Осень предстоит необычная, и важно укрепить иммунитет

На интернет-площадке радио "КП" 21 августа состоялась очередная "Деловая пятница" на тему: "Профилактика иммунитета".

В мероприятии приняли участие:

Свешникова Нина Дмитриевна, директор "Государственного казенного учреждения Московской области "Центр внедрения изменений Министерства здравоохранения Московской области";

Ломакин Андрей Геннадиевич, первый заместитель генерального директора предприятия ФОРТ (входит в Marathon Group и холдинг Нацимбио Госкорпорации Ростех);

Чеботарёва Татьяна Александровна, Доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней РМАПО, врач-педиатр высшей квалификационной категории, инфекционист;

Гизингер Оксана Анатольевна, Доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры иммунологии и аллергологии Российского Университет дружбы народов;

Фуранина Надежда Владимировна, врач-аллерголог, иммунолог.

В ходе круглого стола рассматривались самые разные вопросы, касающиеся профилактики здоровья предстоящей осенью, которая не будет обычной. Ожидается столкновение двух серьезных инфекций — сезонного гриппа и повторной активизации ковида-19, который по большому счету еще и не утихал. В связи с этим есть основания спросить у специалистов, что делать, как лучше обезопасить себя и близких, вакцинироваться или нет, от чего в первую очередь. Есть вопросы и к отечественным фармпроизводителям: а в состоянии ли они вовремя и в необходимом объеме обеспечить все регионы вакцинами от гриппа? Действительно ли четырехвалентные вакцины лучше трехвалентных? Где можно поставить такую прививку?

Эффективны ли будут вакцины, если осенью придут новые штаммы, от которых ранее массово прививали? Что еще можно сделать, чтобы устоять перед вирусным натиском?

Нина Свешникова рассказала, что Подмосковный регион готовится вакцинировать не менее 60% населения и 75% тех, кто находится в группе риска.

В первую очередь, это маленькие дети до 6 месяцев, люди с хроническими заболеваниями, трудоспособное население от 18 до 60 лет, в особенности те, кто по долгу службы находятся в эпицентре потенциального источника инфекции — преподаватели и медработники. Их привьют прямо на рабочих местах. И уже существуют пофамильные списки. Вакцинация добровольная, но очень и очень желательная. Преследования для тех, кто откажется, можно не опасаться, и люди будут допущены на свои рабочие места, однако врачи настоятельно рекомендуют подойти к этому вопросу осознанно.

Андрей Ломакин сообщил, что уже несколько лет вакцины от гриппа для иммунизации населения России в рамках Национального календаря профилактических прививок стабильно поставляет холдинг Госкорпорации Ростех "Нацимбио".

Компания способствует расширению охвата вакцинацией против гриппа в России, ежегодно наращивая объем выпуска и поставок российских профилактических препаратов, а также выпуская вакцины, отвечающие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Вакцинация от гриппа в 2020 году должна охватить 60% населения, включая 75% людей из групп риска.

В этом году для российских пациентов снова будут доступны отечественные вакцины, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлых эпидемических сезонах. Они содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, и созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов гриппа типов А и В. Производство препаратов налажено по полному циклу в России.

Андрей Ломакин также рассказал, чем четырёхвалентные вакцины лучше трехвалетных:

"Чем больше в вакцине типов — штаммов вируса, тем выше уровень защиты. Значит, четырехвалентная вакцина, такая как "Ультрикс Квадри", лучше, чем трехвалентная. Это полностью отечественная разработка, созданная учеными "ФОРТ", она содержит по 15 мкг гемагглютинина (антигена) каждого штамма в одной дозе — всего 60 мкг антигена — именно такой объем рекомендует ВОЗ".

Татьяна Чеботарева напомнила о необходимости соблюдения 3х правил профилактики респираторных вирусных заболеваний: меры должны быть эффективными, безопасными и легко выполнимыми.

Спикер подчеркнула, что вакцинопрофилактика гриппа — золотой стандарт этих мер. И вакцинация должна быть своевременной, поскольку иммунитет срабатывает не сразу, ему нужно порядка 2-3 недель для активизации. Поэтому в период до и сразу после вакцинации существует возможность заражения в том числе и другими ОРВИ.

