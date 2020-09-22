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Автор Любовь Степушова

"Прививаться ли — личное﻿ дело каждого". Об антиковидной вакцине

Так прививаться ли уже от коронавируса? "Правда. Ру" пытается выяснить у главного научного сотрудника Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, доктора биологических наук Петра Чумакова.

Читайте начало интервью: Чем может быть вредна российская вакцина от коронавируса

— Какие можно выделить побочные эффекты российской вакцины против коронавируса?

— Побочный эффект — само заболевание, тогда там букет побочных эффектов.

— Печень, к примеру, может пострадать?

— Да нет… Испытания показали определенный профиль, характерный для любой легкой вирусной инфекции. Типа не очень тяжелого гриппа с повышением температуры. Возможно, она может быть болезненной для тех, у кого какие-то аллергические реакции. Но ничего серьезного не отмечалось. Так что последствий от самой вакцинации не стоит опасаться.

— У нас есть еще в Новосибирске компания "Вектор". У них вакцина "ЭпиВакКорона". Что она из себя представляет?

— Очень много разных вакцин разного типа. Есть пептидные вакцины, то есть когда кусочки белка вирусного синтезируют и потом ими иммунизируют людей, чисто синтетическая.

В Институте полиомиелита делается цельновирионная вакцина — инактивированный обезвреженный вирус, уже традиционная схема. Модифицированные геномные РНК вируса используются в качестве иммунизирующего агента. Она проникает в организм, в клетку, начинает эксплицировать вирусные белки. И на эти белки вырабатываются антитела и иммунный ответ.

— Международное признание "Спутник V" уже есть? Вы же читаете научные журналы, что о нашей вакцине пишут?

— Какое может быть признание, если никто не знает, как это работает? Это гонка.

Эта гонка имеет отношение к политике и экономике, потому что это огромная экономическая выгода для той вакцины, которая будет первая зарегистрирована, покажет свою эффективность, потому что очень многие страны захотят ее купить.

— Вроде уже Индия заказала, и Белоруссия просит.

— И конкуренты начинают злобствовать. Так что все, что пишется, надо воспринимать очень осторожно. Вот в США тоже заявили, что будут точно так же применять свою вакцину до заключения третьей фазы испытаний.

Посмотрим, какая вакцина окажется лучше. Я лично считаю, что, наверное, наша вакцина лучше. Просто потому, что она делает шаг вперед.

— Наши высшие чиновники стали прививаться. Это пиар, или они тоже верят в нашу вакцину?

— Я бы не сказал, что надо верить, верить можно в чудо.

— Вот привиться все же или все же подождать?

— Каждый решает для себя. Неправильно кого-то убеждать, но вы вот верите в это. Верь и помалкивай. А кто-то не верит, это же личный выбор. И если потом кто-то привьется и ему будет хуже, он потом будет обвинять, что его заманили в эту ловушку.

— Сейчас идет вакцинация от обычного гриппа. Делать ли две прививки одновременно?

— Опять каждый решает для себя. Я никогда не прививаюсь от гриппа.

— Я тоже!

— А кто-то постоянно прививается. У меня вот отношение скептическое. Если очень тяжелый грипп, типа свиного, которым всех пугают, тогда, наверное…. Некоторые тяжело переносят простуду — тогда, возможно, лучше подстраховаться. Но это тоже индивидуально. Одновременно — тоже не знаю.

Наша иммунная система достаточно сильная, для того чтобы выдержать сразу несколько этих вакцинаций. Я думаю, что ничего плохого не будет. Тут надо рассматривать по отдельности. Хочешь ты привиться от этого и от этого? Если хочешь, прививайся хоть от чего.

Все же о новой жизни

— Сейчас никто уже не носит почти масок в электричках. И перчаток. Маска, по-вашему, полезная вещь?

— Никто не знает. Таких исследований нет, это подстраховка психологическая. Нося маску, помнишь об угрозе, а без нее можешь забыть. Это дисциплинирующая мера. Я почти не ношу маску, но она все время в кармане. А вот в отношении дистанции я строго. Если в лифте люди, пытаюсь задерживать дыхание.

Какие-то инстинктивные меры предосторожности потихонечку внедряются в сознание людей. Я думаю, что мы и гриппом будем меньше болеть, имея такую привычку. Кстати, в южном полушарии не возникла волна гриппа ожидаемая — возможно, в связи с этими мерами.

— А вот сейчас нам Турцию открыли. Вы советуете ехать туда?

— Ну есть фанаты, которые не могут жить без моря.

— Европа вот открыла граница, и у них рост заболеваемости.

— Я бы не поехал, конечно. А кто-то думает: "Ладно, я здоровый, как-нибудь".

— Сколько в этой пандемии в процентах политики?

— 80%.

— Вот люди тоже так считают часто. Почему так?

— Наш мир стоит на пороге огромных изменений. Мы это увидим в конце года и в начале следующего года. А может быть, еще в октябре. И тогда будет понятно, почему все это дело затевается.

— А в октябре почему? Ноябрь я понимаю — выборы в США. А что в октябре?

— Есть некоторые экономические показатели, которые указывают на то, что экономическая ситуация во всем мире угрожающая.

И определенные тенденции прослеживаются на рынках, которые являются предвестниками огромного кризиса, который затмит представление о кризисе, который был в Соединенных Штатах в 1930-е годы. Но опять же, не надо особо пугаться, но надо готовиться психологически к этому.

— То есть на эту пандемию будет списано это все? Ухудшение жизни населения. Будет сказано: что вы хотели, пандемия?

— Многое может быть списано, в том числе и какие-то долги государств. Сейчас глобализм рушится. Значит мир будет делиться на экономические зоны. Наверняка Америка не будет платить по своим триллионным долгам. Китай практически отключили от глобального рынка.

Тут мы все являемся свидетелями огромных, тектонических сдвигов в мире. И пандемия — это пересменка такая. Это время. Когда надо привыкнуть к тому, что все меняется. И надо чувствовать, что может быть все по-другому, в том числе быть хуже.

— Собянин сказал, что к лету будущего года мы эту пандемию победим. Ваш прогноз? Снимем маски, или они у нас навсегда?

— Я думаю, снимем, потому что все-таки коллективный иммунитет накапливается. Если мы ничего еще зловещего не узнаем про этот вирус.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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