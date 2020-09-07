Аллерголог Владимир Болибок: всё о бытовой химии

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок говорит о том, что пресловутый хлор в бассейнах не так страшен, как его малюют, если не превышать его концентрацию. Какую альтернативу можно предложить ядовитой бытовой химии? Почему очень важно вовремя менять фильтры в домашних и автомобильных кондиционерах?

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Хлор и новые технологии

— В настоящее время имеются средства, которые представлены как продукт нанотехнологии. Для наночастицы поры в резиновых перчатках — всё равно что для футбольного мяча ворота?

— В природе существуют растворы, которые насыщены наночастицами. Нельзя сказать, что это полностью искусственная, это природная вещь. Но вопрос, что наш организм совершенно не приспособлен для инактивации и удаления этих наночастиц из себя. Само строение наночастицы подразумевает, что она с организмом не взаимодействует, что она инертна и из организма будет выводиться. Но таких веществ не очень много. Например, это оксид кремния — инертное вещество, которое в виде наночастиц может поступать в организм человека и так же выводиться. Что касается новых материалов на основе того же графена, то насколько мне известно, это не исследовалось с точки зрения долгосрочного влияния на здоровье.

— Тут пока однозначное наука высказаться не может?

— Это новые технологии. Как положительный, так и отрицательный опыт будет накоплен только через некоторое время, когда будем что-то отслеживать или появятся какие-то статистические изменения с людьми, которые будут пользоваться этими препаратами.

— Воду в бассейнах по-прежнему очищают хлором. Есть какие-то другие способы, чтобы избежать контакта с этим веществом?

— Хлор — не самый худший из очистителей. Конечно, лучше было бы использовать озонирование. Озон — активный кислород. Что касается высокомолекулярных очистителей (я их не могу назвать, потому что это не моя область), ко мне приходят пациенты, которые жалуются на раздражение из-за хлора в бассейнах. Когда концентрация хлора в воде нормальная, в принципе, проблем не возникает.

— Озонирование — достаточно дорогая процедура?

— Да, она очень энергоемкая. Большое количество электричества уходит на выработку озона. В домашних условиях есть установки для озонирования воды. Для крупных бассейнов, к сожалению, это не из моей области.

— Какие альтернативные средства можно найти для препаратов бытовой химии?

— Если индустрия ушла по поводу дальнейшего создания синтетических материалов, то развернуть вспять ее невозможно. Мне кажется, здесь нужно придерживаться характеристики и инструкций, которые пишут производители. Порой меньше использовать какое-то вещество, использовать его через раз. Посуду достаточно промыть горячей водой.

А что насчёт аэрозолей и кондиционеров?

— Как обстоит дело с аэрозолями для очищения воздуха?

— Как специалист должен констатировать, что достаточно часто ко мне обращаются с жалобами на непереносимость аэрозолей. Интенсивный химический запах может вызывать раздражение дыхательных путей. Постоянное раздражение ведет к воспалению. Соответственно, будет развиваться какая-то патология. Самое банальное — это аллергический насморк.

— Это касается и средств для очистки воздуха в машинах или только аэрозоли для помещений?

— Тут я вам не могу ничего сказать, потому что средствами для очистки воздуха в машинах пользуются в основном мужчины, а мужчину затащить к доктору — только когда уже совсем влежку. Наверное, большую роль играет уход за автомобилем. Если поддерживать салон автомобиля в чистоте и регулярно менять фильтры, включая, климат-контроль, где есть специальные бактерицидные фильтры, тогда всё будет нормально. Но есть люди, которые любят эти отдушки.

— В кондиционерах для жилых помещений нужно периодически менять фильтры.

— В условиях пандемии всплыла опасная вещь. Внутри системы кондиционирования находится вентилятор. Его лопасти — это миксер, который затягивая аэрозоль с относительно крупными частицами, взбивает его на мелкие частицы. Условно говоря, затянул аэрозоль 5 микрон, на выходе будет 0,05 микрона. То есть он порубил эти капли в субмикронную пыль. Эта субмикронная пыль будет проникать очень глубоко в легкие через любые маски. Эта проблема давно известна, как "болезнь легионеров". Она развилась из-за неисправности системы кондиционирования. Первый раз про него заговорили в 30-е годы прошлого века, но до сих пор проблема обслуживания кондиционеров в помещениях, это рециркуляция воздуха.

Беседовал Игорь Буккер