Полезная пища: простые правила для всех

Давно известно, что именно питание является основой здоровья и долголетия.
"Мы есть то, что мы едим" — сказал Гиппократ и это его высказывание можно перефразировать на "я живу долго и полноценно, если ем правильно".
Однако все исследования на эту тему, доказательства, воззвания ученых и медиков часто остаются не услышанными: люди упорно продолжают ставить пищевые эксперименты или просто отказываться задумываться о том, что употребляют в пищу.
Это — не только сами продукты, но и грамотный рацион, в который включены все составляющие элементы для здоровья.
Какие же из них нужны организму в первую очередь? Все, без исключения.
Конечно же, основой здорового рациона будут белки — строительный материал организма любого живого существа.
Белок состоит из аминокислот, в том числе и незаменимых, которые могут доставляться в организм исключительно белковыми продуктами.
Ряд ученых считает, что организму необходимо получать и животные белки — растительные не смогут их заменить.
Впрочем, вегетарианцы на этот счет имеют свое мнение и право на него.
Как мы знаем, это главный поставщик в организм энергии. Вместе с ними в организм попадает и порядка 70% калорий, поэтому следует разделить их на нужные и вредные.
Они есть в составе клеток организма и служат для него эдаким резервом, на случай ЧП.
На теле они откладываются "запасами", которых, хотелось бы, иметь поменьше. И если нет проблем со здоровьем, то такой результат вполне достигаем. Однако в случае нарушения обмена веществ проблемы с весом обеспечены.
Поэтому следует относиться к жирам не менее аккуратно, чем к углеводам, поскольку, в случае сбоя, организм отложит их в невероятном количестве, а, как известно, ожирение — едва ли не колыбель множества серьезных болезней.
Поэтому, выбирая жиры, следует остановить выбор на рыбе жирных сортов и растительных маслах, а вот "молочка" повышенной жирности, мясо стоит ограничить.
Их нехватка может остро сказаться на здоровье, поскольку минералы являются регуляторами обмена веществ.
У витаминов, пожалуй, одна из главных ролей в поддержании здоровья в организме. В случае их дефицита результат будет плачевный.
К сожалению, получать полноценные дозы даже из ежедневно правильного меню вряд ли получится, поэтому, если образовалась нехватка, то следует принимать их в виде таблеток и капсул, а овощи, фрукты оставить как дополнительный источник.
Увы, в последние десятилетия люди совершенно не думают о будущем планеты, да и о своем будущем.
В пищу потребляется мясо, фрукты и овощи, буквально напичканные гормонами, пестицидами, антибиотиками, что делает ее не только не полезной, но и часто опасной. А завести свое хозяйство или даже сад-огород может далеко не каждый.
Есть ли выход? Пожалуй, да.
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Фото: polza-vred.su
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