Вакцинация осуществляется соответствующей ведущему штамму противогриппозной вакциной и содержит, как правило, антигены трех штаммов вируса гриппа, которые отбираются на основе рекомендаций ВОЗ. Но сделать прививку от гриппа не означает, что человек защищен от других респираторных вирусов. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры профилактики для защиты в эпидемиологический период.

Медики рекомендуют после консультации с врачом применение различных фармсредств: местные и системные иммуномодуляторы, поливитамины, промывание носа. Важно помнить: рекомендация должна эффективной и безопасной. Если говорить о профилактике ОРВИ у детей, то тут также важен и максимальный комфорт для маленьких пациентов.

Например, многие малыши не терпят закапывания в носик. Желательно использовать методы с минимальным вовлечением в процесс самого ребенка, при этом обладающие подтверждённой эффективностью.

Что еще может каждый из нас сделать для своего здоровья? Мытье рук, ношение маски, ограничение контактов в эпидсезон, дыхательная гимнастика, проветривание, влажная уборка, регулярные прогулки и физическая активность — все это поможет избежать контакта с инфекцией. Но если взрослый может следить за соблюдением этих правил, то с малышами это затруднительно. Так что необходим комплексный подход к профилактике, с максимально достижимым уровнем соблюдений рекомендаций.

Например, нам в помощь могут быть так называемые "пассивные ингаляции" (ароматерапия) с использованием 100% натуральных чистых эфирных масел. Их не нужно принимать внутрь или закапывать в нос.

Достоинствами ингаляций, помимо удобства, являются также подтвержденная исследованиями эффективность и безопасность, что позволяет применять метод не только для профилактики ОРВИ у взрослых, но и у детей с 12 месяцев. Масла оказывают антисептическое, обеззараживающее и смягчающее действие на слизистую оболочку органов дыхания и купируют застойные и воспалительные реакции.

Как подчеркнула Татьяна Чеботарева, некоторые эфирные масла повышают местный иммунный ответ и улучшают состояние слизистой, т. е. повышают защитные функции "входных ворот" для вирусов. Такие масла, как, например, масло "Дыши", работают как своего рода натуральный антисептик для воздуха, обеззараживая воздух при испарении и снижая риск заражения. В частности, масло "Дыши" обладает подтвержденной лабораторными и клиническими исследованиями противовирусной активностью и повышает местный иммунитет слизистой носа. Исследования также показали, что входящие в состав эфирные масла уничтожают до 98 % бактерий и останавливают размножение до 95 % микроорганизмов.

Оксана Гизингер напомнила слушателям, какую роль играет слизистая оболочка полости носа в иммунном ответе и формировании защиты от вирусов и бактерий и объяснила, для чего важно промывать полость носа, увлажнять слизистую оболочку и как это делать правильно.

Поскольку в 2020 году отмечается сложная эпидемиологическая обстановка, связанная в развитием пандемии, вызванной коронавирусами, необходимо повысить настороженность относительно патогенов, передающихся воздушно-капельным путем и повысить защитную активность слизистых оболочек, являющихся первой линией защиты. Одним из способов активации защитной роли слизистой оболочки полости носа является использование аптечных солевых растворов, например, раствора морской воды с экстрактом бурых водорослей из широкой линейки для всех категорий пациентов "Аквалор", имеющих доказанное иммуностимулирующее действие. Уникальный состав препарата обеспечивает эффективность раствора Аквалор протект для профилактики и лечения респираторных заболеваний.

Надежда Фуранина отметила, что коронавирус и карантин для многих стали тяжелым испытанием нервной системы.

В преддверии возможной второй волны ковида-19 и предстоящих сезонных инфекций, которые ослабляют иммунитет, Надежда Фуранина посоветовала испытывать больше положительных эмоций, намеренно искать свои удовольствия, поддерживать друг друга, соблюдать режим сна и физической активности, вакцинироваться и помнить, что привитый человек тоже может заболеть, но он убережет себя от опасных осложнений гриппа. При первых признаках заболевания необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Как всегда, наша дискуссия транслировалась в режиме онлайн в YouTube, Facebook и Вконтакте. И каждый слушатель мог задать свои вопросы.