Многие из нас любят посещать кафе или рестораны, иногда ради атмосферы или в компании друзей. Мы одеваем красивую одежду, заказываем вкусную и не всегда полезную еду. Если вы следите за фигурой, то поход в ресторан может нанести большой удар по вашему здоровью и телу. Чтобы избежать последствий и провести прекрасный вечер, мы описали план выбора вашего ресторанного меню.
Даже если в меню вы увидели гречку с куриной грудкой, не факт, что она окажется полезнее овощного салата. Не стесняйтесь долго изучать меню, даже если официант подошел к вам уже несколько раз.
Например, рыба в кляре или запеченная грудка в панировке не самый полезный и диетический вариант для вашего ужина. Такая еда будет содержать больше жира нежели питательных веществ. Вместо этого отдавайте предпочтение тушенным блюдам или приготовленным на огне или на пару.
Например, грибной крем-суп часто готовится на большом количестве сливок и имеет большую калорийность. А многие овощные супы пюре готовят на мясном бульоне.
Кроме того, вы можете уточнить у официанта калорийность выбранного блюда.
Вы внимательно изучили меню и заказали полезные блюда, но порции оказались очень большими. У вас горят глаза и вы готовы съесть всю свою полезную еду. Но ведь размер блюда тоже играет значение и слишком большое количество полезной еды может дать такой же результат, что и менее полезные блюда.
Вы с друзьями зашли в закусочную, где продаются только бургеры и подобная вредная еда. Если вы решите ничего не заказывать, то скорей всего смотря на своих друзей не выдержите и закажите себе тоже самое. Чтобы избежать такой ошибки, попросите официанта приготовить вам альтернативное блюдо.
Например, вместо бургера закажите котлету на гриле с помидорами и листом салата. В вашем блюде не будет самых вредных ингредиентов — кунжутной булочки и майонезного соуса.
Если вы хотите заказать салат, попросите не добавлять в него сухарики из хлеба и соус.
Главное не бояться попросить приготовить блюдо так, каким вы хотите его видеть.
Многие сталкивались с ситуацией, когда 1-2 бокала вина словно заставляли съедать всё, что лежит перед глазами. Доказано, что алкоголь сильно влияет на аппетит. Кроме того, например, калорийность бокала вина составляет 60-80 ккал.
Приходя в ресторан, многие из нас сразу заказывают еду и скорей съедают всё без единого вдоха. Находясь в ресторане, в первую очередь наслаждайтесь атмосферой, ароматами еды с кухни, общайтесь с друзьями и просто получайте удовольствие от вечера.
Эти советы помогут вам не навредить своей фигуре в ресторане, сделать правильный выбор и приятно провести вечер в хорошей компании. И помните, ходить в ресторан с сильным голодом — риск нарушить ваше здоровое питание!
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