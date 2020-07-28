Новый свиной грипп может стать супер-пандемией

Ученые из Бразилии обнаружили неизвестную ранее мутацию вируса "свиного гриппа". По словам главы лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz Миралды Сикейры, потенциал новой напасти превосходит масштабы коронавируса.

Сикейра в интервью газете Globo сообщила, что c 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа А/H1N2.

"Но тот, что мы обнаружили в городе Ибипора отличается от открытых ранее", отметила она. Обнаруженный вирус имеет генетические отличия от других возбудителей "свиного гриппа", и обладает высоким уровнем заразности.

Как пишут авторы телеграм-канала "Без паники", на данный момент "известно об одном случае заражения — речь идет о 22-летней сотруднице одного из местных мясоперерабатывающих предприятий. По информации, женщина перенесла заболевание в легкой форме. Случаев передачи вируса между людьми пока не зарегистрировано".

Сейчас группа ученых изучает порядка 3 тыс. образцов биоматериала жителей региона, тесты которых на коронавирус и другие респираторные инфекции показал отрицательный результат".

Мысль о том, что одним только коронавирусом дело не ограничится, звучит уже не впервые.

"После коронавируса нас ждёт настоящая страшная эпидемия. Эта пандемия — только учения" — заявил СМИ главврач 71 ГКБ Александр Мясников.

"Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов. При этом самым опасным местом, где велики шансы заразиться — являются больницы", — цитирует доктора пресса.

По словам врача, это активно обсуждается мировым сообществом эпидемиологов и вирусологов. Такие данные действительно подтверждают мировые специализированные и медицинские СМИ.

Мясников подчеркнул, что с точки зрения вирусологов имеют место быть две мутации — коронавирус развивался по той же схеме:

Первый шаг — когда от свиньи или птицы попадет к человеку.

Вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку.

То есть в перспективе такая инфекция потенциально может оказаться более серьезной. И все пишут — "несомненно, что она будет".

А по срокам — вопрос…

Чем грозит новая пандемия?

СМИ также добавляют, что на семинаре в университете Джона Хопкинса специалисты предвещали, что новая эпидемия свиного гриппа начнется именно в Бразилии. Две трети населения планеты не устоят, так как вирус разнесется самолетами практически в считанные дни. Потери составят 65 миллионов жизней и 700 миллиардов долларов, — подытожил Мясников.

Со своей стороны, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов высказал мнение, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусом в России, однако он не будет таким значительным по сравнению с тем, который наблюдался весной.

"Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний. Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон — школьные коллективы, студенческие коллективы, рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем".

Напомним — и якобы "закрытия России (а также курортов и Москвы) на карантин "в августе и осенью до января" не будет. Информация о таком бреде — тоже полнейший фейк — пишут эксперты в соцмедиа.

Также специалисты предупреждают, что по стране (вацап, ВКонтакте, личные разговоры) пошли слухи о том, что якобы властями принято (нет!) решение в августе снова ввести карантин, самоизоляцию и убить рабочий и курортный сезон-2020.

"Это абсолютно недостоверная информация. Заболеваемость — да, есть, но никаких планов, решений по введению ограничительных мер нет и это не планируется. Да, никто не знает, что будет со второй волной (ожидаемая — гораздо мягче), но все эти рассказы, что кто-то узнал от Роспотребнадзора, Минздрава, брата друга свата из ФСБ, администрации, голосовые сообщения — фейк. Теперь за такие фейки судят, в том числе участников чатов и недобросовестных блогеров"- заявил источник в силовых структурах.

По данным силовиков, такие фейк-слухи (равно как и про закрытие страны на карантин в сентябре) распространяют адепты секты "граждан СССР", платошкинцы и украинские диванные воины с целью вызвать общественное возмущение и протест.

Остается лишь надеяться, что новый свиной грипп и его мутации вместе с коронавирусом и сезонным грипом действительно не приведут к супер-пандемии с высочайшей смертностью и заразностью. Но здесь уже "мяч на поле" врачей и властей…