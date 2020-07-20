В апреле вакцины от коронавируса не было, как сообщает американское СМИ, она появилась в июле, но насколько ее действие будет долговременным, это покажет только практика, считает эксперт из Центра им.Гамалеи Виктор Зуев.
Эксперимент на элите?
Агентству Bloomberg "десятки" анонимных источников в России рассказали, что у политической и предпринимательской (якобы из "Русала" и "Фосагро") элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России.
Так, один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Другие участники эксперимента рассказали, что у них были высокая температура и мышечные боли. А остальные — что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.
Как сказал "Правде.Ру" доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ им.Гамалеи Виктор Зуев, в апреле вакцина была не готова, "для меня это (версия Bloomberg) просто сказки".
Но в июле она уже есть, сказал вирусолог, сославшись на выступление директора НИЦЭМ академика Александра Гинцбурга
Виктор Зуев объяснил, что эта вакцина оказалась "эффективной и безвредной" после испытаний на добровольцах. По словам эксперта, сами разработчики на себе испробовали эту вакцину, и он сам обязательно привьется.
Виктор Зуев попросил не задавать вопросы, на которые у него нет ответа, например, сколько будет действовать прививка — год или больше.
"Что мы сейчас с вами будем гадать. Я вам скажу, что она будет 10 лет действовать. И что? Вы напишите это. Не надо задавать вопросы, на которые нет ответа, потому что это проверяется опытным путем. Так же как вакцина. Почему ее создав, сразу не пустили в производство? Потому что проверяется опытным путем ее безопасность, прежде всего, ее эффективность. Надо выяснить, после ее введения не возникает ли температура 40, это раз, после введения через 2 недели начинают формироваться антитела или нет — это тоже опытным путем", — сделал вывод профессор.
Директор НИЦЭМ Александр Гинцбург, заявил в воскресенье, что созданной его центре вакциной "хорошо привить учителей, потом пенсионеров и по возможности все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях".
"Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом".
По его словам, противопоказанием для вакцинации могут быть хронические аутоиммунные заболевания. Помимо этого, перед введением препарата каждого человека должен проконсультировать врач-терапевт, собрав его анамнез.
Решение о применении прививки примет Минздрав.
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