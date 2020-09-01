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Автор Инна Новикова

Бузунов: люди, которые храпят, живут меньше тех, которые не храпят

Здоровье

Как избавиться от храпа и апноэ сна, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский эксперт по бессоннице, храпу и апноэ сна, специалист в области здорового сна Роман Вячеславович Бузунов.

Читайте начало интервью:

Почему опасен храп

— Роман Вячеславович, давайте поговорим про храп. Есть масса лекарств, спреев, пластырей от храпа. Насколько он связан с бессонницей и со здоровым сном?

— Храп — это тоже расстройство сна. Люди, которые храпят, живут меньше, чем те, которые не храпят. Храп — это сужение дыхательных путей и биение их стеночек друг о друга. Может дойти до того, что дыхательные пути сузятся и вообще спадутся, тогда происходит остановка дыхания. Когда человек храпит-храпит, потом пауза (10-60 секунд), а потом следует громкое всхрапывание — это остановка дыхания, апноэ. Эпизод удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Мы обследуем таких людей у нас в центре. Человек может 8 часов спать, из них 6 часов суммарно не дышать, имея 300-500 остановок дыхания за ночь плюс:

  • тяжелейший недостаток кислорода,
  • гипертония,
  • учащенное мочеиспускание,
  • головные боли,
  • ночная потливость,
  • отрыжка,
  • неэффективный сон,
  • разбитость с утра,
  • прогрессирующее ожирение,
  • импотенция.

Это всё симптомы апноэ сна. Тяжелейшее заболевание, которое в 3-5 раз увеличивает риск инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. Я видел в замке Фонтенбло у Наполеона полусидячую кровать. Рациональное зерно в этом есть. Когда человек полусидит, он чуть приподнят, и меньше вероятности, что западет язык и разовьется апноэ.

Полусидячая поза действительно может быть профилактикой апноэ сна и внезапной смерти во сне.

Апноэ — это огромная медицинская проблема. Это не только звук, который беспокоит окружающих, это реально ухудшает качество жизни и увеличивает риск осложнений у храпящего человека.

Сон с аппаратом

— А как лечить храп? Надо операцию делать или есть другие способы?

— Об этом мы тоже с Софией Анатольевной Черкасовой написали в книжке "Как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна". Это издание в формате PDF есть в Интернете в свободном доступе. Так же как и книга "Советы по здоровому сну 2.0".

Тактика лечения зависит от сочетания причин и тяжести. Тут есть одна очень серьезная проблема. У нас в Москве 50-60 центров лечат храп оперативно:

  • отрезают нёбный язычок,
  • подрезают нёбные дужки,
  • нос оперируют.

Я не против хирургических вмешательств, если есть явные анатомические дефекты. Но таких пациентов всего 15 % из храпящих. А причин масса. Может быть банальное ожирение, ведь природа не предусмотрела, что мы будем полненькими. В природе как: если ты располнел, ты никого не догнал и похудел, или тебя догнали и съели. А у нас можно жить возле холодильника, ни от кого не бегать, ни за кем не гоняться и прекрасно себя ощущать. Если накоплен жир, то дыхательные пути становятся уже и спадаются.

Достаточно иногда на 5-6 килограмм похудеть (особенно если храп возник на фоне набора массы тела), и храп исчезнет.

И не надо ничего у себя отрезать. Вообще это последнее дело — отрезать что-то.

Что касается носа. Вмешательство в области носа практически не меняет степень тяжести апноэ. Это не значит, что не надо оперировать нос, если есть проблемы с ушами или гайморитом. Мы с лорами активно работаем, если у пациента огромные миндалины, длинный язычок. Кстати, единственное лекарство, которое эффективно помогает, — это топические кортикостероиды, то есть стероидные препараты, которые обладают противовоспалительным и противоотечным действием. В магазинах продаются "Снорстоп", "Антихрап", "Снорекс" и так далее — это успокаивающие, дезодорирующие, смягчающие препараты. Иногда с разными травами. А у человека может быть аллергия. Он закапает этот препарат, получит ринит, и апноэ усилится. То есть всевозможные спреи не влияют, как правило, на храп апноэ.

При тяжёлой степени, особенно при ожирении и сотнях остановок дыхания во сне, человек спит со специальным дыхательным аппаратом. Это компрессор, трубка, маска, надеваемая на нос. Компрессор подает небольшую струю воздуха, механически раздувает дыхательные пути и не дает им спадаться, пока мозг спит. Как только мы достигли давления, которое открыло дыхательные пути, мы сразу:

  • устранили храп,
  • нормализовали сон,
  • нормализовали насыщение крови кислородом,
  • убрали апноэ.

Тяжелейший пациент ложится весь больной, и за первую ночь высыпается. Человек встаёт с утра: "Ой, а что случилось? А где ночь?" Потому что для него ночь раньше длилась бесконечно. А тут голова светлая, давление нормальное.

— С этим аппаратом нужно спать потом всю жизнь или только какое-то время?

— Да, всю жизнь. К сожалению, этот аппарат не излечивает. Но когда мы устраняем 600 остановок дыхания за ночь, человек высыпается, у него нормализуется давление, он не встаёт в туалет 4-5 раз за ночь, не потеет, у него не болит голова, он с утра встаёт, садится за руль автомобиля и едет, и не засыпает за рулем.

Плюсы от того, что мы нормализовали качество жизни, резко перевешивают минусы от того, что человек спит с аппаратом.

У меня порядка 7000 пациентов постоянно (некоторые уже по 20 лет) спят с этими аппаратами, и ничего в этом плохого нет. Конечно, если речь идёт о тяжёлой степени апноэ сна.

Бседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы сон здоровье апноэ сна бессонница роман бузунов
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