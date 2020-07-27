Невербальные сигналы: почему мужчины иногда неправильно понимают женщин

Когда мужчины оценивают свои шансы на отношения с женщинами, они не всегда оказываются правы. Но почему возникает такое недоразумение? На сегодняшний день для представителей сильного пола на Западе это может представлять определенного рода проблему, ведь их могут запросто обвинить в агрессии и сексуальном преследовании.

Эти глаза напротив

Проявляет ли эта женщина ко мне сексуальный интерес? Американские ученые из университета Айовы и Индианского университета в Блумингтоне в своем обзорном исследовании, опубликованном в профильном журнале по психологии Current Directions of Psychological Science, описали, почему некоторые мужчины испытывают трудности в этом вопросе. Группа исследователей, возглавляемая психологом Терезой Трит (Teresa Treat), убеждена, что недоразумения возникают из-за того, что мужчины обращают внимание не только на сигналы, которые подает женщина.

При этом большинство невербальных сигналов, как правило, были истолкованы правильно. Участники эксперимента из числа студентов правильно ориентируются в мимике и расшифровывают язык тела женщин. Чем более открытое и дружелюбное выражение лица, тем больший интерес дама демонстрирует своему визави.

Как женщины вводят в заблуждение

Однако эксперимент с фотографиями приблизительно сотен женщин продемонстрировал любопытный момент. Некоторые из испытуемых обращали внимание на то, насколько привлекательна изображенная на снимке персона, как она одета и где находится.

"Чаще всего ошибки возникают, когда информация противоречива, например, когда женщина демонстрирует негатив, но ее одежда откровенна или она сама привлекательна", — сообщает Трит и ее коллеги.

В 2018 году этот же коллектив исследователей провел эксперименты на компьютере с группой коллег, чтобы выяснить, как возникают неверные суждения. Мужчинам-добровольцам показывали на экране фото женщин, выражение лиц и позы которых были либо явно приветливыми, либо очевидно отталкивающими. При правильном ответе испытуемые должны были переместить курсор мыши из начальной позиции на середину дисплея. Если критерии и сигналы не совпадали, они слегка отклоняли указатель мыши в сторону.

Исследователи полагают, что это отражает процесс суждения: "Отклонение указателя мыши доказывает, что на ранней стадии формирования суждения также рассматривалась иная, неправильная альтернатива".

Когда участник эксперимента распознавал отрицательные сигналы — в конечном итоге он приходил к правильному суждению.

Любые неправильные суждения могут привести к сексуальному насилию, полагают американские психологи. Некоторые мужчины готовы были изнасиловать фривольно одетых или нескромно ведущих себя женщин. В этом случае сильная половина человечества неправильно истолковывает контекст и наивно полагает, что женщина оказывает знаки внимания, чего на самом деле нет.