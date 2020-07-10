Сомнолог Ковальзон: "Без еды организм живет дольше, чем без сна"

О выдающемся открытии Коркуновой-Манасеиной и о значении сна рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой ведущий российский сомнолог, член американского и европейского научных обществ по изучению сна, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук Владимир Ковальзон.

Сон — это смерть?

— Владимир Матвеевич, почему сон является самым загадочным состоянием? Очень много мифов, легенд и страхов вокруг сновидений. В замке Карлштейн, недалеко от Праги, кровати очень короткие. Гид мне сказал: "Люди тогда спали сидя, они очень боялись, что если человек лежа заснул, то это значит, что он умер".

— В этом есть рациональное зерно. Мужчины склонны к храпу — это очень опасное состояние, потому что храп является индикатором нарушения мозгового кровообращения и предвестником инсульта. А сидячая поза снимает храп. Может быть, они интуитивно чувствовали, что если спать полулежа, то утром состояние лучше.

— Разве человек может выспаться сидя?

— Мы не знаем, как чувствовали себя люди Средневековья. У них был совершенно другой образ жизни. И мебель неудобная, с нашей точки зрения: прямые спинки стульев, на которых невозможно спине отдохнуть; мебель тяжелая, которую невозможно подвинуть; кресла и кровати неудобные. Кровати появились в европейской культуре не так давно, в Средние века вповалку спали: даже богатые люди стелили сено и спали вповалку.

Легенды, что сон связан со смертью, были. На одном немецком храме есть барельеф: Ночь и два ее сына — Сон и Смерть.

Аристотель писал, что сон — это пограничное между жизнью и смертью. Его идея довлела над европейскими умами почти 2,5 тысячи лет, и люди воспринимали ее как околонаучную парадигму: сон — это на полпути к смерти. А в восточных философиях совершенно по-другому к этому относились. Я всегда начинаю лекции с изображения спящего Будды и рассказа о том, как в незапамятные времена были созданы индийские эпосы (веды), их многие поколения жрецов друг другу устно передавали. По крайней мере, не раньше чем за 1000 лет до Христа и не позже чем за 500 лет до Будды. В начале нашей эры упанишады и веды были записаны на санскрите на древесной коре и пальмовых листьях. В конце ХХ века они попались на глаза ученым-сомнологам, и те были удивлены, что древние мудрецы в Индии правильно понимали ситуацию со сном и сновидениями:

сон со сновидениями — одно состояние,

сон без сновидений — другое состояние.

Индийцы говорили, что во время сна душа отлетает, но она рядом, потому что человека легко разбудить, и душа опять сливается с телом. А когда нам снятся сны, то душа частично слита с телом. Они понимали, что сновидения невозможны без участия души.

Но в то же время мы не можем управлять этим состоянием, мы отключены от внешнего мира, не двигаемся, то есть это частичное состояние души и тела.

Открытие Коркуновой-Манасеиной

— Может быть, первым человеком в Европе, который сознательно отказался от идеи Аристотеля и пытался всему миру объяснить истину, была наша замечательная соотечественница Мария Михайловна Коркунова-Манасеина, которая жила в Петербурге в конце XIX века. Она умерла в 1903 году, была очень известным в культурной России человеком. На нее ссылались в письмах Толстой, Лесков, ее знала вся тогдашняя интеллигенция. Она очень много занималась этим вопросом, работала за свои деньги (не в штате) в физиологической лаборатории в Петербурге, ставила опыты на животных, спрашивала людей об их сновидениях, делала доклады на международных конференциях, написала очень интересную книгу "Сон как треть жизни".

Коркунова-Манасеина первая поняла, правильно сформулировала и написала, что сон — это очень важное для организма состояние, когда происходят нужные процессы.

Но какие именно, она знать не могла. Мария Михайловна ставила опыты на щенках. Щенкам не давали спать: она их со своими ассистентами постоянно ласкала, гладила. Она доказала, что щенки погибают быстрее, чем от голода, просто оттого, что не спали. Манасеина говорила, что нечто очень важное происходит в организме во время сна. В то время у народников был популярен Рахметов, который сказал, что не будет спать и сэкономит время для полезной деятельности.

Модная теория, что сон — это совершенно ненужное состояние, была основана на том, что прислуга, дворовые постоянно спали, а баре их будили. Слуги спали потому, что не высыпались, рано вставали и работали. Поэтому они днем пользовались каждой минуткой, чтобы поспать.

Дворяне относились к ним презрительно, считали, что вечно спящие Ваньки — символ лени, низкой культуры. Оттуда пошло мнение, что сон — это ненужное состояние, а человек образованный должен уменьшить сон до минимума. Манасеина с этим была не согласна.

Четыре месяца без сна

— Для чего нужен сон, до сих пор непонятно. Я написал статью, в которой предлагаю такую гипотезу. Может быть, у нас в мозге есть две группы механизмов:

одни связаны с генами, создающими потребность во сне;

другие связаны с исполнительными генами потребности в длительном и в быстром сне.

Если у человека в результате заболевания или травмы разрушен первый механизм, генерирующий потребность во сне, то человек может довольно долго жить без сна и, что самое удивительное, умственная деятельность у него не страдает. У Жуве был такой больной, единственный случай в мировой медицине. У пациента было очень редкое заболевание — хорея Морвана. Этиология его непонятна, скорее всего, это аутоиммунное заболевание. У таких больных нарушение сна. Жуве наблюдал пациента 4 месяца непрерывно. Всю ночь больной лежал, принимал снотворное, ничего не помогало. Но днем он совершенно нормально себя чувствовал в когнитивном отношении вплоть до того, что играл в карты с посетителями (его посещали родственники и сами врачи) и выигрывал. Чтобы выиграть в карты, нужно иметь нормальные мозги, запоминать карты, просчитывать ходы. Больной не спал 4 месяца непрерывно. Но он погиб, несмотря на все усилия врачей, из-за хореи Морвана. Никто не знает до сих пор, отчего возникают аутоиммунные заболевания, близкие к дегенеративным:

болезнь Альцгеймера,

болезнь Паркинсона и так далее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова