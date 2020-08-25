Сомнолог Бузунов: от прорицателей гораздо больше вреда, чем пользы

Может ли наука работать со снами и силой мысли, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский эксперт по бессоннице, храпу и апноэ сна, специалист в области здорового сна Роман Вячеславович Бузунов.

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Совсем не вещие сны

— Роман Вячеславович, я слышала, что нам снятся только лица людей, которых мы видели хотя бы мельком. Почему так?

— Мозгу гораздо легче вспомнить картинку, чем нарисовать. Рисование с натуры всегда проще, чем рисование придуманного образа.

— Вы относитесь скептически к вещим снам. Либо стоит всё-таки к ним прислушаться?

— Я просто два примера приведу. Как-то на одном ток-шоу мне зрительница говорит: "Мне приснилось, что сгорела Останкинская телебашня. И она через месяц сгорела". Я спрашиваю: "А где Вы живете?" — "На ВДНХ". Она каждый день ездит на машине мимо Останкинской телебашни. Ничего не мешало ей увидеть где-нибудь пожар, а потом телебашню. Потом это во сне приснилось, и произошло банальное совпадение. То есть некое низковероятностное событие, которое потенциально могло произойти. Или вам приснился рыжий кот, а потом вы вышли и увидели рыжего кота.

Вы думаете: вещий сон. А это просто случайное низковероятностное событие, чистое совпадение.

Другой пример. Я разговаривал с известной балериной. Она говорит: "Мне точно снился вещий сон. В 7 лет приснилось, что я выступаю на сцене Большого театра". А у нее родители в балете. Я спрашиваю: "И что же вы потом делали 20 лет?" — "С утра до вечера занималась балетом" — "Какой же это вещий сон? Вы просто захотели, и у вас получилось". Это проект, который она реализовывала всю свою сознательную жизнь.

— Говорят, то, что снится детям до 5-10 лет, это свидетельство их прошлой жизни. Я человек православный, но тем не менее, что вы об этом думаете?

— Как только в чреве матери у плода сформировался мозг, в нём происходит специфическая активность, похожая на REM-сон (rapid eye movements), — это сон с быстрыми движениями глазных яблок, то есть когда мозгу снится сон. Одна из теорий: гены развиваются, рождают какие-то картинки, и мозг, глядя на эти картинки, развивается и превращается в человеческий мозг, то есть обучается, пока ребёнок ещё в животике. Почему и говорят беременным женщинам:

слушайте музыку,

гуляйте,

сказки ему рассказывайте.

То есть мозг воспринимает и внешнюю информацию, и генную память. Ведь описаны случаи, когда люди вспоминали вещи, которые знали только их родители или предки. Сами они никак не могли об этом узнать. Клады находили, говорили: "А вот тут клад должен быть", — и он реально там оказывался. Тут, наверное, может быть связь через гены поколений, и в какой-то степени в снах приходит прошлая память предков.

— Наукой это ещё не изучено. Но всё равно мы понимаем, что за нами стоит опыт, какие-то качества наших предков. Я слышала теорию, что мы — это 16 наших близких родственников. Помните, как в фильме "Обыкновенное чудо": "Это не я, это моя двоюродная тётя виновата". Если ребёнок талантливый, то возможно, что его предки тоже хорошо работали, учились. Это, конечно, не про сон, хотя данная теория связана с нашим характером и поступками.

— Тут есть проблема с научной точки зрения. Наука требует эксперимента, она хочет пощупать что-то. Мы не можем увидеть сон. То есть нам человек рассказывает, что ему снилось, и мы должны верить. А на самом ли деле это ему снилось, или у него галлюцинации, а может, он специально нам врет? Я столько на ток-шоу встречал "магов в седьмом поколении", "прорицателей", которые исключительно о наживе думают, но никак не о высоком. Они говорят: "Мы прорицатели, платите нам деньги, мы вам расскажем про будущее". А я вам скажу, что "прорицатели", которые интерпретируют сны, очень хорошие психологи. Человек приходит в тревожно-депрессивном состоянии к гадалке, она говорит: "Расскажите ваш сон". Человек рассказывает: "Приснилось яблоко". — "Яблоко? А у него изгиб был вот такой? О, ваша карма испорчена. А что еще снилось? Лес? Это значит, кто-то из родственников потеряется в лесу". Человек думает: "Ужас какой". Это феномен ожидания неприятностей. Бедные эти люди постоянно в ужасе оттого, что с ними что-то произойдёт. Но вы только деньги платите, и ваша карма через какое-то время поправится. От прорицателей гораздо больше вреда, чем пользы.

Сила мысли

— В Москве есть музей "Экспериментаниум". Это два замечательных музея. В одном естественно-научная биология и анатомия, в другом физика, география, геология. Для детей это очень интересно. Там есть эксперимент: ребёнку надевают наушники на голову, и он должен управлять машинками силой мысли. Быстрее едет та машинка, чей хозяин быстрее думает. Как только он перестает думать, машинка останавливается. Победит тот, кто быстрее и чаще думает, так скажем. Поэтому я считала, что силу мысли уже можно зафиксировать. Или тут немного о другом идёт речь?

— Нет, это немного про другое. Это аппараты так называемой биологической обратной связи. Они активно применяются при антистрессовых мероприятиях. Аппарат может улавливать:

тонус мышц,

степень потливости,

кожно-гальванические импульсы.

Когда человек расслабляется, то снижается тонус мышц, давление, пульс. Если давление повышается, машинка едет быстрее. Если давление снижается, машинка едет медленнее. Регистрируя параметры давления, пульса, активности мышц, можно реально это преобразовывать в движение. Но это пока не сила мысли, а более физиологические проявления организма.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова