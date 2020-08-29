Генетик Симаков: почему рыбы могут помочь в борьбе с COVID-19

Доктор биологических наук и профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ им. К. Г. Разумовского Юрий Симаков разъясняет как можно победить коронавирус при помощи рыб.

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— На вашей кафедре ставятся очень интересные эксперименты с рыбами.

— Многие вирусы высших позвоночных животных — к высшим позвоночным животным относятся птицы и млекопитающие — опасны для человека, поэтому мы пробуем работать с рыбами. Самое интересное, что у рыб и у нас общих вирусов нет. А принципы их размножения очень похожи. Мы работаем с таким вирусом, который вызывает лимфоцистоз. Это иридовирус, который вызывает различные бляшки на коже рыб. Любопытно, что по весу или по размерам, 130 нанометров, он похож на коронавирус, хотя, конечно, по систематике он относится к другому типу вирусов. В нем вместо РНК находится ДНК, но принцип один и тот же.

Наша вакцина, о которой сейчас говорят, что ее выпустили, тоже построена на аденовирусе, который имел ДНК. Там заменили эту нуклеиновую кислоту и от коронавируса вставили частичку, которая как раз будет иммунизировать человека против этой болезни. Как проходит эта иммунизация? У человека бывает головная боль, высокая температура. В общем, переносит он так же, как будто болеет, как будто это болезнь, просто в легкой форме. Нужно, конечно, больше испытывать, не будет ли каких-нибудь страшных последствий, потому что вирус совершенно новый. Мы с ним не знакомы.

На кафедре биологии и ихтиологии, на рыбах мы работаем с лимфоцистозом. Но мы пытаемся применить не тот метод, принципы которого заложены 230 лет назад. Мы пытаемся применить для подавления этого вируса, его размножения электромагнитное излучение. В этом случае упростятся многие процессы. Не нужно будет изготавливать такие огромные дозы вакцин, как сейчас это делается.

Что такое биорезонанс?

Есть такое направление, которое исследует биорезонанс. Он заключается в том, что у вирусов есть колебания. Как все системы, они испытывают электромагнитные колебания. У них есть и колебания вибраций, но есть и электромагнитные колебания. Если мы будем давать электромагнитные волны такой же частоты, то может получиться резонанс, и вирус погибнет. Это биорезонансная теория, и на нее как-то мало надеются ученые. Некоторые считают, что это даже невозможно сделать.

Но ведь есть еще перспективные методы использования. Например, прервать у них обмен информацией. Дело в том, что некоторые очень известные ученые, например, французский ученый, лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье, который открыл вирус ВИЧ, предполагает, что микроорганизмы — он, правда, больше на бактерии надеется, — обмениваются друг с другом информацией с помощью электромагнитных полей. А если такой обмен есть, то, видимо, эти электромагнитные поля могут переносить информацию. Вирусы могут определять, в каком количестве, в какой концентрации они инфицировали человека.

— Но пока это научная гипотеза, а не доказанный факт.

— Да, многие воспринимают это как гипотезу, но точным фактом является и на бактериях доказано, что электромагнитные волны действуют на бактерии, и либо происходит ингибирование их размножения, либо они размножаются быстрее. Почему это не доказанный факт? Почему многие ученые против и выступают, что электромагнитными волнами нельзя регулировать их размножение? Вот это уже непонятно. Насколько верно то, что и вирусы так же работают — вот это гипотеза. И мы проверяем эту гипотезу.

Мы берем рыбу, у которой видны образованные иридовирусом бляшки, облучаем ее частотами, которые, по нашему предположению, способствуют передаче информации. По крайней мере, информация тут небольшая — определить концентрацию, силу этого воздействия, потому что сила этого воздействия будет зависеть от количества вирусов, попавших в организм.

Уже показано, это уже не гипотеза, что если вирусов попадает 103 к человеку, то вирусы неактивны. Они активизируются, когда бывает 105, 106, когда их уже миллион встречается. Каким образом они определяют, сколько в человека попало этих вирусов, для нас еще пока загадка. А почему не поддержать Люка Монтанье и не сказать: да ведь очень просто, они дистанционно воспринимают информацию о том, сколько их там есть, и в зависимости от этого как-то проявляются.

Беседовал Игорь Буккер