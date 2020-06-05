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Автор Инна Новикова

"Лига защитников пациентов": указ мэра Москвы противоречит Конституции

Здоровье

Как Роспотребнадзор дезинформирует нас о ситуации с COVID и почему указы региональных властей о самоизоляции противоречат Конституции, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент общественной организации "Лига защитников пациентов", эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Саверский.

COVID-19 в регионах: Власти дезинформируют народ

Читайте начало интервью:

Дезинформация от Роспотребнадзора

— Вы подозреваете Роспотребнадзор и власти регионов в дезинформации, бездействии и даже превышении полномочий во время пандемии. Вы направили заявление руководителям ФСБ, Генпрокуратуры и в Следственный комитет Российской Федерации. О какой дезинформации идёт речь?

— Прошло три месяца этой якобы пандемии в России, и я задаю простой вопрос: "А вы знаете, сколько заболевает людей ОРВИ в обычный эпидсезон?" Большая часть населения понятия не имеет сколько. Отвечаю: в эпидсезон 2016-2017 годов заболевало 120 тысяч человек в день, а в неделю — миллион. У нас на данный момент 360 тысяч. Столько в обычный эпидсезон заболевает за 3 дня (не за 3 месяца).

Роспотребнадзор не сообщил нам об этих цифрах и не сопоставил их с COVID — это часть дезинформации. Заболело 2 человека — нам сказали: "Ой, уже страшно". Заболело 10 тысяч: "Ой, мы все умрём".

Информация всё время преподносилась так, как будто что-то страшное происходит. Мы сделали пропорцию по отношению к сделанным тестам (4,5 миллиона) и экстраполировали это на 147 миллионов населения России, и получили, что к этому моменту у нас болеет 5 миллионов человек и есть 1,5 тысячи умерших. То есть 1,5 тысячи к 5 миллионам — 0,03 % летальность этого ОРВИ. Она есть. Более того, мы, скорее всего, болели всю зиму. Для этого есть много оснований. Начиная с ноября в России эпидемия пневмонии (в январе плюс 37 % к предыдущему январю). Люди от пневмонии, ОРВИ умирали и раньше. В России летальность от пневмонии — 20-30 тысяч ежегодно. Это связано в немалой степени с ОРВИ, гриппами.

Впервые вирус ОРВИ назвали и стали за ним следить в Китае. Началась паника. В марте, когда нужно было уже всё сворачивать, у нас решили, что ужас только начинается, и начали госпитализировать людей с подозрениями, с реальными вирусами, без COVID. У меня есть скрины одной из больниц, где из 53 заболевших:

  • на одном этаже 15 ковидных,
  • на другом этаже 8 ковидных.

Из-за госпитализации в больницах возникли очаги поражения. Существует понятие вирусной нагрузки (концентрация вируса становится угрожающей, когда её много), да и врачи оказались на передней линии, поэтому они действительно стали погибать.

Пневмония уже несколько десятилетий лечится дома, потому что нет увеличения вирусной нагрузки, нет внутрибольничного инфицирования. Отсутствие сортировки больных — изначальная ошибка.

Роспотребнадзор совершил в ходе пандемии ряд системных ошибок. У нас не было масок, их нет в бесплатном доступе до сих пор. Вирус 2 месяца не могли вообще завезти в Россию. В Китае 31 декабря объявили, что у них вирус, от которого мы все умрём, а в Россию его привезли только 27 февраля. За 2 месяца мы бы все погибли, если бы это было реальной угрозой.

15 апреля было безобразие в метро с проверкой пропусков, получили очередной виток заражений. 15 мая ещё один виток из-за того, что людей в Москве начали собирать в лечебных учреждениях делать тесты на антитела, 70 тысяч человек в день. Уверен, это специально делается (это серьёзное обвинение с моей стороны), потому что сгонять в поликлиники, где есть COVID, 70 тысяч человек, — это не для тестирования, а для роста заболеваемости. Это преступление. Потому что сейчас важно не выяснить, сколько людей с антителами, а прекратить распространение. Мэрия, видимо, не заинтересована в прекращении распространения, раз действует подобным образом.

Что касается масок. ВОЗ, наши МЧС и Роспотребнадзор говорят:

"Маски нужны только больным людям, чтобы они оберегали окружающих, или медперсоналу при общении с реально заболевшим человеком. Остальным маски не нужны. Более того, они опасны".

Но наша власть не слушает ни вирусологов, ни эпидемиологов. Я общался со многими врачами, меня поддерживает профессор Гундоров. Моё письмо в ФСБ, Генпрокуратуру основано на цитатах учёных, я сам ничего не придумал, а просто всё структурировал и представил.

Мэр нарушает Конституцию

— Самое удивительное, что введение режима повышенной готовности — это полномочия Правительства Российской Федерации, а в Москве режим введён указом мэра.

Указ мэра ограничивает конституционные права граждан на перемещение, работу, совершение сделок, встречи с родными. У мэра нет таких прав. Это грубейшее нарушение федеральных законов, Конституции.

Указ президента о каникулах про санитарно-эпидемиологическое благополучие, и он не даёт прав регионам ограничить конституционные права граждан. Даже у президента нет таких прав по Конституции. В федеральных законах нет никакого режима самоизоляции. Только в Уголовно-процессуальном кодексе, где речь про изоляцию уголовников. У нас же режим изоляции под угрозой штрафов. Это грубое превышение полномочий мэром Москвы и субъектами Федерации, и меня поражает отсутствие реакции правоохранительных органов, то есть они действуют не по закону, а по понятиям: написал мэр — мы выполняем. А федерального законодательства, Конституции уже не существует? Решения судов, штрафы от правоохранительных органов, конечно, поразительные, всё это основано не на законе.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы мэр орви россия самоизоляция роспотребнадзор александр саверский пандемия коронавируса лига защитников пациентов
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