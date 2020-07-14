Сомнолог Ковальзон: "Человек должен спать 8–9 часов в сутки"

Какой препарат позволяет не спать сутками и как избавиться от бессонницы, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой ведущий российский сомнолог, член американского и европейского научных обществ по изучению сна, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Владимир Ковальзон.

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Спать или сражаться

— Я знаю, что военным в горячих точках или в особых ситуациях дают препараты, которые позволяют не спать сутками.

— Да, есть такие вещества. На эту тему был скандал во Франции, потому что с участием известного сомнолога Мишеля Жуве был разработан препарат, который называется модафинил (коммерческое название "Провигил"). Он сейчас разрешен и применяется широко в Европе для лечения больных нарколепсией. Это аутоиммунное заболевание, когда по неизвестной причине разрушаются нервные клетки в головном мозге, и у человека нарушается регуляция сна:

ночью очень плохо спит,

днем сильнейшая сонливость.

Кроме того, у него спонтанно в состоянии бодрости возникает сон со сновидениями так, что он падает. У него мышечная атония и сонный паралич могут наступить внезапно посреди улицы, где угодно. Это тяжелые инвалиды, и если они выходят на улицу, их кто-то должен сопровождать. Природа заболевания была раскрыта в 1998–2001 годах (от гена до признака), но лечения специфического пока не разработано, потому что причиной является разрушение определенных нервных клеток. Они вырабатывают вещество, которое не проходит гематоэнцефалический барьер, поэтому его невозможно применять как лекарство, компенсировать потерю. Самая главная жалоба этих больных была на чрезмерную дневную сонливость, она преодолевается с помощью модафинила. Он подавляет систему сна без побочных последствий. Это вещество использовалось на войне в Персидском заливе, когда коалиция английских, французских и американских войск сражалась с войсками Саддама Хусейна. Были опубликованы сведения о том, как удачно применялось это вещество и удалось военную операцию провести почти без потерь, потому что для войск соперника устраивали депривацию сна с помощью шумовых бомб.

— Скажите, пожалуйста, какой минимум сна может быть у человека, чтобы он чувствовал себя нормально? Потому что я читала, что разные известные люди спали 2- 4 часа.

— Все это ерунда, потому что никого из этих людей не проверяли и энцефалограмму не писали. Это основано на собственных отчетах, а мало ли что человек говорит.

У каждого человека есть норма, продиктованная генами. Как бы мы ни крутились, мы ее все равно реализуем — не сегодня, так завтра. Если мы недоспали, то обязательно будем досыпать.

Сон является клинической структурой, и большинству людей гены диктуют 5 циклов сна, то есть это около 8 часов. Каждый цикли — это 1,5 часа у взрослого человека. Но есть люди, и я к их числу принадлежу, которым нужно 6 циклов, то есть 9 часов.

Что снится животным

— Владимир Матвеевич, вы работаете с животными. Им ничего не снится?

— Снится, конечно. Еще в 1960-е годы был эксперимент, когда у кошки разрушается очень маленький участок мозга, который не мешает ей жить, но она потом начинает свои сновидения демонстрировать поведенчески. Во время сновидений у нее мышцы не выключаются, как у всех здоровых животных, а начинают работать. Она не может рассказать словами, но может показать, что ей снится. Кошка показывает, как убегает от собаки, дерется с котом, гонится за мышкой. Все это снято было на пленку, потом делали очень забавные клипы. А крыса демонстрирует прыжки и побежки во сне. Человек с болезнью Паркинсона демонстрирует сновидения из-за того, что у них разрушается этот участок мозга. Демонстрирует резкими движениями и может партнера по постели сильно травмировать. Врачи сразу предупреждают, что человек должен спать отдельно, лучше кровать с двух сторон загородить, чтобы он не свалился.

— Почему человек не может зафиксировать момент засыпания?

— Почему не может? Может, конечно. Момент отключения сознания очень четко фиксируется. И после некоторой тренировки можно научиться в этот момент просыпаться, и наоборот.

— Есть методы, чтобы человек при бессоннице заснул. Это научные истории или народной опыт? Например, считать овец?

— Любая монотонная деятельность способствует засыпанию. Не только овец считать. Вы можете просто смотреть в экран телевизора, где будет скучный сериал, вы будете клевать носом, потом сползать с кресла и спать. Точно так же массаж, поглаживания. Любая ритмическая деятельность способствует засыпанию.

— Во сне умственные процессы происходят? Продолжаем ли мы думать о тех вещах, которые нас волнуют?

— Конечно. Этим сон и отличается от сноподобных состояний:

фармакологический сон,

кома,

наркоз,

у животных зимняя спячка.

Во сне наш мозг не выключается. Сон — это состояние измененной психической активности, но не полностью отключенной. В глубоком медленном сне она наиболее замедленная и вялая, и человек недооценивает время, которое провел во сне. Во время быстрого сна, когда снятся яркие сновидения, психическая активность сочетается с тем, что человек начинает переоценивать время, ему кажется, что очень долго длится сон. Если человека будят по завершении цикла сна, то он дает адекватную оценку прошедшего времени: например, 1,5 часа.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова