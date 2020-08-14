Абстрактное искусство может изменить наш образ мыслей

Новые исследования показывают, что абстрактное искусство обладает качествами, которые могут буквально изменить наш образ мыслей.

В ходе трех экспериментов ученые из Колумбийского университета обнаружили, что абстрактное искусство имеет тенденцию развивать "психологическую дистанцию". Психологическая дистанция — это способ показать, насколько далеко события или объекты находятся от нас самих. Например, завтрашний отдых с друзьями в кафе психологически "близок", а в будущем году он психологически "далек".

Что исследовали: смотрим на картину — чувствуем себя иначе?

Соавтор исследования Дафна Шохами, доцент кафедры психологии в Колумбийском университете, рассказывает изданию Inverse, что психологически отдаленные моменты представляют собой "концепции" — например, ощущение того, что мы с друзьями в кафе, а не все шаги и дела, которые нужно для этого сделать.

Абстрактное искусство помогает нам использовать психологическую дистанцию, потому что "сдвигает" наше когнитивное состояние от конкретных деталей и к абстрактным идеям.

"Это означает, что искусство влияет на наше общее когнитивное состояние. Грубо говоря — мы начинаем несколько по-другому воспринимать события", — рассказывает Шохами.

Когда вы смотрите на реалистичную картину, становится ясно (по крайней мере, на первый взгляд), что вы на самом деле видите: вы узнаете знакомые формы (людей, животных и объекты). Но когда вы смотрите на абстрактное искусство, то не можете сразу сказать, что именно перед вами.

Фактически, отслеживание работы глаз и мозга в такие моменты указывают на то, что мы склонны более "глобально" двигать глазами вокруг картины, а не фокусироваться на определенных объектах. Например, исследование 2011 года, в котором анализировались движения глаз при осмотре полотен Джексона Поллока, показало, что люди обычно равномерно осматривают весь холст целиком.

Ученые называют эту "модель" взгляда "исследовательской стратегией". По сути, мы ищем смысл в картине — и нам важно постепенно и последовательно ее изучить, а значит — потратить больше времени, чтобы определить "значение, полезность и ценность".

Исследование и результаты: абстрактное искусство полезно для мозга

Исследование Шохами и ее коллег помогло более детально изучить феномен. 840 добровольцев осмотрели одну из 21 картины от абстракционистов, поделенных на 3 группы:

четко определяемый сюжет с небольшой долей абстрактности;

абстрактный, но определяемый сюжет;

полностью абстрактный сюжет.

Затем добровольцев попросили представить, что они искусствоведы, выставляющие картину на выставке. Они могли выбрать показ картины "завтра" или "через год". И по итогам опроса более абстрактные картины чаще всего размещали "через год".

Шохами объясняет, что психологическая дистанция может влиять на то, как мы воспринимаем объекты или события. Например, если вы думаете о психологически "близком" пикнике, у вас появятся иные его детали по сравнению с психологически "отдаленным".

"Завтрашний пикник будет представлен своими конкретными особенностями: что есть, в какой парк пойти, что надеть. А проходящий через год — в более абстрактных чертах: например, мыслями о том, как здорово вы проведете время", — комментируют ученые.

Как выразились авторы статьи 2014 года в Frontiers in Neuroscience, абстрактное искусство "…освобождает наш мозг от доминирования реальности", что позволяет нам получить доступ к новым эмоциональным или когнитивным состояниям, которые иначе скрыты от нас в повседневной жизни.

"Этот процесс, очевидно, является полезным, поскольку позволяет исследовать особенности работы нашего мозга. Мы действительно видим абстрактные объекты по-разному, и, возможно, глядя на них, начинаем понимать свои неопределимые ранее чувства и эмоции", — отмечает группа Шохами.

Фото: mosoah. com