с витаминами или масла. Если есть проблема с излишним потоотделением, то подойдет тальк.
Эта проблема стоит того, чтобы поговорить о ней отдельно.
Да, она часто появляется исключительно летом и виной этому служит открытая обувь, не облегающая часть пятки. Еще из безобидных причин — лишний вес и длительное пребывание на ногах.
Однако на этом самые простые причины и заканчиваются. А вот заболеваний, которые часто сигнализируют о своем наличии в организме именно таким образом, достаточно.
Это, прежде всего, кожные болезни:
Кроме того, трещины на пятках могут быть следствием:
Поэтому, если в короткие сроки домашние средства не решают проблемы, следует обратиться к специалисту и сдать анализы, чтобы выявить основную причину проблемы. Иногда она не очень и безобидна.
Помимо того, что трещина — симптом болезни, они также опасны и тем, что являются, по сути, входными воротами для инфекций.
Чтобы себя обезопасить от них, следует обрабатывать пораженную область перекисью водорода, мазями, с содержанием антибиотиков и противовоспалительных компонентов.
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