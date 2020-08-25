Гепатит С: возможна ли скорая победа?

Более тридцати лет назад ученые открыли и описали вирус гепатита С. Все это время медики искали способы борьбы с этой серьезной инфекцией. И вот в 2000 году научились его полностью излечивать. ВОЗ в 2016 году приняла первую в истории Стратегию сектора здравоохранения, в которой было заявлено о намерении уже к 2030 году объявить эту болезнь изчезнувшей с земного шара. Но, к сожалению, нынешние ученые констатировали факт, что в мире есть не более 10 стран, которые могут собственными силами покончить с этой проблемой к заявленному сроку. Увы, Россия в этом списке не значится.

Немного статистики: во всем мире число зараженных вирусом гепатита С сейчас примерно 71 млн, на долю России приходится от 3 до 5 млн. Росстат заявил о 45 376 вновь выявленных случаев заболевания на 2019 год.

Константин Валерьевич Жданов, профессор, начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, главный внештатный инфекционист Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН: "Доказано, что вирус гепатита С оказывает системное влияние на организм. Он поражает не только печень, но и другие органы и системы организма, нередко являясь причиной таких серьезных патологий, как сахарный диабет, злокачественные новообразования, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Поэтому сегодня во всем мире подчеркивается важность раннего начала лечения хронического гепатита С для предотвращения развития этих заболеваний".

Вначале гепатит С пытались лечить интерфероном и рибаверином. Но эти препараты не только давали сильный побочный эффект, но и мало помогали больному. К тому же лечение было длительным — 78 недель. Сейчас весь мир пользуется новейшими безинтерфероновыми схемами лечения с препаратами прямого противовирусного действия. Причем эти препараты действуют на все 8 открытых на сегодня генотипов вируса, а принимать их надо всего 8 недель. Это не только выгодно, но и удобно прежде всего пациентам.

В России регулярно поднимается экспертным и пациентским сообществом вопрос о важности устранении вирусных гепатитов. И если в развитых странах Европы стремятся в срок до 2030 год выявить не менее 90% инфицированных вирусными гепатитами B и С, снизить заболеваемость на 90% и смертность — на 65% (согласно Стратегии сектора здравоохранения ВОЗ), то у нас в стране дело обстоит совсем не радужно.

"В настоящее время каждый регион на свое усмотрение решает, в каком объеме обеспечивать медицинской помощью пациентов с хроническим гепатитом С, — подчеркнула Ольга Игоревна Сагалова, заведующая 2-м инфекционным отделением клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области, доктор медицинских наук. — В Челябинской области пациенты бесплатно проходят полную диагностику и получают лечение современными безинтерфероновыми препаратами. Далеко не во всех регионах пациентам предоставляется возможность бесплатного полного обследования, необходимого для назначения лечения. Кроме того, охват терапией в России недостаточен для того, чтобы остановить нарастание заболеваемости гепатитом С. Пока в России количество пациентов, получающих лечение в течение года, значительно меньше зарегистрированных новых случаев за этот же период".

Тем не менее и врачи и пациенты надеятся на скорую победу над вирусом.