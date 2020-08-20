Чем опасны ИППП и как избежать заражения

Если в современном мире человеку чего-то и не хватает, так это времени. Но даже постоянный цейтнот — это не повод забывать о своем здоровье. Рекламные щиты пестрят информацией о необходимости соблюдать осторожность и защищаться во время половых контактов. Но от чего именно стоит защищаться? Речь пойдет о самых распространенных на территории России ИППП (инфекциях, передающихся половым путем).

Хламидиоз

Возбудителем этой инфекции является бактерия Chlamydia trachomatis.

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), с этим заболеванием ежегодно сталкивается более 130 миллионов человек по всему миру, причем чаще всего оно выявляется у лиц моложе 25 лет. Среди взрослого населения инфекция передается при любых половых контактах.

Согласно данным, собранным специалистами сети центров репродукции и генетики Нова Клиник, у 2 из 3 пациенток инфекция протекает без выраженных симптомов.

Гонорея

Гонорея — инфекционное заболевание, вызываемое гноеродными бактериями Neisseria gonorrhoeae.

Каждый год гонорея диагностируется примерно у 60 миллионов мужчин и женщин. Взрослый человек заражается во время незащищенного интимного контакта с больным гонококковой инфекцией.

Трихомониаз

Возбудителем трихомониаза является Trichomonas vaginalis — паразит, вызывающий поражение урогенитального тракта человека. Эта инфекция также передается половым путем.

Более чем у 50% женщин заболевание протекает бессимптомно.

Чем опасны эти заболевания?

Основными осложнениям у женщин являются воспалительные заболевания органов малого таза (эндометриты, сальпингоофориты), что приводит к возникновению спаечного процесса в малом тазу и хронической инфекции в полости матки. Патологические изменения негативно влияют как на репродуктивную функцию, снижая шансы на зачатие, так и на успешное вынашивание беременности.

Сифилис

Сифилис передается преимущественно половым путем и характеризуется:

поражением кожи,

слизистых оболочек,

ЦНС,

а также других систем и органов организма.

Возбудителем инфекции является бледная трепонема (Treponema pallidum) — бактерия, относящаяся к семейству спирохет.

Вирусные гепатиты В и С

Носительство вирусов HBV и HСV характеризуется широким спектром клинических вариантов и исходов. Насчитывается около 3 миллионов носителей вируса заболевания. Впоследствии возможно формирование неблагоприятных для носителей заболеваний — цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.

Вирус гепатита С (HСV) отличается от HBV более низкой устойчивостью к воздействию внешних факторов.

Следует знать, что человек может быть заразен, даже если находится в инкубационном периоде.

Механизм заражения — парентеральный, через кровь или ее компоненты. Реже инфицирование происходит через другие биологические жидкости человека, такие как сперма, вагинальный секрет, слезная жидкость, слюна.

Очень важно понимать, что вирусные гепатиты не всегда протекают с ярко выраженной клинической картиной, а порой и вовсе не имеют каких-либо проявлений. Не так редки ситуации, когда выявление в крови антител к вирусным гепатитам при плановой диспансеризации становится для пациента полной неожиданностью.

ВИЧ

ВИЧ-инфекция — антропонозное заболевание (когда возбудитель может проявлять себя только в условиях человеческого организма) с контактным путем передачи, вызываемое вирусом иммунодефицита человека.

Болезнь развивается медленно и характеризуется поражением иммунной системы с развитием синдрома приобретенного иммунодефицита.

Источником инфекции является человек, зараженный ВИЧ, на любых стадиях заболевания.

В основе пандемии ВИЧ лежит передача вируса половым путем. Риск инфицирования напрямую коррелирует с числом половых партнеров и возрастает при наличии воспалительных процессов в половых органах и прямой кишке.

При ВИЧ-инфекции поражаются все органы и системы организма. Этим объясняется разнообразие клинической симптоматики. У пациентов могут развиваться аутоиммунные реакции и заболевания, которых обычно не бывает у людей с нормальным иммунитетом (например, пневмоцистная пневмония или киптококковый менингит).

Как избежать заражения ИППП?

Чтобы препятствовать проникновению в организм патогенных микроорганизмов, о которых шла речь, в качестве средства контрацепции следует выбрать барьерный метод (то есть использовать презервативы). Особенно актуальна эта рекомендация в том случае, если у вас нет постоянного полового партнера или вы в нем не уверены.