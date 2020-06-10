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Автор Оксана Николаева

Сколько лет вашему сердцу

Здоровье » Здоровье и профилактика

Первые признаки заболевания не всегда бывают настолько яркими, что на них нельзя не обратить внимание. Сейчас, когда все большее значением имеет профилактика короновируса, необходимо, чтобы все органы и системы организма работали бесперебойно. И в первую очередь мы всегда интуитивно обращаем внимание на здоровье сердца. И не зря: по данным Росстата на долю смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходится 46,8%.

Причины, ухудшающие работу сердца

По мнению Оксаны Ротарь, заведующей НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России, д. м.н., невидимые агенты, ухудшающие работу сердца это:

  • частые стрессы, пусть даже небольшие,
  • личностная тревога,
  • жизненное истощение.

Как показали статистические исследования, у детей, родившихся с низким весом, чаше повышен риск заболеваний сердца и сосудов во взрослом состоянии. Про отдаленные последствия курения и употребления даже незначительного количества алкоголя во время беременности матерью для выросшего человека знают абсолютно все.

Ранняя менопауза (до 40 лет) тоже является риском получить неприятную сердечную патологию. Оксана Ротарь настоятельно рекомендует таким женщинам особо тщательно следить за весом, заниматься спортом (но в меру), стараться есть полезную и здоровую пищу.

Непременно надо контролировать уровень артериального давления, а также уровень глюкозы и холестерина.

Мужчинам не стоит расслабляться: у них более высок риск получить сердечно-сосудистые патологии. Важное дополнение для женщин: в постклимактерическом возрасте "сердечные" риски возрастают и они практически догоняют мужчин.

Из очевидных факторов это:

  • повышенное давление (даже нерегулярные случаи),
  • высокий уровень холестерина,
  • отсутствие занятий спортом,
  • гиподинамия,
  • лишний вес,
  • одышка при физической нагрузке.

Как узнать возраст вашего сердца

А если учесть, что в пандемию риски сердечно-сосдистых заболеваний возрастают, то знать о состоянии своего сердца жизненно необходимо даже на первый взгляд здоровым людям.

Всероссийский онлайн-тест "Измерь возраст своего сердца!"(https://www.heartbeatrussia.ru/ru/heartbeat/ssz/) поможет выявить персональный риск сердечно-сосудистых заболеваний и узнать возраст своего сердца. Важно отметить, что тест "работает" только для тех, у кого нет ранее диагносцированных сердечных патологий.

Надо ответить на 14 вопросов. Они совершенно несложные и традиционные: рост, вес, возраст, уровень сахара, холестерина, артериального давления. Вас спросят и про курение и про отношение к спорту.

По окончании тесирования система не только расскажет, соответствует ли настоящий возраст вашего сердца биологическому, но и даст конкретные рекомендации. Так как сейчас по очевидным причинам нет возможности пройти профосмотр, это становится актуальным.

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Темы сердце давление здоровье заболевание профилактика сердечно-сосудистая система
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