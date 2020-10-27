Полезная пища: простые правила для всех

Давно известно, что именно питание является основой здоровья и долголетия.

"Мы есть то, что мы едим" — сказал Гиппократ и это его высказывание можно перефразировать на "я живу долго и полноценно, если ем правильно".

Однако все исследования на эту тему, доказательства, воззвания ученых и медиков часто остаются не услышанными: люди упорно продолжают ставить пищевые эксперименты или просто отказываться задумываться о том, что употребляют в пищу.

Так что же такое — здоровая еда?

Это — не только сами продукты, но и грамотный рацион, в который включены все составляющие элементы для здоровья.

Какие же из них нужны организму в первую очередь? Все, без исключения.

Белки

Конечно же, основой здорового рациона будут белки — строительный материал организма любого живого существа.

Белок состоит из аминокислот, в том числе и незаменимых, которые могут доставляться в организм исключительно белковыми продуктами.

Ряд ученых считает, что организму необходимо получать и животные белки — растительные не смогут их заменить.

Впрочем, вегетарианцы на этот счет имеют свое мнение и право на него.

Углеводы

Как мы знаем, это главный поставщик в организм энергии. Вместе с ними в организм попадает и порядка 70% калорий, поэтому следует разделить их на нужные и вредные.

К первым относятся: фрукты, овощи, крупы, содержащие клетчатку и пектины.

Линейка вторых представлена пищей, мягко говоря неполезной: выпечка, сахар и прочие так называемые простые углеводы, которых следует сторониться.

Жиры

Они есть в составе клеток организма и служат для него эдаким резервом, на случай ЧП.

На теле они откладываются "запасами", которых, хотелось бы, иметь поменьше. И если нет проблем со здоровьем, то такой результат вполне достигаем. Однако в случае нарушения обмена веществ проблемы с весом обеспечены.

Поэтому следует относиться к жирам не менее аккуратно, чем к углеводам, поскольку, в случае сбоя, организм отложит их в невероятном количестве, а, как известно, ожирение — едва ли не колыбель множества серьезных болезней.

Поэтому, выбирая жиры, следует остановить выбор на рыбе жирных сортов и растительных маслах, а вот "молочка" повышенной жирности, мясо стоит ограничить.

Макро- и микроэлементы. Витамины

Их нехватка может остро сказаться на здоровье, поскольку минералы являются регуляторами обмена веществ.

У витаминов, пожалуй, одна из главных ролей в поддержании здоровья в организме. В случае их дефицита результат будет плачевный.

К сожалению, получать полноценные дозы даже из ежедневно правильного меню вряд ли получится, поэтому, если образовалась нехватка, то следует принимать их в виде таблеток и капсул, а овощи, фрукты оставить как дополнительный источник.

Как себя обезопасить?

Увы, в последние десятилетия люди совершенно не думают о будущем планеты, да и о своем будущем.

В пищу потребляется мясо, фрукты и овощи, буквально напичканные гормонами, пестицидами, антибиотиками, что делает ее не только не полезной, но и часто опасной. А завести свое хозяйство или даже сад-огород может далеко не каждый.

Есть ли выход? Пожалуй, да.

Замачивать предварительно еду в воде. Любую еду.

Мясо, птицу следует отваривать и лучше, если вода при этом будет поменяна дважды.

Тщательно мыть овощи и листовую зелень, а еще лучше оставить ее на некоторое время в холодной воде, чтобы дать выйти вредным веществам, которыми они могли быть обработаны.

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Фото: polza-vred.su