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Автор Анна Смирнова

Уход за пятками в домашних условиях

Окончание лета — не просто смена сезона. Это еще и необходимость приводить в порядок все тело: от кончиков волос до ступней. Именно летом им достается больше всего проблем: солнце, песок, соленая или хлорированная вода, пыль…

Уход за пятками в домашних условиях

В итоге тело и волосы пересушены, что приводит к ряду проблем, которые следует устранять.

Но если мы, зная об этом, уделяем максимум внимание лицу и волосам, то о ногах часто напрочь забываем. В итоге — шелушащиеся, потрескавшиеся грубые пятки. А ведь им также необходима помощь.

К счастью, дома тоже можно привести ножки в полный порядок.

Смягчение кожи

  • Для этой цели подойдут различные ванночки, основа которых — травяной отвар. Используйте ромашку, календулу, зверобой.

Настои трав не только отлично смягчают самую грубую кожу, но и являются отличными антисептиками, обеззараживающими мелкие порезы, трещины, ранки.

  • Хорошее воздействие на грубую кожу окажут и солевые растворы, смешанные с крахмалом и ромашкой.

Приготовьте такую ванночку, добавив в нее 2-3ст. ложки морской соли и по 2 ст. ложки соды и крахмала. А также добавьте сухой аптечной ромашки в количестве 2 ст. ложки.

Принимать ванночки следует в течении получаса, придерживаясь максимально комфортного температурного режима.

Очищение

Когда кожа после ванночек распарилась, необходимо очистить огрубевшие участки. Используйте пемзу или специальные щетки и пилки.

Не следует тереть пятки со всей силой. Нажим должен быть аккуратным, лучше, если это будут круговые движения.

Более одного раза в неделю такую процедуру не проводят.

Увлажнение

Следующий этап — увлажнение.

Обычно кожа пятках после лета сухая практически у всех. Поэтому лучше использовать увлажняющие крема с витаминами или масла. Если есть проблема с излишним потоотделением, то подойдет тальк.

Трещины на пятках

Эта проблема стоит того, чтобы поговорить о ней отдельно.

Да, она часто появляется исключительно летом и виной этому служит открытая обувь, не облегающая часть пятки. Еще из безобидных причин — лишний вес и длительное пребывание на ногах.

Однако на этом самые простые причины и заканчиваются. А вот заболеваний, которые часто сигнализируют о своем наличии в организме именно таким образом, достаточно.

Это, прежде всего, кожные болезни:

  • экзема,
  • дерматит,
  • псориаз,
  • кератодермия (генетическое утолщение кожи).

Кроме того, трещины на пятках могут быть следствием:

  • проблем с щитовидной железой,
  • проблем с кровообращением
  • и изменением гормонального фона (особенно часто это бывает у женщин в предклимаксе и климаксе).

Поэтому, если в короткие сроки домашние средства не решают проблемы, следует обратиться к специалисту и сдать анализы, чтобы выявить основную причину проблемы. Иногда она не очень и безобидна.

Чем опасны трещины?

Помимо того, что трещина — симптом болезни, они также опасны и тем, что являются, по сути, входными воротами для инфекций.

Чтобы себя обезопасить от них, следует обрабатывать пораженную область перекисью водорода, мазями, с содержанием антибиотиков и противовоспалительных компонентов.

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Темы пятки красота уход за ногами
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