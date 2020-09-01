Стоит ли ожидать вторую волну коронавируса?

Насколько вероятна вторая волна пандемии коронавируса? Какие выводы извлекли ученые из последней пандемии? На эти и другие вопросы обозревателя "Правды.ру" Игоря Буккера отвечает генетик, эмбрионолог, доктор биологических наук и профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ им. К. Г. Разумовского Юрий Симаков.

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Неприятные тропические гости

— Тут появилась свежая информация. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что в некоторых российских годах появились тропические постельные клопы.

— Это очень интересное явление, но завезти постельных тропических клопов могут вполне.

— Но как они к нам попали, если были прекращены связи с тропическими странами во время коронавирусной пандемии?

— Связи прекращены, но у тропических клопов есть удивительная способность: их яйца долго могут находиться в неактивном состоянии. Они могут не развиваться год или два. Когда для них появляются лучшие условия, они начинают развиваться. Если они постельные, значит условия у тех людей, у которых они развелись, чем-то понравились клопам. Но мы еще эти условия не знаем. Кстати, мы работали с летучими мышами. У нас были клетки. И в этих клетках жило огромнейшее количество не тропических, а тех самых наших постельных клопов. Это не гипотеза, это как-то доказано, что этих клопов мы получили, конечно, от летучих мышей. Не только коронавирус, о котором мы говорим, но и постельных клопов мы получили от летучих мышей.

Когда человек жил в пещерах, то в его шкурки животных, на которых он спал, налезли эти клопы. И с этих пор он их тащит с собой в постели, когда еще неандертальцы получили этих клопов. И потом кроманьонцы или кто. Вот с этих пор они и начали…

— Вы говорите о бомжах, а пишут, что тропические постельные клопы обитают в благополучных помещениях. Они и на Рублевке могут быть.

— Есть множество разновидностей тропических клопов. Это лишь одна из его разновидностей. В этом ничего особенного нет. Относительно того, что мы получили коронавирус от летучих мышей. Оказывается, летучие мыши в пещере висят буквально в сантиметрах друг около друга. Они могут сразу заразить друг друга этим коронавирусом. В их крови он в таком большом количестве, потому что они уже выработали к нему иммунитет. Они сами не заболевают, а являются только разносчиками этих вирусов.

Вакцина от COVID-19 и иммунитет

— Если мы все переболеем после вакцинации или в силу естественных причин, то у нас выработается иммунитет или нет?

— Самое страшное, что никто не знает, как долго сохранится этот иммунитет. Иммунитет может выработаться, но он может продержаться месяц, два, две недели. От оспы иммунитет держится десятки лет. Когда завезли в Москву оспу где-то в 1960-х годах, многие начали болеть, потому что уже перестали прививать от оспы и сказали, что иммунитет сработает. А он кончился. Мы не знаем ничего насчет вируса COVID-19, сколько держится иммунитет от него. Можно заготовить вакцину, но сколько она будет держаться, пока неизвестно.

— Каков вклад генетики в этом отношении?

— Как генетики мы изучаем, как воздействуют на РНК электромагнитные волны.

— Позитивные результаты уже есть?

— Каждый вирус — это самый лучший объект для генетиков. В нем белковая оболочка и нуклеиновая кислота — гены, о которых мы говорим. И эти гены передаются. Значит, эта белковая оболочка нужна только для того, чтобы проникать в клетку. По существу это все работает на уровне генов. Большинство генетических исследований сделано именно на вирусах, потому что здесь наиболее простая система, когда мы можем посмотреть, как работает тот или иной ген.

Может получиться неблагоприятная вещь — коронавирус станет еще более заразным. Кстати, есть мнение, что в связи с вакцинизацией количество заболевших коронавирусами увеличится, потому что не у всех это пройдет легко. Иногда бывают случаи, что такая скороспелая вакцина может привести к серьезному заболеванию. Но не обязательно, что так будет. Пока это только предположение. Уже было много случаев, когда делали вакцинизацию, а человек заболевал сильно. Это полностью зависит от человека: какова у него иммунная система.

— Вакцинацию от гриппа тоже по-разному переносят.

— Что такое вакцинизация? Человек переболеет этой болезнью в легкой форме, у него выработается иммунитет к этой болезни, появятся антитела. Такая же история будет и с коронавирусом. За счет чего через некоторое время эта вакцина может стать непригодной? Потому что быстрое бесконечное размножение этих вирусов приводит к тому, что появляются новые мутации. Могут появиться мутанты, которые нечувствительны к этой вакцине.

— Как вы считаете, стоит ли ожидать вторую волну коронавируса?

— Вторая волна полностью зависит от поведения людей. Я думаю, как подавить вирусы, чтобы не просто их связывали антитела, как хотят сделать, а сделать так, чтобы они лопались, как мыльные пузыри. Облучили их — они просто лопнут и все. Про вторую волну нельзя делать прогнозы. Почему? Все зависит от поведения людей. Кто-то считает, что вторая волна будет после того, как люди, которые сейчас выехали за город, получат дозы вирусов. У нас возрастает количество заболевших в целом. Вирус будет не так сильно распространяться, потому что уже и иммунитет вырабатывается у многих людей. Коллективный иммунитет, люди уже знают, как себя вести. Поэтому считается, что второй волны не будет.

Беседовал Игорь Буккер