"Лига защитников пациентов" о самоизоляции: надо менять ситуацию

О том, какие последствия несёт пандемия людям, имеющим другие заболевания, и о возможном выходе из ситуации рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент общественной организации "Лига защитников пациентов", эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Саверский.

COVID-19 в регионах: Власти дезинформируют народ

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— Александр Владимирович, нам по окончании пандемии коронавируса ещё предстоит провести подсчёты, какому числу больных было отказано в обычной медицинской помощи. Но я, честно говоря, до этого не слышала ни от кого возмущений по поводу того, что врачи отказывают в приёме. Или эта информация пока копится?

— Объяснение очень простое: людей напугали. Именно поэтому я и говорю о дезинформации и искусственной панике: люди реально напуганы, они сидят дома и считают, что к больницам лучше вообще не подходить. Отчасти это правильно, если вспомнить о вирусной нагрузке. Но в данной ситуации понятно, что всякие другие заболевания просто-напросто остаются при наших гражданах, ведь люди никуда не обращаются за помощью. Но это не значит, что других заболеваний нет совершенно.

Например, у нас возникает порядка 50 тысяч онкологий в месяц, и их надо показывать доктору. Я думаю, что сейчас люди стараются этого не делать. Соответственно, через 3 месяца мы получим 150 тысяч онкологических больных, которые сейчас прячутся от врачей, — и в основном уже в запущенном состоянии.

— Дело даже не в том, что люди напуганы. Просто на приём к врачам невозможно попасть. Вот что нам делать сейчас?

— Единственное, что я могу посоветовать: нужно массово жаловаться на сайтах местных прокуратур хотя бы. Почему бы не написать даже в ФСБ? Я, например, вообще уже не верю в какие бы то ни было правозащитные функции нашего государства. Я своё обращение отправил 11 мая. Они должны были в течение 10 дней мне ответить, потому что это заявление о возбуждении уголовного дела. Однако сегодня уже почти 1 июня, а ответа нет.

— Говорят, что люди пишут заявления, в том числе и по поводу режима самоизоляции, но им отказывают в возбуждении дела.

— Хорошо, но пусть бы они мне прислали хотя бы отписку. Я вообще ничего не получил. Из Владикавказа пришло какое-то странное сообщение прокуратуры о том, что они просят местный Следственный комитет, во Владикавказе, провести проверку. А я туда не обращался, то есть моё заявление гуляет по инстанциям, живёт своей жизнью. Но те органы, куда я обратился, пока мне официального ответа не дают.

Тем не менее прошу пациентов: пишите в прокуратуру, чтобы они потом не говорили, что нет никаких проблем. Пока это всё очень просто сделать через сайт, не надо оставлять всё так, как есть, и умирать молча, тихо.

— Человек находится в Перми, у него проблемы с почками. Не может два месяца попасть к урологу. Ему нужно писать в прокуратуру Перми?

— Да, потому что наверняка есть постановление главного санитарного врача по Пермской области, которое лишает этого человека возможности попасть к врачу. Надо найти это постановление и в идеале обжаловать его в прокуратуре: мол, на каком основании данный документ принят.

— К этому больному приехала бригада скорой помощи, поставила обезболивающий укол и уехала. Всё. То есть пациенты должны сами где-то искать это постановление?

— Да, ситуация понятна. Но надо зайти на сайт Роспотребнадзора своего субъекта Федерации (соответственно, в Перми) и посмотреть все постановления по ограничению оказания медицинской помощи на территории Пермского края. Кроме того, в Пермском крае есть Пермский медицинский правозащитный центр, можно позвонить туда. Возможно, они предоставят нужную информацию.

Пора всё менять

— Если нужна срочная медицинская помощь, имеет ли смысл звонить каждый день в скорую? Говорят, что скорая не приезжает даже при необходимости экстренной помощи. Или нужно звонить каждый день в поликлинику?

— Я написал обращения в ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, потому что считаю, что все действия властей в данной ситуации вообще неадекватны. Вы меня сейчас спрашиваете, что делать. А я не знаю. Надо полностью менять ситуацию и всё, что сейчас происходит. Понятно, что мы готовы к некоторой степени изоляции. Понятно, что не надо устраивать киносеансы, проводить массовые мероприятия, но вообще-то к жизни надо людей вернуть:

восстановить гражданско-правовые отношения, которые сейчас фактически обнулились,

обеспечить медицинскую помощь,

обеспечить получение образования,

дать возможность трудиться и так далее.

Жить надо, потому что мы не можем себе позволить при каждом ОРВИ, которое выглядит немного странно, просто лечь в могилу и прекратить всякие отношения, начиная с женитьбы и заканчивая производством продукции, которое останавливается на данный момент.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова