Как сходить в ресторан без вреда для здоровья и фигуры

Многие из нас любят посещать кафе или рестораны, иногда ради атмосферы или в компании друзей. Мы одеваем красивую одежду, заказываем вкусную и не всегда полезную еду. Если вы следите за фигурой, то поход в ресторан может нанести большой удар по вашему здоровью и телу. Чтобы избежать последствий и провести прекрасный вечер, мы описали план выбора вашего ресторанного меню.

Первое и самое важное — внимательно изучите меню и состав блюд

Даже если в меню вы увидели гречку с куриной грудкой, не факт, что она окажется полезнее овощного салата. Не стесняйтесь долго изучать меню, даже если официант подошел к вам уже несколько раз.

Изучая меню, особое внимание уделяйте составу.

Например, рыба в кляре или запеченная грудка в панировке не самый полезный и диетический вариант для вашего ужина. Такая еда будет содержать больше жира нежели питательных веществ. Вместо этого отдавайте предпочтение тушенным блюдам или приготовленным на огне или на пару.

Если вы решили взять суп, то внимательно изучите ингредиенты, которые были использованы при приготовлении.

Например, грибной крем-суп часто готовится на большом количестве сливок и имеет большую калорийность. А многие овощные супы пюре готовят на мясном бульоне.

К основному блюду возьмите салат с большим количеством зелени. Таким образом, вы увеличите количество клетчатки и съедите меньше основного блюда.

Кроме того, вы можете уточнить у официанта калорийность выбранного блюда.

Заказывая пасту, обращайте внимание на состав соуса. Очень часто в ресторанах соус для пасты состоит из сливок и сыра, лучшим вариантом будет соус на основе томатной пасты.

Выбирая мясное блюдо, отдайте предпочтение куриной грудке, индейке или стейку из говядины.

Не забывайте про закуску. В ресторанах можно найти большой выбор полезных закусок. Например, овощные нарезки, морепродукты или диетические роллы.

При выборе десерта, не стоит заказывать торт или пирожное. Большинство ресторанов предлагает сладкие сорбеты, фруктовые салаты или даже пломбир с низкой жирностью.

Размер порции

Вы внимательно изучили меню и заказали полезные блюда, но порции оказались очень большими. У вас горят глаза и вы готовы съесть всю свою полезную еду. Но ведь размер блюда тоже играет значение и слишком большое количество полезной еды может дать такой же результат, что и менее полезные блюда.

Попросите официанта сложить часть еды с собой, чтобы вы могли забрать домой.

Возьмите одно блюдо на двоих. Вы сэкономите средства и не съедите больше половины порции.

Если вы знаете, что в вашем ресторане очень большие порции, заранее попросите официанта уменьшить её или принести только половину.

Альтернативный вариант

Вы с друзьями зашли в закусочную, где продаются только бургеры и подобная вредная еда. Если вы решите ничего не заказывать, то скорей всего смотря на своих друзей не выдержите и закажите себе тоже самое. Чтобы избежать такой ошибки, попросите официанта приготовить вам альтернативное блюдо.

Например, вместо бургера закажите котлету на гриле с помидорами и листом салата. В вашем блюде не будет самых вредных ингредиентов — кунжутной булочки и майонезного соуса.

Если вы хотите заказать салат, попросите не добавлять в него сухарики из хлеба и соус.

Главное не бояться попросить приготовить блюдо так, каким вы хотите его видеть.

Ограничьте употребление алкоголя

Многие сталкивались с ситуацией, когда 1-2 бокала вина словно заставляли съедать всё, что лежит перед глазами. Доказано, что алкоголь сильно влияет на аппетит. Кроме того, например, калорийность бокала вина составляет 60-80 ккал.

Измените курс

Приходя в ресторан, многие из нас сразу заказывают еду и скорей съедают всё без единого вдоха. Находясь в ресторане, в первую очередь наслаждайтесь атмосферой, ароматами еды с кухни, общайтесь с друзьями и просто получайте удовольствие от вечера.

Эти советы помогут вам не навредить своей фигуре в ресторане, сделать правильный выбор и приятно провести вечер в хорошей компании. И помните, ходить в ресторан с сильным голодом — риск нарушить ваше здоровое питание!

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