Как избавиться от мешков и синяков под глазами — вопрос, которым задавались еще наши бабушки. К счастью, мы живем в иное время, когда к нашим услугам множество средств: от довольно простых, которые можно применять ежедневно, до сложных, связанных с серьезными косметологическими процедурами.
Многие косметологи отмечают, что тренд "ухоженные губы" сменился на "ухоженные глаза", когда дамы оставили свое увлечение филлерами для губ и перешли к лечению проблем глаз, чаще всего борьбы с отеками, темными кругами, мешками, слезными бороздами.
По мнению пластического хирурга Сабрины Шах-Десаи, "проблемы" под глазами — это не только результат того, насколько человек правильно спит или отдыхает, но и возрастные изменения, когда происходит увеличение естественного объема под глазами, образуя т. н. слезные борозды, морщины, истончение кожи и пр.
Также на состояние кожи под глазами могут сказаться болезни, стрессы, аллергии и ультрафиолет.
Прежде чем прибегнуть к серьезным процедурам, косметологи рекомендуют начать с более простых шагов, которые вполне могут помочь исправить ситуацию.
Доктора считают, что темные круги под глазами — результат нехватки витамина В 12, а следовательно его нужно пополнять, а заодно пить как можно больше воды. А вот соль и соленые продукты исключить из рациона. Также улучшит ситуацию отказ от никотина.
Покупка дорогой, а главное работающей и эффективной косметики — не блажь, а реальная инвестиция, которая со временем спасет от расходов на сложные салонные процедуры или даже операции.
Поэтому уход за кожей глаз хорошими средствами — определенное вложение. Ведь именно в этой части лица чаще всего видны результаты усталости, выраженные тонкими морщинами или "синяками". Эту часть лица необходимо увлажнять дополнительно, поскольку в ней очень мало сальных желез.
Вреда от них точно не будет, а вот кожа откликнется с благодарностью. При помощи ретиноидов можно убрать темные круги и восстановить плотность кожи, благодаря проникновению коллагена внутрь.
Еще хорошо сработает витамин С, который, при регулярном употреблении, может осветлить кожу, в т. ч. и под глазами.
Конечно же, мгновенно поправить здоровье кожи под глазами не получится — на все нужно время, но если ситуация стоит остро, то на помощь придет консилер, который замаскирует круги под глазами. Главное, найти нужный тон.
Чтобы спрятать голубоватый тон под глазами, используйте консилер цвета бисквита, а если круги под глазами более насыщенного, зелентовато-коричневого оттенка, следует взять персиковый консилер.
Если ситуация требует более серьезного вмешательства по коррекции тех или иных эстетических проблем глаз, то придется обратиться уже к профессионалам.
Нити эти растворимы, а их действие может длиться более года.
Эти операции используют не только для эстетической медицины, но и для устранения проблем с периферическим зрением, когда нависшая от возрастных изменений кожа, мешает полноценному обзору.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.