Сомнолог Бузунов: сон посылает сигналы и программирует наши действия

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Сомнолог Роман Бузунов: наш мозг никогда не спит

Что на самом деле скрывается за вещими снами и можно ли разгадать значение сна с помощью сонника, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский эксперт по бессоннице, храпу и апноэ сна, специалист в области здорового сна Роман Вячеславович Бузунов.

Предвидение или вероятность?

— Роман Вячеславович, бывает, что человеку снятся вещие сны?

— По сути, вещий сон — это предвидение будущего. Прежде чем рассматривать сновидение как вещий сон, нужно определиться с понятиями. Скажите, пожалуйста, вот мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон? Ведь мне приснилось будущее?

— Нет, я думаю, что это обычная реальность. Если человек ходил вчера, позавчера на работу, ходил год назад на работу, — это некое будущее, которое является обычным. Другое дело, если приснилось, что пошёл на работу, по дороге увидел необычного рыжего кота и взял его к себе домой. И вот назавтра человек идёт на работу и видит необычного кота, и берёт его к себе домой.

— А вот тут есть понятие вероятности. Да, ему мог присниться рыжий кот, и доля вероятности есть, что этот рыжий кот ему попадётся — может быть, один шанс из миллиона шанс. И человек точно подумает, что это вещий сон.

Допустим, я сегодня должен вам интервью давать у себя в офисе, а мне приснилось, что я выйду из дома и на меня нападёт злая собака. И вместо того чтобы прийти в офис, я сижу дома, звоню вам и говорю: "Сегодня интервью отменяется, потому что меня собака должна покусать". Что вы обо мне подумаете? Может быть, меня когда-то и кусала собака, но я не должен этот сон воспринимать как истину в последней инстанции.

Ещё один вариант: мне приснилось, что я выйду и меня собьёт машина. Я вышел — она меня сбила. Вещий сон? А может быть, я перебегал дорогу в неположенном месте месяц до этого в 100 метрах от перехода, и мне мозг говорил: "Идиот, пойди по переходу. Тебя же собьет машина". Поэтому я вышел — она меня сбила.

Можно прогнозировать ситуацию во сне, можно обдумать этот сон и даже предпринять какие-то действия, но не надо воспринимать этот сон как истину в последней инстанции.

— Давайте вспомним историю из Библии, когда приснилось 7 худых коров и 7 толстых коров. Толкователи снов (это была штатная должность!) разгадали, что 7 коров тучных — это богатые годы, 7 тощих коров — это неурожайные годы в Египте. Если бы с вещими снами было всё так просто, может, не было бы столько толкователей снов и столько внимания к сновидениям?

— Дело в том, что мы сохраняем интерпретации победителей, которые чего-то достигли с этим сном. А сколько нам снилось того, что не сбылось? Гитлер рассказывал, что в Первую мировую войну ему приснилось, что сейчас попадёт бомба в блиндаж. Он проснулся, выскочил из блиндажа — и туда попала бомба. Он потом верил в мистику. Но почему бы на войне не могло присниться, что в блиндаж попадет бомба, и почему бы это не могло произойти за 3 минуты до того, как она реально туда попадет? Тут чистое совпадение. А если бы ему приснилось, что бомба попадет через 5 минут, он бы не выбежал из блиндажа, его бы убило, и мы об этом ничего бы не знали.

— Ведь он был на войне. Может быть, когда он спал, то слышал звуки летящих бомб, приближающейся атаки. Наверное, у него было некое профессиональное восприятие звуков на войне?

— Это некий вероятностный прогноз. То есть если вам что-то приснилось, вы подумайте, проанализируйте и действуйте в соответствии с сознательно принятым решением.

Вот сонники — это вообще полная чушь. Я недавно нашёл сонник для рублевских жен. Там были:

"майбахи",

бриллианты в 2 карата.

Ясно, что мытищинским женам бриллианты поменьше и машины попроще снятся. В сонниках 150 лет назад были:

царь-батюшка,

лапти,

сено,

коровы.

А сейчас там доллары, евро, дефолт.

Сериал во сне

— Но ведь, например, рыба во сне не бывает сама по себе. Нам снится какой-то сюжет, герои, действия, реплики. Наверное, правильнее было бы оценивать все эти события, а не просто смотреть в соннике, что значит рыба или ещё какие-то вещи? Мне рассказывали, что одному человеку каждую ночь снится новый сон как очередная серия. Получается интересный сериал, человек участвует в разных событиях. Причём без негатива, а просто как параллельная жизнь. Он днём много работает (человек интеллектуальной профессии), а ночью засыпает, и ему снится продолжение. Что это такое?

— В какой-то степени сны — это, как кто-то из наших физиологов сказал, небывалое сочетание бывалых событий, то есть подсознательный, иногда алогичный анализ. Мы можем во сне летать, перемещаться в пространстве через страны и континенты. Но это не значит, что выводы из этого анализа тоже будут ложные. Взять те же изобретения. Например, Менделеев о бензольном кольце думал в рамках логики (такого прокрустова ложа), и казалось, что решения нет. Но когда он вышел во сне в область алогичного, то решение нашел, и оно оказалось верным.

Мы используем мозг меньше чем на 10 % от его возможностей. А во сне нам не мешает зрение, слух, движение, и мозг концентрируется на анализе.

И дальше у каждого уже свой тип принятия решений о том, что ему снится.

Что касается таких полнометражных, художественных, иногда даже опасных снов. Это мультимедийное проигрывание ситуации, когда мозг думает, что в этом случае предпринять. Во сне мы можем попасть в катастрофу, проснуться в холодном поту и через 3 минуты заснуть без проблем. Но мы для себя проиграли эту ситуацию и подумали, что будем в ней делать. И если, не дай Бог, человек потом попадает в такую ситуацию, он может уже действовать в соответствии с принятыми во сне решениями. Он как будто себя программирует на дальнейшие действия.

Беседу вела Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова