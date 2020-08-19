Отведенный взгляд выдает наши мысли. Или нет?

"И всё ж рисует глаз лишь то, что видит он, а душу познавать возможности лишён!", — писал когда-то Уильям Шекспир. С классиком драматургии готовы поспорить психологи из Йельского университета и Гарварда, объединившиеся ради исследования того, что же именно мы видим благодаря своим и чужим глазам.

Что исследовали: глаза — "зеркало мыслей"?

Исследуя универсальную и смущающую многих тенденцию отводить взгляд, когда их "ловят" на чем-то неловком или странном, ученые попытались найти ответ на вопрос, зачем мы это делаем. Как оказалось, мы практически всегда инстинктивно следим за чужим взглядом — но есть и исключения.

"Мозг намного более интересно реагирует на отвод глаз, чем считалось ранее. Благодаря тому, куда люди смотрят, он может "считать" их мысли", — говорит профессор психологии и старший автор исследования от Йельского университета Брайан Шолль.

Результаты: мозг связывает движения глаз с поведением

В серии экспериментов специалисты двух цитаделей науки показали, что мозг не всегда "отслеживает" чужой взгляд: мы пристально за ним следим лишь в случаях, когда считаем его "социальную значимость" высокой.

"Движение глаз и головы после того, как вы были "пойманы" и отвели глаза, не привлекают внимание окружающих. Дело в том, что наш мозг в таких случаях дает сигнал: "наблюдаемый" смотрит не на что-то конкретное, а просто старается "расфокусировать" взгляд. То есть поведенческий сигнал как бы идет "в другую сторону" и нас это не касается", — говорят специалисты.

По мнению ученых, выявленная особенность позволяет говорить о том, что мозг "специализируется" не на том, чтобы следить именно за глазами, а на восприятии тех или иных поведенческих паттернов, которые связаны с их движениями.

Авторы отмечают, что понимание движения глаз особенно ценно во время пандемии: за масками мы видим лишь глаза.

"Это служит примером того, как социальная динамика может формировать зрительное внимание и как наука о зрении может способствовать нашему пониманию общих социальных явлений", — пишут они.

Ранее ученые также проверили другой связанный с глазами миф: якобы человек при взгляде "вверх-вправо" врет, тогда как при взгляде "вниз-влево" говорит правду. Специалисты Эдинбургского университета провели ряд тестов и отметили, что теория ошибочна и вводит людей в заблуждение, поскольку весьма популярна на различных курсах, связанных с НЛП.

"Согласно нашим опросам, многие в эту теорию верят. Но мы не нашли никаких ее подтверждений, так что пришло время сказать: определить, врет или нет вам человек, смотрящий в определённую сторону, у вас не выйдет", — резюмирует соавтор проекта, Каролин Ватт (Эдинбургский университет).

Читайте также:

Сомнолог Роман Бузунов: наш мозг никогда не спит