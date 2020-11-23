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Автор Владимир Толмачев

Стресс доводит, кого до ручки, кого до рукоприкладства

Здоровье

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в России стало больше жертв травли в интернете. Людей, переболевших COVID-19, в полном смысле слова считают изгоями. Почему так происходит и как с этим можно бороться? На эти вопросы "Правде.Ру" дал развернутый ответ психолог, политик, ученый, заведующий кафедрой психологии личности МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов.

Стресс доводит, кого до ручки, кого до рукоприкладства

"В ситуации того или иного кризиса на поверхность прорываются те мотивы поведения, которые, как правило, в обыденной жизни оказывались за порогом сознания. То, что собой представляет человек, его подлинное личностное ядро, часто раскрывается перед нами в кризисных ситуациях. Когда спадают маски или приоткрываются те или иные роли, мы с вами можем увидеть самое-самое разное. В ситуации вынужденной изоляции в семье те люди, которые раньше не общались столь часто друг с другом лицом к лицу, вдруг оказываются — я делаю акцент на этом слове — вынужденными каждый день, ежечасно видеть друг друга. Здесь начинается проверка на подлинные мотивации в поведении личности", — объяснил причины психологических срывов Александр Асмолов.

Изоляция — сепарация — травля

Наш собеседник убежден в том, что любимый и любящий человек способен преодолеть любую кризисную ситуацию. Если любовь не столь сильный мотив, тогда люди начинают искать пути выхода уже самостоятельно. Такие индивидуумы меняют изоляцию на сепарацию.

"В разных странах, начиная с Китая, где была первая волна кризиса, отмечается резкий рост разводов. В ряде стран, в том числе и в нашей, отмечается вспышка домашнего насилия, поскольку тот, кто в семье более слабый, становится более угнетаемым. Бьют того, кто рядом, поскольку других нет, да они и дать сдачи могут. Интернет — это тот мир, в котором когда ты бросаешь в кого-то копье, то не ждешь, что копье бумерангом полетит в тебя. Для людей, у которых гнилое нутро, интернет волей-неволей становится возможностью буллинга. Возможностью найти те или иные жертвы и упражняться в собственной порочности, нападая на других людей", — подчеркивает Александр Асмолов.

Три фазы стресса

  1. Первая фаза — тревожность в ответ на ситуацию опасности. Страх — это оценка рисков встречи с тем, что может причинить тебе вред.
  2. Стадия мобилизации, когда вы находите в себе силы, чтобы преодолеть страх. Если вы их не находите, возникают психосоматические заболевания, вплоть до язвы и других болезней.
  3. Третья стадия — либо вы выходите из ситуации стресса, либо наступает истощение, в том числе психологическое.

"Сегодня возрастает ощущение, что мы в одной лодке. Во многих странах мира мы видим, насколько возрастает кооперация, сотрудничество, взаимопомощь. Главное — забота о близком человеке. Мы сталкиваемся с тем, что многие люди способны к сопереживанию и состраданию. Вместе с тем никто не убирает наши предрассудки. Если люди воспитаны в агрессии, если им все время подсказывали, что кругом враги, они и вырастают с установкой на поиск врагов. Это одна из разрушающих мир личности установок. В ситуации кризиса они начинают искать изгоев, козлов отпущения, в том числе и тех, кто пострадал от коронавируса. В ряде регионов им угрожают, пытаются вокруг них создать то или иное гетто. Тут мы сталкиваемся с самыми омерзительными деструктивными формами. Не те потеряли себя, кто пережил коронавирус, а те, кто ненавидит тех, кто пережил коронавирус. Это дорога от людей к нелюдям", — уверяет психолог.

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Темы стресс самоизоляция домашнее насилие александр асмолов пандемия коронавируса
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