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Автор Евгений Стриж

Как самоизоляция заставила нас усомниться в жизненных выборах

Недавно историк Джессика Отис писала о том, как чума середины 1600-х годов привела к резкому изменению поведения людей, формированию новых общественных норм. Этот материал в некотором роде применим и к ситуации с коронавирусом.

Как самоизоляция заставила нас усомниться в жизненных выборах

"…были те, кто смеялся над риском, кто должен был выходить на работу, чтобы выжить, и те, кто чувствовал себя уязвимым и практиковал крайнюю осторожность. Также был привилегированный контингент, который отправился в свои закрытые и охраняемые усадьбы", — пишет Отис.

Психологи отмечают: эти два явления похожи не просто так. Как именно меняет людей необходимость самоизоляции — и понимание того, что от вируса или болезни, по большей части, на 100% не защищен никто?

Ничего нового. А чего вы хотели?

"Коронавирус не выявил ничего нового. Он просто выступил неким "катализатором" — все события, которых мы так или иначе ожидали, произошли практически в один момент. Этот эффект стер "белый шум" повседневной жизни и вывел на поверхность те ее аспекты, которые для нас критичнее и важнее всего", — отмечают психологи.

Все, кроме молодежи, "оглядываются" на упущенные надежды и решения. Этот эффект известен как "психологическое туннелирование": все эти годы мы шли к чему-то определённому, не замечая "отвлекающих" факторов.

Не "крушение", а "перестройка": жизнь продолжается

Совет профессионала: не стоит задумываться о том, что уже упущено.

"В 15 лет я вела дневник. Когда я, будучи взрослой, нашла его, то подумала — вот это находка, какой отличный источник данных для работы! Но лучше бы я этого не делала. Нет необходимости извлекать из шкафов скелетов и грязное белье.

Поверьте, драмы и восторги прожитых лет лишь усугубят самокопание. И вы сразу начнете спрашивать себя: этого ли я хотел/хотела достичь к условным 40 годам? Изменилась ли жизнь так, как нужно было мне?", — отмечает блогер, специалист по психологии и автор BBC под ником Bidisha.

Главное, о чем стоит помнить: в любом возрасте не поздно меняться.

"Я знаю немало банкиров, которые пошли в пекари, чтобы больше общаться с людьми. В мире скоро появятся еще несколько доброжелательных (хоть и не слишком молодых) специалистов по йоге, рукоделию, продаже крафтовых продуктов, руководителей небольших бизнесов", — отмечает Bidisha.

Коронавирус в целом и самоизоляция в частности сделали главное: показали, как хрупок каркас нашей повседневной и вроде бы устоявшейся жизни. И стоит думать о сложных ситуациях не как о крушении жизненных ценностей, а как об их "перепланировке".

Фото: thebrandywinecenter.com

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