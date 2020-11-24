Исследование: маска обязательна в общественных уборных

Давно известно, что в унитазах со смывом выделяется целое облако аэрозолей. Компьютерное моделирование показало, что писсуары еще больше распыляют аэрозоли, а их капельки выбрасываются выше и быстрее, чем из унитаза. Поэтому исследователи рекомендуют носить в общественных туалетах — особенно при пользовании писсуарами — защитные маски, полностью закрывающие нос и рот.

Несмотря на регулярную чистку, дверные ручки, краны и другие предметы в общественных туалетах часто кишат микробами. Согласно последнему исследованию, которое опубликовано на сайте Physics of Fluids, туалеты в аэропортах могут быть очагами передачи мультирезистентных (выработавших устойчивость к различным антибиотикам) бактерий.

Смыв воды в унитазах и писсуарах — источник заражения коронавирусом

Но опасность подстерегает не только на различных поверхностях: с каждым смывом в туалете образуются целые облака аэрозоля — газообразной взвеси мельчайших частиц жидкости или твердого вещества. В худшем случае они также могут содержать болезнетворные микроорганизмы. Во время пандемии коронавирусной инфекции ученые изучили, возможна ли передача SARS-CoV-2 через общественные туалеты. Первые исследования выявили возможность инфицирования посредством аэрозолей, образующихся во время смыва воды.

"Два случая заражения COVID-19 в Пекине, как сообщается, произошли в общественном туалете, что в принципе доказывает, такие места представляют потенциальную опасность", — полагает Цзи-Сян Ван из университета Янчжоу.

Недавно исследователи также выделили частицы вируса SARS-CoV-2 из мочи пациентов с коронавирусом.

"Это означает, что передача через мочу вполне может представлять собой путь заражения", — отметил Ван.

Аэрозоли из писсуаров в компьютерной модели

Ученые изучили распространение аэрозолей в писсуарах, которые мужчины чаще всего используют в общественных туалетах. "Подобно смыву в унитазе, смыв в писсуаре приводит к взаимодействию жидкости и воздуха", — говорит Ван.

На какую высоту и как далеко разлетаются брызги, до недавнего времени практически не изучалось. Для своего исследования китайские ученые создали компьютерную модель взаимодействия воды и воздуха.

"Мы использовали метод компьютерной гидродинамики, с помощью которого сумели смоделировать движение частиц во время смыва воды", — объясняет коллега Вана Сяндун Лю.

Вызывающие тревогу восходящие потоки

Аэрозольное облако, образовавшееся при смывании воды в писсуаре, распространяется больше, чем ожидалось.

"Полученные нами результаты показывают, что турбулентность создает вызывающие тревогу восходящие потоки", — говорят исследователи.

В результате более 57 процентов капель аэрозоля могут с большой скоростью вылетать из писсуара при смывании. Согласно моделированию, частицы поднимаются с кратковременной максимальной скоростью до 4,6 метра в секунду. За считанные секунды они могут попасть на руки или даже достичь лица.

"Аэрозоли в писсуаре имеют гораздо большую тенденцию подниматься вверх, чем в унитазе — и они намного быстрее", — утверждает Лю.

Почему нужна защитная маска в общественных туалетах

По мнению исследователей, общественные писсуары могут быть потенциальным источником инфекции COVID-19.

"Наша работа показывает, что смыв воды в писсуаре способствует распространению бактерий и вирусов в помещении", — говорит Лю.

Известно, что SARS-CoV-2 распространяется через капли воды и аэрозоли. Поэтому ученые рекомендуют носить защитную маску в общественных туалетах.

"Кроме того, следует принять срочные меры, чтобы минимизировать распространение аэрозолей во время смыва", — заявили исследователи.