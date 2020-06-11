Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

"Лига защитников пациентов" о самоизоляции: надо менять ситуацию

Здоровье

О том, какие последствия несёт пандемия людям, имеющим другие заболевания, и о возможном выходе из ситуации рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент общественной организации "Лига защитников пациентов", эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Саверский.

COVID-19 в регионах: Власти дезинформируют народ

Читайте начало интервью:

Пишите письма

— Александр Владимирович, нам по окончании пандемии коронавируса ещё предстоит провести подсчёты, какому числу больных было отказано в обычной медицинской помощи. Но я, честно говоря, до этого не слышала ни от кого возмущений по поводу того, что врачи отказывают в приёме. Или эта информация пока копится?

— Объяснение очень простое: людей напугали. Именно поэтому я и говорю о дезинформации и искусственной панике: люди реально напуганы, они сидят дома и считают, что к больницам лучше вообще не подходить. Отчасти это правильно, если вспомнить о вирусной нагрузке. Но в данной ситуации понятно, что всякие другие заболевания просто-напросто остаются при наших гражданах, ведь люди никуда не обращаются за помощью. Но это не значит, что других заболеваний нет совершенно.

Например, у нас возникает порядка 50 тысяч онкологий в месяц, и их надо показывать доктору. Я думаю, что сейчас люди стараются этого не делать. Соответственно, через 3 месяца мы получим 150 тысяч онкологических больных, которые сейчас прячутся от врачей, — и в основном уже в запущенном состоянии.

— Дело даже не в том, что люди напуганы. Просто на приём к врачам невозможно попасть. Вот что нам делать сейчас?

— Единственное, что я могу посоветовать: нужно массово жаловаться на сайтах местных прокуратур хотя бы. Почему бы не написать даже в ФСБ? Я, например, вообще уже не верю в какие бы то ни было правозащитные функции нашего государства. Я своё обращение отправил 11 мая. Они должны были в течение 10 дней мне ответить, потому что это заявление о возбуждении уголовного дела. Однако сегодня уже почти 1 июня, а ответа нет.

— Говорят, что люди пишут заявления, в том числе и по поводу режима самоизоляции, но им отказывают в возбуждении дела.

— Хорошо, но пусть бы они мне прислали хотя бы отписку. Я вообще ничего не получил. Из Владикавказа пришло какое-то странное сообщение прокуратуры о том, что они просят местный Следственный комитет, во Владикавказе, провести проверку. А я туда не обращался, то есть моё заявление гуляет по инстанциям, живёт своей жизнью. Но те органы, куда я обратился, пока мне официального ответа не дают.

Тем не менее прошу пациентов: пишите в прокуратуру, чтобы они потом не говорили, что нет никаких проблем. Пока это всё очень просто сделать через сайт, не надо оставлять всё так, как есть, и умирать молча, тихо.

— Человек находится в Перми, у него проблемы с почками. Не может два месяца попасть к урологу. Ему нужно писать в прокуратуру Перми?

— Да, потому что наверняка есть постановление главного санитарного врача по Пермской области, которое лишает этого человека возможности попасть к врачу. Надо найти это постановление и в идеале обжаловать его в прокуратуре: мол, на каком основании данный документ принят.

— К этому больному приехала бригада скорой помощи, поставила обезболивающий укол и уехала. Всё. То есть пациенты должны сами где-то искать это постановление?

— Да, ситуация понятна. Но надо зайти на сайт Роспотребнадзора своего субъекта Федерации (соответственно, в Перми) и посмотреть все постановления по ограничению оказания медицинской помощи на территории Пермского края. Кроме того, в Пермском крае есть Пермский медицинский правозащитный центр, можно позвонить туда. Возможно, они предоставят нужную информацию.

Пора всё менять

— Если нужна срочная медицинская помощь, имеет ли смысл звонить каждый день в скорую? Говорят, что скорая не приезжает даже при необходимости экстренной помощи. Или нужно звонить каждый день в поликлинику?

— Я написал обращения в ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, потому что считаю, что все действия властей в данной ситуации вообще неадекватны. Вы меня сейчас спрашиваете, что делать. А я не знаю. Надо полностью менять ситуацию и всё, что сейчас происходит. Понятно, что мы готовы к некоторой степени изоляции. Понятно, что не надо устраивать киносеансы, проводить массовые мероприятия, но вообще-то к жизни надо людей вернуть:

  • восстановить гражданско-правовые отношения, которые сейчас фактически обнулились,
  • обеспечить медицинскую помощь,
  • обеспечить получение образования,
  • дать возможность трудиться и так далее.

Жить надо, потому что мы не можем себе позволить при каждом ОРВИ, которое выглядит немного странно, просто лечь в могилу и прекратить всякие отношения, начиная с женитьбы и заканчивая производством продукции, которое останавливается на данный момент.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы орви самоизоляция скорая помощь александр саверский пандемия коронавируса лига защитников пациентов
Новости Все >
Собянин предупредил жителей столицы об опасности COVID-19
В Подмосковье установят камеры наблюдения для борьбы с вандализмом
В России изменятся условия образовательных кредитов
Московский мэр посоветовал не выходить из режима удаленной работы
Онколог назвал эффективные способы профилактики колоректального рака
Накануне праздников Собянин напомнил о запретах на массовые мероприятия
Россиянам продолжат платить за проблемы с поиском работы
Государственный музей "Эрмитаж" готовится к открытию
Археологи обнаружили в Китае статуэтку птицы возрастом 13 тыс. лет
"Ливерпуль" в первом матче после пандемии одержал разгромную победу
Последние материалы
Собянин предупредил жителей столицы об опасности COVID-19
В Подмосковье установят камеры наблюдения для борьбы с вандализмом
Врач-гериатр рассказал, что объединяет В.И. Ленина и Ивана Грозного
В России изменятся условия образовательных кредитов
Московский мэр посоветовал не выходить из режима удаленной работы
Онколог назвал эффективные способы профилактики колоректального рака
"Лига защитников пациентов" о самоизоляции: надо менять ситуацию
Накануне праздников Собянин напомнил о запретах на массовые мероприятия
Россиянам продолжат платить за проблемы с поиском работы
Государственный музей "Эрмитаж" готовится к открытию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Накануне праздников Собянин напомнил о запретах на массовые мероприятия
Росгвардеец, угрожавший подбросить "наркоту", уволен
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
В Краснодарском крае заявили о невозможности разрешения богослужений
Росгвардеец, угрожавший подбросить "наркоту", уволен
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато его окружение
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Сергей Михеев: обсуждать Путина – это уровень обывателей на кухне
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремов пытался покончить с собой
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Сбербанк купит себе карманную карту
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