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Автор Анастасия Петрова

Как сходить в ресторан без вреда для здоровья и фигуры

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Многие из нас любят посещать кафе или рестораны, иногда ради атмосферы или в компании друзей. Мы одеваем красивую одежду, заказываем вкусную и не всегда полезную еду. Если вы следите за фигурой, то поход в ресторан может нанести большой удар по вашему здоровью и телу. Чтобы избежать последствий и провести прекрасный вечер, мы описали план выбора вашего ресторанного меню.

Первое и самое важное — внимательно изучите меню и состав блюд

Даже если в меню вы увидели гречку с куриной грудкой, не факт, что она окажется полезнее овощного салата. Не стесняйтесь долго изучать меню, даже если официант подошел к вам уже несколько раз.

  • Изучая меню, особое внимание уделяйте составу.

Например, рыба в кляре или запеченная грудка в панировке не самый полезный и диетический вариант для вашего ужина. Такая еда будет содержать больше жира нежели питательных веществ. Вместо этого отдавайте предпочтение тушенным блюдам или приготовленным на огне или на пару.

  • Если вы решили взять суп, то внимательно изучите ингредиенты, которые были использованы при приготовлении.

Например, грибной крем-суп часто готовится на большом количестве сливок и имеет большую калорийность. А многие овощные супы пюре готовят на мясном бульоне.

  • К основному блюду возьмите салат с большим количеством зелени. Таким образом, вы увеличите количество клетчатки и съедите меньше основного блюда.

Как сходить в ресторан без вреда для здоровья и фигуры. Меню ресторана

Кроме того, вы можете уточнить у официанта калорийность выбранного блюда.

  • Заказывая пасту, обращайте внимание на состав соуса. Очень часто в ресторанах соус для пасты состоит из сливок и сыра, лучшим вариантом будет соус на основе томатной пасты.
  • Выбирая мясное блюдо, отдайте предпочтение куриной грудке, индейке или стейку из говядины.
  • Не забывайте про закуску. В ресторанах можно найти большой выбор полезных закусок. Например, овощные нарезки, морепродукты или диетические роллы.
  • При выборе десерта, не стоит заказывать торт или пирожное. Большинство ресторанов предлагает сладкие сорбеты, фруктовые салаты или даже пломбир с низкой жирностью.

Размер порции

Вы внимательно изучили меню и заказали полезные блюда, но порции оказались очень большими. У вас горят глаза и вы готовы съесть всю свою полезную еду. Но ведь размер блюда тоже играет значение и слишком большое количество полезной еды может дать такой же результат, что и менее полезные блюда.

  • Попросите официанта сложить часть еды с собой, чтобы вы могли забрать домой.
  • Возьмите одно блюдо на двоих. Вы сэкономите средства и не съедите больше половины порции.
  • Если вы знаете, что в вашем ресторане очень большие порции, заранее попросите официанта уменьшить её или принести только половину.

 

Как сходить в ресторан без вреда для здоровья и фигуры. Маленькие порции в ресторане

 

Альтернативный вариант

Вы с друзьями зашли в закусочную, где продаются только бургеры и подобная вредная еда. Если вы решите ничего не заказывать, то скорей всего смотря на своих друзей не выдержите и закажите себе тоже самое. Чтобы избежать такой ошибки, попросите официанта приготовить вам альтернативное блюдо.

Например, вместо бургера закажите котлету на гриле с помидорами и листом салата. В вашем блюде не будет самых вредных ингредиентов — кунжутной булочки и майонезного соуса.

Если вы хотите заказать салат, попросите не добавлять в него сухарики из хлеба и соус.

Главное не бояться попросить приготовить блюдо так, каким вы хотите его видеть.

Ограничьте употребление алкоголя

Многие сталкивались с ситуацией, когда 1-2 бокала вина словно заставляли съедать всё, что лежит перед глазами. Доказано, что алкоголь сильно влияет на аппетит. Кроме того, например, калорийность бокала вина составляет 60-80 ккал.

Измените курс

Приходя в ресторан, многие из нас сразу заказывают еду и скорей съедают всё без единого вдоха. Находясь в ресторане, в первую очередь наслаждайтесь атмосферой, ароматами еды с кухни, общайтесь с друзьями и просто получайте удовольствие от вечера.

Эти советы помогут вам не навредить своей фигуре в ресторане, сделать правильный выбор и приятно провести вечер в хорошей компании. И помните, ходить в ресторан с сильным голодом — риск нарушить ваше здоровое питание!

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Темы полезные советы правильное питания
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