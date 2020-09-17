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Автор Александр Шторм

Нужно ли бояться переболевших коронавирусом

Смертность от СOVID-19 не настолько велика, чтобы считать все происходящие смертельной пандемией типа чумы. Об этом заявил замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Николай Филатов.

Нужно ли бояться переболевших коронавирусом

Прежде всего, по словам Филатова, не стоит верить информации о том, что переболевший COVID-19 якобы заразен ещё 90 дней. Профессор в шутку призвал всех надеть противогазы, но настаивает, что бояться переболевших коронавирусом не надо.

Утверждения о 90 днях могут быть правдой, но повода для паники в этом нет, так как вирус не вызывает болезни, подчеркнул Филатов. Если человек без клинических проявлений, значит, "он слабо вирулентен. Он малоагрессивен. Он как вакцинный штамм — слабый".

Так что не имеет смысла прислушиваться к страшилкам о трехмесячной заразности переболевших. Филатов добавил, что человечество так или иначе будет жить с этим вирусом, а смертность от него невысока.

Согласно утверждениям Филатова, "а вчерашний день умерло 150 человек, у которых в организме был ковид. Я не знаю, от чего они умерли, но у них этот вирус в организме был, он подтверждён. А позавчера — 57 человек. А до этого — 94".

То есть 50 человек из 5,5 тысяч - "это не пандемия, это не угроза населению", и нужно заботиться о других вопросах, а также смотреть смертность от других заболеваний.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека сохраняется на протяжении 90 дней с момента его выздоровления.

Как пояснил эти слова вирусолог Анатолий Альтштейн, "люди, которые перенесли COVID-19, должны по-прежнему придерживаться тех же правил, что и все остальные, потому что наверняка неизвестно, как себя поведет иммунитет".

Даже премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан следовать рекомендациям медицинских специалистов, поскольку в осенний период к угрозе заражения коронавирусом присоединились сезонные заболевания — ОРВИ и грипп.

Так что по ситуации с коронавирусом в России пока окончательной ясности нет.

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