Что нужно знать про вакцину от коронавируса

Генетик, эмбрионолог, доктор биологических наук и профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ им. К. Г. Разумовского Юрий Симаков объясняет, почему ученые так и не придумали никакого средства, чтобы противостоять вирусам. Вакцинация по-прежнему остается хорошо проверенным, но едва ли не единственным средством против заражения.

— Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что завершены клинические испытания вакцины, разработанной центром имени Гамалеи. Вам что-нибудь об этом известно?

— Известно, конечно. Сделали в институте Гамалеи вакцину очень быстро. Конечно, было бы желательно, чтобы она была больше испытана, чем за такой короткий срок. Вакцина — это от латинского слова vacca — "корова". Самое интересное в том, чем мы собираемся лечиться от болезни COVID-19. Мы собираемся делать иммунизацию, стимулировать иммунную систему вакцинами. Этот способ придумал английский ученый в 1795 году. Представляете, прошло 230 лет и этот принцип мы берем за основу. Изготовление антигенов стало более сложным, но принцип остался тот же.

Вирусы — самые загадочные существа на планете

Насколько мы оказались неподготовленными к борьбе с такой пандемией, коронавирусной инфекцией, что приходится использовать такие старые методы. Но испытанный столетиями метод. Он заключается в том, что наша иммунная система тренируется. Человек может бороться против той или иной болезни за счет того, что его заразят ослабленным либо вирусом, либо бактерией.

Я занимаюсь генетикой, а хотелось бы спросить вирусологов, что же они все это время делали? Хотя вирус открыли не так давно, по крайней мере, лет пятьдесят можно было бы подумать о том, чтобы как-то бороться с вирусами, а не только носить маску, соблюдать дистанцию да перчатки надевать. Вот все, что нам предлагают вирусологи. Это не нападки на вирусологов.

Вирусы — самые загадочные существа на Земле. Я их называю существами, пусть меня простят многие биологи, потому что идет большой спор: вирусы — живые существа или неживые. Во всяком случае, это сверхпаразиты. Самые совершенные сверхпаразиты, которые синтезируют себе подобных только тогда, когда они попадают в клетку организма человека. И там они печатают себе подобных существ. Это сверхпаразитизм. Раз все-таки они паразиты, будем их считать существами и достаточно приспособленными, если мы не можем с ними справиться.

— В прошлую нашу встречу вы упомянули, что разработкой вакцины, кроме России, занимаются еще в Китае и в Соединенных Штатах.

— Совершенно верно. Вакцину готовят многие страны:

Китай,

США,

Япония,

Великобритания,

Франция.

Делается чуть ли не 141 вариант. У нас заявили, что вакцина готова, и мы можем приступать к иммунизации в ближайшее время. В других странах есть такие быстрые вакцины. Они тоже будут скоро готовы к вакцинизации, но выпускать собираются не миллионы доз, как мы, а миллиарды доз. Даже есть такие заявки на количество этой вакцины. Впереди идут китайцы.

Соединенные Штаты разрабатывают вакцину. Я не могу сказать, хорошая она или нет, во всяком случае, она испытывается в Бразилии на большем количестве добровольцев, чем она испытывалась у нас. У нас впереди идет институт имени Гамалеи, который сделал эту вакцину. И еще "Вектор", который выпустит готовую вакцину в ноябре. Мое мнение, что рано.

Беседовал Игорь Буккер