Прошло почти полгода с тех пор, как во многих странах ввели карантин или ограничили посещение общественных мест. Месяцы изоляции пролетели незаметно, оставив миллионы людей погрязшими в атмосфере потерь, неопределенности и скуки. А теперь мир замер в ожидании "второй волны" — с осенней прохладой традиционно растет число заболевших, и для COVID-19 это "лучшее время".
На протяжении сотен лет обязательная изоляция была основной стратегией сдерживания распространения инфекций. Несмотря на это, психологические последствия изоляции и даже временных ограничительных мер вроде запрета посещения спортплощадок недостаточно изучены. Исследователи лишь сейчас начали изучать собранные данные: например, в недавнем проекте были проанализированы тысячи твитов.
Однако ученым может помочь исследование, датированное 2003 годом. Дело в том, что тогда случился похожий кризис: в Торонто (Канада) вспыхнула эпидемия атипичной пневмонии. Какие именно данные тогда удалось получить?
Канадский врач Донна Рейнольдс и ее коллеги поняли, что эпидемия атипичной пневмонии дает уникальную возможность изучить влияние карантина и изоляции на психику человека.
Команда опросила 1912 человек, которые были помещены в карантин во время атипичной пневмонии. В анкете добровольцев попросили описать свое понимание причин карантина, трудностей, соблюдения требований и психологического воздействия.
Полученные небольшие эссе идеально ложатся в концепцию современной эпидемии. Просто представьте — если бы мы не сказали сразу, что это исследования 2003, а не 2020 года, поняли бы вы это, прочитав следующие выводы:
Ученые полагают, что соблюдение карантина может быть более понятным и приемлемым для людей, если им "более тщательно объяснят природу заболевания и причины введения карантина".
Также в ходе опроса оценивались симптомы посттравматического стрессового расстройства. Оказалось, что респонденты, которым было трудно находиться в карантине, считали, что карантин продлится долгое время. И чем тщательнее они соблюдали карантинные распоряжения, тем выше был шанс получить стресс.
"Нет смысла приукрашивать: карантин — мощный инструмент борьбы с распространением болезней, но он не очень полезен для нашего психического здоровья", — заключают ученые.
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