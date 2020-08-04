Федор Лисицын: о коронавирусе и других страшных эпидемиях

Кандидат биологических наук и историк Федор Лисицын поделился со зрителями "Правды.ру" тем, что известно об использовании смертельных штаммов в шпионских целях и какие выводы надлежит сделать по результатам коронавирусной инфекции.

Читайте начало интервью:

Гонконгский грипп

— Гонконгский грипп вызвал самый высокий летальный исход?

— Гонконгский грипп 1968 года дал самый высокий подтвержденный летальный исход. Наверное, миллион — это максимум.

— О его происхождении что-то уже известно?

— Совершенно естественное. И все эпидемии гриппа, которые мы знаем — естественные. По коронавирусу сейчас можно сказать 25 на 75. 25%, что он искусственный, 75%, что он естественного происхождения. Пока нет данных, чтобы с уверенностью утверждать.

— То и другое может как-то совместится?

— Могла быть лаборатория, которая решила изучить интересный перспективный объект. Могла быть какая-то селекция. Мы не создали искусственный объект, а отселектировали наиболее удачный, как нам казалось.

— Вирус выскочил из частной лаборатории или были какие-то государственные разработки?

— Никаких данных. Сейчас смешались в кучу, нет частных, нет государственных лабораторий. В Соединенных Штатах официально государственных лабораторий раз-два и обчелся, остальные частные по контракту. Грузия с советских времен имела хорошие традиции исследования вирусов, особенно бактериофагов, вирусов, бактерий. Там очень сильная была школа. Ни коем случае никого не обвиняю, грузинские лаборатории работают на правительство США по контракту. Российские лаборатории в 1990-е годы активно работали через фонд Сороса, через другие программы по контрактам. Они государственные или частные?

COVID-19 и выводы из пандемии

— Проскочила информация, что в Россию попал Covid-19 не из Китая, а из Европы.

— Да, если мне память не изменяет, 76 первых пациентов, поступивших в клиники Москвы с Covid-19, 73 четко показывает заражение из Италии, Испании, Франции, трое под вопросом. Не в смысле, что возможно китайские, просто не смогли точно определить. Китайцы с коронавирусом не дали вторичных заражений на территории Российской Федерации. Исходное поступление Covid-19 в Россию через Европу и через Москву.

— Получается, нужно сделать вывод, что мы вовремя закрыли границу на Дальнем Востоке, а с Европой транзит продолжался.

— Да, это печальный вывод. Мы чуть-чуть опоздали. Закрой границу на пару недели раньше, 5-6 дней ничего не решали, то успели бы подготовить клиники, врачей.

— Какие выводы можно сделать из последней пандемии?

— Вывод один страшный для меня. Надо полностью реформировать всю систему медицины и особенно медицину катастроф. Мы слишком долго жили без настоящих катастроф. На примере США скажу, важен не размер финансирования здравоохранения, не некий базовый уровень, а эффективность его использования. Сравнение США с Кубой дает чудовищную разницу в эффективности медицины этой нищей страны, которая задавлена экономическими санкциями.

— Большинство кубинских врачей учились в СССР.

— На Кубе сильнейшая медицинская школа, но Соединенные Штаты набирали врачей и учёных со всего мира. В Соединенных Штатах присутствует сливки всех научных школ со всего мира. Недавно из Ухани переманили несколько человек, которые сейчас показания дают, что это все китайцы придумали. Не знаю, как верить показаниям перебежчиков, но факт есть факт, переманили же!

Проблема в организации, в селектировании больных, в перевозке больных, в организации, пропал опыт разбития полевых госпиталей и так далее, опыт организации инфекционных госпиталей и изоляции, опыт защиты медиков от инфекции пропал напрочь, ставка на одноразовые маски, одноразовые костюмы (это один из примеров только) оказалась провальной, их не хватало.

В Соединенных Штатах они кончились раньше, у нас, к счастью, не такая сильная волна, поэтому кризиса не было, но в провинции смертность среди врачей было чудовищной. В Тульской области в какой-то момент от коронавирусной инфекции на десять умерших был один медицинский работник. Раньше советские школьницы на уроке труда шили многослойные маски. Куда это делось? Это исчезло за поколение.

Вторая вещь — вся система организации тестирования. На самом начальном этапе началась полная каша в головах между удобством взятия проб, точностью тестов и скоростью проведения тестов. Тут и ВОЗ своими ошибками добавил, и американская комиссия, и наши. В общем, начав правильно, потом откачнулись назад за иностранцами, потом опять вернулись на правильный путь. Пожалуй, за тесты можно только одну Японию похвалить, которая не сумела сделать ни одной, так сказать, серьезной ошибки, но и то они первоначально закупили не очень хорошие тесты.

Медицинский работник, не только у нас, превратился в приложении к анализам, в приложении к истории болезни. У него есть протокол — он эффективный работник. Его не учили думать его учили протоколам. Отчасти это проявилось когда началась пандемия СПИДа в 1970-е годы. Уже тогда в некоторых странах забили тревогу, что болезнь вышла за пределы привычного.

Кстати, если уж говорить об истории, ведь и с гриппом "испанкой" в 1918 году тоже случилась трагедия из-за протокола. Огромное количество людей погибло из-за того, что им назначали аспирин, который казался очень эффективен при подобной простуде в маленьких дозах. Он эффективен, снижает температуру, но больной помирает от желудочного кровотечения, а ему дали всего 30 грамм аспирина в сутки. Не было протокола! Часть жертв "испанки" погибла от слишком эффективного лечения.

Долгое время ученые считали, что возбудитель "испанки", который был открыт до эпидемии 1918 года, это куриная болезнь, а не человеческая. С невероятным упорством искали бактерию строго по правилам существующего протокола, пытались выделить возбудитель, создать вакцину. Ничего не получилось, потому что это вирусная болезнь, а не бактериальная. С "испанкой" разобрались в начале 1930-х, когда 12 лет прошло после эпидемии.

— Она сама собой свернулась, получается?

— Сама собой. В 1920 году все население земного шара переболело или получило групповой иммунитет.

— В то время умирали молодые и пожилые?

— Помирали, как ни странно, молодые в госпиталях. Долгое время это считали больничной инфекцией.

Беседовал Игорь Буккер