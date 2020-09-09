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Автор Игорь Буккер

О чем свидетельствуют наши сны

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Анализ компьютерных данных более 24 тысяч сновидений подтверждает гипотезу о том, что мы в первую очередь обрабатываем наши впечатления, полученные во время бодрствования. То, что мы переживаем в повседневной жизни. Содержание сновидений у мужчин часто более негативное, нежели у женщин. Сны подростков отражают их переход во взрослую жизнь.

О чем свидетельствуют наши сны

Зигмунд Фрейд и другие психоаналитики полагали, что наши сновидения являются посланиями нашего бессознательного и отражают наши сокровенные желания. Или же содержание сновидений возникает только из состояния бездействия нашего ума — побочного продукта обработки опыта, полученного в течение дня? Пока однозначного ответа на все эти вопросы нет — мнения ученых расходятся.

Искусственный интеллект — толкователь сновидений

Метод, разработанный Алессандро Фольи (Alessandro Fogli) из Римского университета и его коллегами, предоставляет гораздо больше информации на этот счет. Ученые использовали адаптивную компьютерную программу для автоматической оценки содержания более чем 24 тысяч отчетов о сновидениях, которые содержатся в двух международных хранилищах данных. Алгоритм может использовать определенные термины, их значение и коннотации для оценки трех ключевых особенностей содержания сновидения.

"До сих пор большинство попыток автоматической оценки содержания сновидений ограничивалось улавливанием эмоций, передаваемых сновидениями, — объясняют исследователи. — Другие аспекты, которые важны для исследования сновидений, такие как проявления характера индивидуумов и их взаимодействия (интеракции), не были приняты во внимание".

Персонажи, интеракции и эмоции

Компьютерная система, разработанная Фольи и его командой, просматривала отчеты о сновидениях предложение за предложением и, основываясь на подборе слов, грамматики и контекста, сначала отделяла мужчин от женщин, живых людей от фантастических существ. Затем на основе использованных глаголов алгоритм определил характер взаимодействия участников — дружелюбный, агрессивный или сексуальный.

Наконец, программа оценила выбор слов с точки зрения их эмоционального содержания. На основе специального лексикона эмоций он классифицировал содержание сновидений в соответствии с основными чувствами:

  • гнев;
  • страх;
  • напряжение;
  • доверие;
  • удивление;
  • печаль;
  • радость;
  • отвращение.

Различие между сном и явью

"На нашу повседневную жизнь оказывает влияние множество факторов, включая наш пол, переживаемый этап жизни и наиболее значимые события или даже опыт повседневного насилия", — объясняют исследователи.

Если "гипотеза целостности сновидений" (continuity hypothesis of dreams) верна, то сны женщин должны систематически отличаться от мужских снов, сновидения молодых людей от снов взрослых или сны ветерана войны от сновидений человека, который никогда не служил в армии. Это именно то, что Фольи и его команда проверили с помощью своего программного обеспечения.

Мужские сны отличаются от женских

Действительно, мужские сновидения отличаются от женских по некоторым фундаментальным понятиям. "Мужские сны содержат больше признаков агрессии и больше отрицательных эмоций. Женщины чаще сообщают о положительных чувствах и дружеских отношениях между персонажами их сновидений", — утверждают ученые.

По словам Фольи, это отражает среднестатистический повседневный опыт представителей обоих полов: "Как и в реальной жизни, женщины, как правило, добрее и менее агрессивны, чем мужчины". Напротив, содержание сновидений подростков часто отражает их переход от детского возраста к взрослому.

Результаты говорят в пользу гипотезы целостности сновидений

Хотя эти тенденции часто еще не ясны при анализе индивидуальных сообщений о сновидениях, их можно сравнить, оценив большое количество сообщений о сновидениях. Как объясняют ученые, большая база данных упрощает выявление таких аспектов. На основании своих результатов они делают вывод, что гипотеза о продолжении повседневных переживаний во сне верна.

"Наши результаты подтверждают идею о том, что существует неразрывная связь между тем, что человек переживает в реальной жизни в течение дня, и тем, что ему снится", — таков вердикт исследователей.

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