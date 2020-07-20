Виктор Зуев: вакцина от коронавируса в апреле - это американские "сказки"

В апреле вакцины от коронавируса не было, как сообщает американское СМИ, она появилась в июле, но насколько ее действие будет долговременным, это покажет только практика, считает эксперт из Центра им.Гамалеи Виктор Зуев.

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Эксперимент на элите?

Агентству Bloomberg "десятки" анонимных источников в России рассказали, что у политической и предпринимательской (якобы из "Русала" и "Фосагро") элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России.

Так, один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Другие участники эксперимента рассказали, что у них были высокая температура и мышечные боли. А остальные — что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.

"Это просто сказки"

Как сказал "Правде.Ру" доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ им.Гамалеи Виктор Зуев, в апреле вакцина была не готова, "для меня это (версия Bloomberg) просто сказки".

Но в июле она уже есть, сказал вирусолог, сославшись на выступление директора НИЦЭМ академика Александра Гинцбурга

Виктор Зуев объяснил, что эта вакцина оказалась "эффективной и безвредной" после испытаний на добровольцах. По словам эксперта, сами разработчики на себе испробовали эту вакцину, и он сам обязательно привьется.

"Не задавайте бессмысленных вопросов"

Виктор Зуев попросил не задавать вопросы, на которые у него нет ответа, например, сколько будет действовать прививка — год или больше.

"Что мы сейчас с вами будем гадать. Я вам скажу, что она будет 10 лет действовать. И что? Вы напишите это. Не надо задавать вопросы, на которые нет ответа, потому что это проверяется опытным путем. Так же как вакцина. Почему ее создав, сразу не пустили в производство? Потому что проверяется опытным путем ее безопасность, прежде всего, ее эффективность. Надо выяснить, после ее введения не возникает ли температура 40, это раз, после введения через 2 недели начинают формироваться антитела или нет — это тоже опытным путем", — сделал вывод профессор.

Кому делать прививку?

Директор НИЦЭМ Александр Гинцбург, заявил в воскресенье, что созданной его центре вакциной "хорошо привить учителей, потом пенсионеров и по возможности все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях".

"Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом".

По его словам, противопоказанием для вакцинации могут быть хронические аутоиммунные заболевания. Помимо этого, перед введением препарата каждого человека должен проконсультировать врач-терапевт, собрав его анамнез.

Решение о применении прививки примет Минздрав.