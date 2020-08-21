Почему в пандемию популярны спорт, выпечка и садоводство

Пандемия показала, насколько у нас мало рычагов контроля собственной жизни. Мы могли сделать все правильно и все равно потерять работу или, что еще хуже, шансы ее найти. А могли рискнуть — и получить возможности для самореализации, о которых и не думали.

Психологи отмечают: в условиях, когда мы вдруг перестаем как-либо контролировать происходящее вокруг нас, наша психика включает особый защитный "механизм". Он заключается в выполнении задач, которые мы можем контролировать от начала и до конца.

"Когда мир вокруг нас кажется огромным, сложным и громоздким, мы обращаемся к маленькому, простому и управляемому", — резюмируют психологи.

Но почему "маленькое, простое и управляемое" так для нас важно?

Как выпечка и спорт делают нас позитивнее

Магазины дачной тематики испытывают невероятный наплыв клиентов. Продажа товаров для занятий спортом увеличилась в РФ вдвое, средний чек составил 4929 рублей уже к маю 2020 и вырос на 74%. Люди массово закупают все нужное для выпечки: мировой спрос на муку, нужную для нее, вырос на 450% по сравнению с 2019 годом.

"У многих людей просто появилось свободное время. Но я подозреваю, что еще одна причина, по которой люди так активно начали всем этим заниматься, заключается в том, что указанные хобби удовлетворяют наши основные потребности в автономии и мастерстве", — рассказывает Брэд Штульберг, писатель, личностный тренер и автор книги "Парадокс страсти".

Будь то выпечка, садоводство, физические упражнения или декоративно-прикладное искусство, вы начинаете с точки А, выполняете значительный объем работы руками, а затем заканчиваете в точке Б. Это "путешествие" к конкретной и осязаемой цели позволяет нам ощутить позитивные эмоции и почувствовать, что жизнь взята под контроль.

Теория самоопределения: почему мы вспомнили про гантели и пироги

В начале 1970-х психологи Эдвард Деци и Ричард Райан представили теорию самоопределения. Теория самоопределения, одна из наиболее цитируемых психологических теорий последних пяти десятилетий, показывает, что люди мотивированы, счастливы и удовлетворены, когда удовлетворяются три основные потребности:

автономия (наличие контроля над окружением и средой, в которой человек обитает);

мастерство (достижение ощутимого прогресса в делах и возможность проследить результаты работы в зависимости от усилий);

принадлежность (чувство связи с какой-либо группой).

COVID-19 нарушает все три потребности, и мы ощущаем себя более несчастными, чем обычно. И спорт, садоводство или выпечка помогают временно "закрыть" образовавшиеся прорехи. Но психологи подчеркивают: лишь временно.

"Отвлечение через спорт или садоводство не является точкой отсчета, которая поможет создать долговременные решения для того, чтобы мы были счастливы. Скорее, эти действия с высокой степенью удовлетворения автономии, мастерства и принадлежности предлагают нам что-то полезное и значимое среди неопределенности. Когда "коронавирусная лихорадка" уйдет, мы снова погрузимся в привычную рутину", — предупреждают психологи.

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