"Лига защитников пациентов": пандемию стимулируют деньгами

О нелогичных указах мэра Москвы, стимулировании пандемии деньгами и скандале с доплатами медицинским работникам рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент общественной организации "Лига защитников пациентов", эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Саверский.

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Указ: бессмысленный и беспощадный

— Штрафы в период самоизоляции поражают. Например, человек поехал в Москву, попал под 21 камеру — ему пришли штрафы на 105 тысяч рублей (по 5 тысяч рублей за каждую фиксацию на камеру). Получается, очень хороший доход для бюджета, к сожалению. Мне кажется, это не имеет отношения к теме безопасности.

— Да, да. Но на самом деле совершенно страшные вещи происходят. Я имею ввиду вчерашние поправки к указу мэра о самоизоляции. Даже не представляю, как это можно назвать. Интересно, мэр когда-нибудь спортом занимался? Я просто не понимаю, как можно спортом заниматься в маске? Если гулять дворами по расписанию и гулять раз в три дня — это банальная управленческая глупость, то заниматься спортом в маске просто невозможно по физиологическим причинам.

— А зачем на улице маска? Вы говорите, она нужна, чтобы не заразиться. При длительном инкубационном периоде заразный человек прекрасно себя чувствует, но может заразить окружающих. А вот на улице, в парке, в сквере, когда в полутора метрах от тебя нет ни одного человека, зачем в маске ходить?

— Конечно, это абсолютно бессмысленно. Так в поправках к указу как раз речь и идёт о том, что ты спортом будешь заниматься на улице, но в маске. Я живо представляю себе эту картину. Абсолютно нереально.

— Сейчас в мессенджерах всё время присылают шуточки типа: ну а что вы хотели, серьёзные люди вложились в завод (напомню, московское правительство купило завод по производству масок). Пока не отобьют покупку, будем маски носить.

— Это относится к вопросу о стимулировании пандемии деньгами.

Так же как и принятое 24 марта Московским городским фондом ОМС решение о повышении тарифа ОМС на ковидную пневмонию с 63 тысяч до 200 тысяч. Теперь очень выгодно всех больных называть ковидными, потому что за этим следуют очень приличные деньги.

ФГУ (федеральные государственные учреждения) выстроились в очередь перепрофилироваться, потому что это большие деньги. Большая часть из этих ФГУ так и не понадобилась, но они перестали выполнять свою основную лечебную функцию.

— А кто принимал такое решение? Суммы 60 тысяч недостаточно? Если человек не в реанимации, а в палате, почему его лечение стоит 200 тысяч?

— Вот у меня тот же вопрос. "Лига защитников пациентов" выдвинула требование провести проверку: на основании чего вдруг в один день увеличили тариф в три раза. Просто почему вчера пневмония стоила 63 тысячи, а сейчас она стоит 200 тысяч? Этому нет логического объяснения, а стимулирование, безусловно, произошло.

Работа и зарплата

— Ещё есть очень интересная история с зарплатами. Я видела на сайте московского департамента здравоохранения объявление о наборе персонала в ту самую больницу, которая строилась в Воронове пожарными темпами. Обещают зарплату 375 тысяч врачу-анестезиологу, медсестре около 200 тысяч. Суммы, явно несопоставимые даже с хорошими клиниками.

— На самом деле в столице врачи действительно неплохо зарабатывают. Я спрашивал об этом заведующего отделением в Москве. Его зарплата как раз сопоставима с той суммой, то есть 400 тысяч рублей в месяц он может зарабатывать. Понятно, что речь идёт не об обычном враче, а о заведующим отделением, но тем не менее такие зарплаты действительно уже есть в Москве, в системе городского департамента здравоохранения.

Дело не в том, что в Воронове обещают большие суммы, а в том, чтобы люди смогли их реально получить. Потому что, как вы знаете, сейчас произошёл возмутительный скандал: президент пообещал доплаты (и, наверное, это абсолютно справедливо), но вдруг выяснилось, что их нет и, наверное, не будет, и что врачебное сообщество якобы неправильно поняло президента и его обещание.

Это самая потрясающая вещь, которая могла произойти, она просто обескураживает, потому что врачи действительно оказались:

в изоляции,

с вирусной нагрузкой,

часто без средств защиты.

В больницах смертность сейчас выше, чем в другие периоды, и фактически именно государство создало для этого условия. Оно пообещало врачам материальное вознаграждение, а теперь не даёт. Это абсолютно возмутительная ситуация, которая ставит крест на этике, нравственности, правовых категориях нашего государства.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова