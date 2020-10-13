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Автор Анна Смирнова

Мешки под глазами: инструкция по избавлению

Как избавиться от мешков и синяков под глазами — вопрос, которым задавались еще наши бабушки. К счастью, мы живем в иное время, когда к нашим услугам множество средств: от довольно простых, которые можно применять ежедневно, до сложных, связанных с серьезными косметологическими процедурами.

Мешки под глазами: инструкция по избавлению

Многие косметологи отмечают, что тренд "ухоженные губы" сменился на "ухоженные глаза", когда дамы оставили свое увлечение филлерами для губ и перешли к лечению проблем глаз, чаще всего борьбы с отеками, темными кругами, мешками, слезными бороздами.

Причины старения кожи под глазами

По мнению пластического хирурга Сабрины Шах-Десаи, "проблемы" под глазами — это не только результат того, насколько человек правильно спит или отдыхает, но и возрастные изменения, когда происходит увеличение естественного объема под глазами, образуя т. н. слезные борозды, морщины, истончение кожи и пр.

Также на состояние кожи под глазами могут сказаться болезни, стрессы, аллергии и ультрафиолет.

Прежде чем прибегнуть к серьезным процедурам, косметологи рекомендуют начать с более простых шагов, которые вполне могут помочь исправить ситуацию.

На первом месте — питание

Доктора считают, что темные круги под глазами — результат нехватки витамина В 12, а следовательно его нужно пополнять, а заодно пить как можно больше воды. А вот соль и соленые продукты исключить из рациона. Также улучшит ситуацию отказ от никотина.

Инвестируйте в крем

Покупка дорогой, а главное работающей и эффективной косметики — не блажь, а реальная инвестиция, которая со временем спасет от расходов на сложные салонные процедуры или даже операции.

Поэтому уход за кожей глаз хорошими средствами — определенное вложение. Ведь именно в этой части лица чаще всего видны результаты усталости, выраженные тонкими морщинами или "синяками". Эту часть лица необходимо увлажнять дополнительно, поскольку в ней очень мало сальных желез.

Попробуйте ретиноиды

Вреда от них точно не будет, а вот кожа откликнется с благодарностью. При помощи ретиноидов можно убрать темные круги и восстановить плотность кожи, благодаря проникновению коллагена внутрь.

Еще хорошо сработает витамин С, который, при регулярном употреблении, может осветлить кожу, в т. ч. и под глазами.

Найдите для себя консилер

Конечно же, мгновенно поправить здоровье кожи под глазами не получится — на все нужно время, но если ситуация стоит остро, то на помощь придет консилер, который замаскирует круги под глазами. Главное, найти нужный тон.

Чтобы спрятать голубоватый тон под глазами, используйте консилер цвета бисквита, а если круги под глазами более насыщенного, зелентовато-коричневого оттенка, следует взять персиковый консилер.

Медицинские и косметологические процедуры

Если ситуация требует более серьезного вмешательства по коррекции тех или иных эстетических проблем глаз, то придется обратиться уже к профессионалам.

  • Сейчас на пике — инъекции филлеров, которые используют для слезных борозд, таким образом, убирая и возрастные впадины под глазами и темные круги. А заодно разглаживаются все морщины.
  • Еще более сложный подход в косметологии — подтяжка нитями. Хирургические нити действуют как лифтинг, мгновенно подтягивая кожу, обеспечивая регенерации, как клеток, так и коллагена.

Нити эти растворимы, а их действие может длиться более года.

  • Ну и совсем в критических случаях придется прибегнуть к хирургии, решившись на блефаропластику (подтяжку век), когда путем разреза удаляется кожа с верхнего века.

Эти операции используют не только для эстетической медицины, но и для устранения проблем с периферическим зрением, когда нависшая от возрастных изменений кожа, мешает полноценному обзору.

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Темы красота полезные советы уход за кожей век мешки под глазами
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