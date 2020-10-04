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Автор Евгений Стриж

Функция отслеживания сна на ваших гаджетах: так ли она полезна

У носимых устройств вроде фитнес-браслетов и часов часто есть опция отслеживания сна. И, помимо очевидных вопросов вроде "когда заряжать устройство, которое работает и ночью", есть и более интересные: насколько хорошо современные технологии "умных часов" и аналогов помогают нам нормализовать сон?

Функция отслеживания сна на ваших гаджетах: так ли она полезна

Исследование, представленное в журнале "Sensor", сообщает: гаджеты скорее вредят, чем помогают. Чем именно недовольны ученые и врачи?

Информация недостоверна: данных слишком мало

"Доступные в настоящее время потребительские устройства для отслеживания сна не предоставляют достоверной информации", — резюмируют врачи.

И вопрос заключается не в том, что датчики делают что-то неточно — данных просто слишком мало.

Когда врачи проверяют качество сна, они полагаются на совокупность методов, известных как "полисомнография" (PSG). Для точной оценки нужны следующие данные:

  • сердцебиение;
  • активность мозга;
  • движение глаз;
  • скелетно-мышечная активность.

Для всех этих данных нужны специализированные датчики высокой точности. И в наручные часы или браслеты их упаковать просто невозможно в силу как размеров, так и стоимости.

Как работают "умные часы" при анализе сна

Как же тогда "умные часы" определяют, хорошо ли мы спим? Чаще всего производители применяют акселерометры и передают данные наших движений через специальное ПО. С помощью машинного обучения это ПО копит данные и выделяет "коридоры" сна, определяя его фазы, а затем дает рекомендации.

Медики подчеркивают: даже качественно снятые данные не гарантируют успеха, если нет специалиста, способного пообщаться с их "автором".

"Как долго вы спали? Насколько быстро засыпаете снова, если проснулись ночью? Каким было качество вашего сна? Эти показатели нуждаются в профессиональной оценке, и точно измерить их браслетом или часами невозможно", — уверены они.

Советы врачей: не увлекайтесь

"Результаты исследования свидетельствуют о том, что на сегодняшний день доступные трекеры сна не обеспечивают содержательного анализа, но могут быть интересны для отслеживания времени, проведенного в постели", — резюмируют специалисты.

Более того: многие приложения для "улучшения и анализа" сна на самом деле вредны. Например, опирающиеся на работу со звуком приложения для смартфонов в основном не смогли предоставить подробный и достоверный отчет, что потенциально может привести к неверному пониманию принципов здорового сна, отмечают врачи.

Негативно и влияет и "соревновательный" момент: многие пользователи были настолько озабочены "улучшением" своих данных о сне, что эта озабоченность и создала проблемы со сном.

"Показательный пример: когда мы в условиях клиники провели тесты и показали пациентке, что у нее все хорошо со сном, она все еще хотела какой-либо помощи. Просто потому, что ее устройство сообщало о "неудовлетворительных" схемах сна. При этом мы не можем проверить достоверность работы алгоритмов в таких устройствах, поскольку чаще всего они "закрыты" и непрозрачны", — подытоживают исследователи.

Фото: twitter.com

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Темы гаджеты здоровье технологии качество сна фитнес-браслеты
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