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Автор Анжела Антонова

Холестерин — наша ос﻿нова, плохой и хороший

Здоровье » Здоровье и профилактика

Как бороться с гипертонией? Почему нужен не только хороший, но и плохой холестерин? Почему водка улучшает холестерин? Что она делает с мозгом? Как оказать скорую помощь при гипертоническом кризе до приезда "скорой"? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Самарского государственного медицинского университета Ян Власов.

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Что такое холестерин

— Ян Владимирович, в питании, как и во всем, важна золотая середина, все должно быть в меру, нельзя переедать. Все это особенно важно для гипертоников. А плохой холестерин может быть причиной повышения давления?

— Хороший, плохой… Риторический вопрос: нужен ли организму холестерин? Если он — такой плохой, почему тогда организм его постоянно вырабатывает? Вроде холестерин-то не ешь, а он есть. Открою вам тайну. Плохой холестерин — это тот, из которого строится цитоскелет для любой клетки.

— То есть получается, что он обязательно нужен.

— А как без него?… — Никак.

  • Нужен для всех клеток, это — раз.
  • Второе — холестерин является основой для стероидных гормонов. Это — основа для нашего роста, развития, построения, основа равновесия между старением и молодением.

Вот что такое — холестерин.

Другое дело, что механизмы, которые его перерабатывают. Есть свободный холестерин, это — так называемый плохой, но он потом перерабатывается, например, в эфир холестерина, это — так называемый хороший. В чем разница? — Свободный холестерин, грубо говоря, плавает как глыбки льда в крови, а хороший холестерин — как бы водорастворимый, вот его и не видно.

Водка является универсальным эмульгатором холестерина, она переводит его в этерифицированное состояние, и он из плохого становится как бы хорошим. Но вот когда мы смотрим на людей, которые часто таким образом лечатся, то видим, насколько они асоциальны.

Это происходит, потому что помимо плохого холестерина, который водка переводит в хороший, она точно так же поступает с холестерином, из которого состоит часть мозгового вещества. Поэтому мозг, с позволения сказать, омыляется и начинает атрофироваться.

У людей, которые склонны к алкоголизму, происходит алкогольный атрофический процесс головного мозга, который мы называем дружно алкогольной или токсической энцефалопатией. Причем страдают в основном так называемые молодые, нежные с точки зрения эволюции части мозга — область лба. А область лба у человека отвечает как раз за социальное поведение, поэтому эти люди становятся асоциальными. Они инструмент своего социального поведения теряют.

Народные средства при гипертонии

— Есть ли какие-то народные средства, которые могут помочь людям, страдающим гипертонией?

— Да. Во-первых, нужна тренировка сердца, сосудов, вегетативной системы, которая непосредственно связана с обменными процессами. Это — очень важный момент предотвращения гипертонической болезни. Поэтому важны занятия физкультурой и спортом именно на свежем воздухе или в бассейне, парение в бане.

Конечно, это применимо, когда люди перешагнули порог комфорта для организма. Не надо с гипертонической болезнью лезть в баню, если ты там никогда не был. Очень потихонечку нужно себя приспосабливать к этим условиям, потихонечку входить, чтоб сердечко давало чуть-чуть больше нагрузки, если ты никогда раньше не бегал.

Для предотвращения повышения артериального давления важна борьба со стрессами. Надо иметь внутренний голос, который умеет говорить: Хватит! То есть — не надо делать такие действия, которые критичны для психики, вызывают какие-то сильные психические реакции.

Первая помощь при гипертоническом кризе

Гипертонический криз — это сбой системы контроля артериального давления и декомпенсация этого давления. Для некоторых — больше 160 мм, для кого-то — больше 180 мм. На самом деле тоже все весьма индивидуально. Криз может быть с повышением и систолического, и диастолического давления, криз может быть гипертонический с повышением только систолического давления, криз может быть так называемый гипотонический только с повышением диастолического давления.

Что их всех объединяет? — Чаще всего это психомоторные возбуждения, ощущение страха наступления смерти, паника, тахикардия, возможно одышка, горячий пот и полиурия. Конечно, нужно тут же вызывать скорую помощь. У гипертоников, конечно, есть аптечка, любимая инъекция и так далее…

— А если нет ничего, что делать?

— Если под руками нет ничего, человека надо посадить или положить, чтобы голова был обязательно поднята. Надо улучшить ему доступ воздуха. Дальше нужно обеспечить отток крови к нижней половине тела. Это можно сделать разогреванием ног — в горячую воду ноги поставить, перечный пластырь или горчичник к ногам приложить.

Очень важно уметь успокоить. Паника вегетативная, так называемая паническая атака — очень опасна. Надо успокоить уговорами либо валидолами, пустырником, любыми обычными народными средствами, которые можно использовать. Если приехавшая скорая помощь установила гипертонический криз и предложила госпитализацию, не стоит отказываться.

Лучше полежать в больнице, потому что гипертонический криз может быть началом инсульта. Непосредственно с ходу невозможно определить, что идет транзиторная ишемическая атака или большой инсульт. Это будет понятно только через сутки в лучшем случае, а за эти сутки человек может стать инвалидом. Поэтому не надо рисковать, пусть больному сделают в стационаре необходимые инъекции, положенные по стандарту оказания медицинской помощи.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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