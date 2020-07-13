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Автор Анастасия Петрова

Зеленый отдых: восемь причин провести выходные на природе

Здоровье » Здоровье и профилактика

Совсем недавно наступило лето и все устремились на природу: туристические походы, рыбалка, отдых на даче или просто пикник в соседнем парке или лесу. Время в дали от города имеет множество плюсов, ведь он позволяет расслабиться после рабочей недели, получить дозу витамина D в солнечную погоду и вырваться из городской суеты.

Существует 8 причин пользы "зеленого" отдыха, которые были доказаны учеными.

1.Солнечный свет благотворно влияет на сон

За счёт гормона мелатонина, который активно вырабатывается под солнечными лучами, мы получаем хороший сон и как следствие чувствуем себя более отдохнувшими. Связано это с тем, что мелатонин контролирует суточные ритмы вашего тела и вызывает желание в темное время суток идти спать.

2. Большой плюс солнечных лучей — витамин D

К сожалению, в России не везде бывает солнечная погода и поэтому многие люди страдают недостатком этого витамина. Витамин D поднимает настроение, укрепляет наши кости и зубы, препятствует развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а так же снижает давление.

3. Борьба со стрессом

В современном мире нас повсюду окружает стресс: на работе, во время дороги, а так же наши гаджеты сильно влияют на эмоциональное состояние. Нахождение на природе поможет расслабиться и снизить стресс.

4. Отдых на природе повышает концентрацию

Когда человек находится в состоянии стресса, то внимание и концентрация снижается. Из-за расслабляющего действия отдыха на природе, мозг начинает работать активнее и решить поставленные задачи становится легче.

Зеленый отдых: восемь причин провести выходные на природе. Отдых на природе

5. Переосмысление жизни и внутренних установок

Когда мы лежим на траве и вслушиваемся в пение птиц и шелест листьев, мы невольно размышляем о своей жизни, о взаимоотношениях с другими людьми, целях и внутренних ощущениях. В такой обстановке можно подумать и решить в чём ты был не прав или какие действия необходимо пересмотреть. Кроме того, отдых на природе может дать вдохновение и новые идеи.

6. Улучшение кровяного давления

Если вы живете в городе, то скорей всего в организм поступает мало кислорода и он постоянно борется в попытках получить свой чистый кислород. На фоне этого сердцебиение учащается и повышается давление. Свежий воздух нормализует давление и подарит гормон сератонин, который еще называют гормоном счастья.

7. Природный антидепрессант

Удивительный факт, но бактерии, которые содержатся в почве абсолютно безвредны, так еще и служат для нас природным антидепрессантом. Их действие благотворно сказывается на нашей иммунной и эндокринной системе, а так же повышается настроение.

8. Физическая активность

Чаще всего отдых на природе сопровождается физической активностью, например, туристический поход с друзьями или велопрогулка. Как известно, во время физической нагрузки, наш организм активно вырабатывает гормон эндорфин, который дарит нам ощущение спокойствия, удовлетворения собой и радости.

Закрытые помещения, городской смок, пыльные дороги и быстрый ритм — жизнь миллионов людей во всем мире. Эти факторы отнимают у нас жизненную энергию, силы и здоровье, а так же приводят к стрессу. В таком случае, отдых на природе, идеальный вариант для восстановления сил, работоспособности, укрепления здоровья и просто способ убежать от городской суеты.

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