Как исследование 2003 года помогло лучше понять последствия карантина для психики

Прошло почти полгода с тех пор, как во многих странах ввели карантин или ограничили посещение общественных мест. Месяцы изоляции пролетели незаметно, оставив миллионы людей погрязшими в атмосфере потерь, неопределенности и скуки. А теперь мир замер в ожидании "второй волны" — с осенней прохладой традиционно растет число заболевших, и для COVID-19 это "лучшее время".

На протяжении сотен лет обязательная изоляция была основной стратегией сдерживания распространения инфекций. Несмотря на это, психологические последствия изоляции и даже временных ограничительных мер вроде запрета посещения спортплощадок недостаточно изучены. Исследователи лишь сейчас начали изучать собранные данные: например, в недавнем проекте были проанализированы тысячи твитов.

Однако ученым может помочь исследование, датированное 2003 годом. Дело в том, что тогда случился похожий кризис: в Торонто (Канада) вспыхнула эпидемия атипичной пневмонии. Какие именно данные тогда удалось получить?

Данные из прошлого: меры те же, эффект тот же

Канадский врач Донна Рейнольдс и ее коллеги поняли, что эпидемия атипичной пневмонии дает уникальную возможность изучить влияние карантина и изоляции на психику человека.

Команда опросила 1912 человек, которые были помещены в карантин во время атипичной пневмонии. В анкете добровольцев попросили описать свое понимание причин карантина, трудностей, соблюдения требований и психологического воздействия.

Полученные небольшие эссе идеально ложатся в концепцию современной эпидемии. Просто представьте — если бы мы не сказали сразу, что это исследования 2003, а не 2020 года, поняли бы вы это, прочитав следующие выводы:

большая часть людей тяжелее всего переносит разлуку с друзьями и родственниками;

из 1912 человек только 48 сказали, что чувствуют себя счастливыми;

только 21,9% знали, что карантин введен именно для защиты их семей и всего общества, а не как некий "политический" ограничитель;

около 44% опрошенных были уверены, что сидят на карантине с целью обезопасить в первую очередь себя.

Ученые полагают, что соблюдение карантина может быть более понятным и приемлемым для людей, если им "более тщательно объяснят природу заболевания и причины введения карантина".

Также в ходе опроса оценивались симптомы посттравматического стрессового расстройства. Оказалось, что респонденты, которым было трудно находиться в карантине, считали, что карантин продлится долгое время. И чем тщательнее они соблюдали карантинные распоряжения, тем выше был шанс получить стресс.

"Нет смысла приукрашивать: карантин — мощный инструмент борьбы с распространением болезней, но он не очень полезен для нашего психического здоровья", — заключают ученые.