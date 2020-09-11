Врач-аллерголог Владимир Болибок: как правильно очищать организм

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок поделился ценным советом о том, как вывести из нашего организма накопленные в нём вредные вещества.

Читайте начало интервью:

— ООН обнародовала список — около 45 наименований, но он постоянно пополняется — опасных бытовых препаратов.

— Я знаю, что в некоторых странах очень жестко подходят к изучению веществ, которые могут или используются в бытовой химии. В частности, сейчас возникло направление — исследование препаратов, которые предназначены для бытовой химии на предмет угнетения противоопухолевого иммунитета. В Лос-Анджелесе есть лаборатория, которая работает с 1980-х годов, где тестируют сотни тысяч веществ, могут ли они угнетать противоопухолевый иммунитет человека или нет? К сожалению, эти данные не публикуются. Это закрытые исследования, которые проводятся, может быть, в интересах американской обороны.

Насколько мне известно, в России продукция бытовой химии вообще не подвергаются такому тестированию. У нас есть тесты токсикологические, тесты на мутагенность, но тесты на то, что данное вещество угнетает или не угнетает иммунную систему, у нас, к сожалению, не проводятся.

— Ароматические палочки вызывают аллергию?

— Не могу сказать, что это очень распространенная жалоба. Может быть, раз в несколько лет кто-то жалуется. Чаще проблемы возникают с использованием фумигаторов — средств против комаров. Все случаи были связаны с неправильным использованием дымных спиралей, потому что они предназначены для открытых пространств, а их по незнанию или по глупости зажигали внутри помещения. Просто было отравление дымом.

— Что касается фильтров для очистки питьевой воды?

— Наблюдается расхождение в стандартах. Например, американский стандарт подразумевает, что фильтр может только забирать из воды вредные вещества, но не должен в воду ничего выделять. Европейский наш стандарт допускает, что фильтр может в воду выделять какие-то вещества. Например, ионы серебра, ионы фтора, ионы йода. Я никогда не сталкивался, чтобы мне пациенты жаловались на фильтрованную воду. Чаще возникают жалобы на жёсткую водопроводную воду, что после мытья такой водой наблюдается щелочная реакция воздействия на кожу. Особенно, если жесткая вода кальцинированная, содержит большое количество карбоната кальция.

Некоторые производители указывают на лекарствах, особенно часто на биологически активных добавках, что их чай заваривали умягченной водой. То есть призывают к тому, чтобы использовать отфильтрованную или обработанную воду.

Как почистить организм?

— Что вы нашим зрителям могли бы пожелать, как врач аллерголог-иммунолог?

— Есть небольшой секрет для современного человека. Как выводить из себя вещества, которые вы накапливаете. Во-первых, пейте чистую воду как можно больше. Во-вторых, использовать адсорбенты. Адсорбент — всем известный активированный уголь. Правда, его долго нельзя пить, но у нас в аптеках большое количество адсорбентов.

— Энтеросгель, например.

— Энтеросгель больше лечебного свойства. Я бы сказал на основе природных волокон. Это — Лактофильтрум, Фильтрум, Энтегнин. Даже элементарно кисели. В плодово-ягодном киселе достаточно хорошая порция адсорбентов. Надо выводить из себя как можно быстрее всё, что из химии попадает. Я по своим пациентам наблюдаю, проводишь трех-четырехнедельный курс гастроэнтеросорбции и порой аллергические заболевания исчезают без специального медикаментозного лечения.

— Сколько нужно пить воды? Это зависит от веса человека?

— Рекомендаций, типа "ВОЗ рекомендует" — нет. Это индивидуально. Мы обычно придерживаемся показателей 30-50 миллилитров на килограмм веса в сутки. Но это касается всей жидкости, которую человек употребляет: напитки, жидкие блюда. Чистая вода, в которую вы ничего не добавляете, не приводит ни к повышению артериального давления, ни к отекам. Если несколько дней попить чистую воду, то у человека отеки сходят.

— Казалось бы, такое безобидное средство активированный уголь, но вы сказали, его долго пить нельзя.

— Он выводит из организма человека микроэлементы. Если его долго пить, то это может привести к малокровию.

— Какова продолжительность курса?

— Активированный уголь рассчитан на два-четыре дня. Если пить его несколько недель, то можно получить малокровие. То есть резкий дефицит железа и других двухвалентных элементов. Медь, цинк — вот это он начинает выводить очень активно. Активированный уголь очень хороший препарат, но это скорая помощь, а не для курсового приема.

— По-моему, есть белый активированный уголь?

— Сейчас адсорбентов выпускается огромное количество. И на основе лигнина, и на основе пектина, и на основе целлюлозы микрокристаллической, модифицированной целлюлозы. Мой совет — не надо зацикливаться на одном каком-то веществе. То есть провели курс, например, лигнина (Лактофильтрум). Через какое-то время можно взять пектиновый какой-то препарат. Через какое-то время можно на основе микроцеллюлозы, микрокристаллической целлюлозы имеется в виду. Всегда возникают какие-то искажения в обмене веществ, когда вы злоупотребляете одним и тем же. И питание должно быть разнообразное, и эти системы очищения организма. Мягкая очистка организма дает оздоровительный эффект.

Беседовал Игорь Буккер