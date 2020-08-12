Черный чай: все о вреде и пользе

До 90% населения России предпочитает пить черный чай, несмотря на популярность других видов — зеленого и белого.

Его вкус не горчит, а цвет бывает оранжевым или красным.

Кстати, хороший черный чай проходит длительный технологический процесс: его подвергают ферментации, на что в среднем уходит 2-4 недели.

Самые большие любители и ценители чая — жители Туманного Альбиона. У них любовь к чаепитиям, наверное, с рождения. Пьют англичане в основном черный чай, разбавляя его молоком или сочетая с лимоном.

Кроме того, что черный чай — напиток благородных людей и не менее благородного происхождения, он, как говорят ученые и врачи, имеет большое влияние на организм.

Интересные факты о черном чае

Зеленый, черный, белый, желтый, улун, пуэр — один и тот же чайный куст, только с разной обработкой листьев.

Черный чай в Китае называется "красным".

Польза чая

Чай — стимулятор активности мозга

Компонентом, оказывающим такое воздействие, является аминокислота L-теанин. Именно она улучшает память, а наличие в напитке кофеина дарит бодрость.

Сочетание двух этих веществ придает сознанию кристальную ясность, напрочь убирая сонливость и усталость.

При этом кофе, который является стимулятором в еще большей степени, в некотором смысле проигрывает чаю, так как его действие как скоропалительно приходит, также и уходит.

А вот бодрость от хорошего крепкого чая длится значительно дольше.

Кроме того, по словам медиков, к чаю нет привыкания, он безопасен для организма, так как бодрит не резко, рывками, как кофе, а медленно, не нанося сосудам удара.

Кстати, согласно данным исследований, которые проводили ученые из Токио и Лондона, аминокислота чая оказывает прямое воздействие на альфа-волны мозга человека.

Так, 3 чашки чая в день (порядка 50 мг L-теанина) заставляют этот орган трудиться максимально, долго, но при этом не "на износ".

Кроме того, аминокислота регулирует выборочную внимательность, "затирая" возможные фоновые раздражители, что очень важно для людей, вынужденных часто применять "мозговые штурмы".

Повышение иммунитета

L-теанин также является мощным антиоксидантом, нивелируя вред, наносимый свободными радикалами и укрепляя иммунитет.

Очищение организма

Фенолы, которые находятся в чайном листе, способны поглощать и выводить из организма радиоактивные вещества.

Также чай чистит и укрепляет сосуды, не дает образовываться тромбам, поддерживает нормальную работу сердца, нормализирует обмен веществ

Напиток долголетия

Черный чай в Японии часто называют "напитком долголетия", поскольку в его составе находятся в большом количестве витамины С, Е, D, никотиновая кислота и даже йод.

Японцы утверждают, что "чай — лекарство, дающее мудрость и исцеляющее болезни".

Вред черного чая

Конечно, черным чаем нельзя злоупотреблять, так как его избыток может нанести организму немало вреда.

Например, его нельзя пить крепким при повышенной температуре тела, чтобы не усилить жар. Оптимальным будет слабый раствор чая с лимоном, не слишком горячий. В этом случае напиток простимулирует иммунитет, заставив его бороться с вирусом.

Если выпивать более 3 чашек крепкого напитка, то начнется раздражение пищеварительной системы.

Кроме того, он поднимает давление и может вызвать бессонницу, поэтому не стоит пить его незадолго до сна.

Ни в коем случае нельзя запивать чаем лекарственные препараты из-за возможной и непредвиденной реакции биологически активных веществ напитка с медикаментами.

Фото: nuevamujer. com