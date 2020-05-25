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Автор Михаил Закурдаев

Вакцина от коронавируса прошла через испытание на людях

Здоровье

Сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи неофициально протестировали на себе вакцину от коронавируса, сообщает ТАСС. По утверждению директора НИИ Александра Гинцбурга, ни у кого из них не наблюдается побочных эффектов.

Означает ли это, что теперь поставивший планету на колени вирус будет побежден?

"Это только маленький шажок на длинном пути внедрения вакцины. Если кандидат-вакцина никого не отравляет и есть отчетливый иммунный ответ, то после животных переходят к людям. Первый этап называется "безопасность", то есть вводят большую дозу и смотрят, что с человеком. Анализ крови, анализ мочи, температура и так далее. Я думаю, что они это и прошли сейчас", — уточняет для корреспондента "Правды.Ру" специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

С его точки зрения, сильно участники не рисковали, так как на здоровых добровольцах используют уже прошедшую определенные доклинические исследования кандидат-вакцину. Сам факт того, что участвовали сотрудники НИИ, Жемчугов назвал вполне нормальным вариантом — "своя вакцина", он отметил, что в мировой практике за подобные риски платят деньги или нет, но участники должны быть застрахованы и протокол клинических исследований должен быть утвержден соответствующими инстанциями.

По его словам, есть практика проверять кандидат-вакцины на здоровых добровольцах, на морских пехотинцах или студентах — именно на здоровых людях.

"Если будет доказано, что кандидат-вакцина эффективно защищает, то, конечно, надо в первую очередь вакцинировать группы риска. Кто на грани: учителей, врачей, студентов, работников банков, вокзалов, аэропортов", — отметил Жемчугов.

Он предположил ранее, что эпидемия закончится тем, что сформируется новая природно-очаговая инфекция с сезонными всплесками.

По словам Жемчугова, практики исследовать вакцину на заключенных в России нет. Она имеет место быть в ряде штатов США. Если человек выживает, то его освобождают от смертной казни. Использовать вакцину на заключенных ранее предложил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Отметим при этом, что в России действует мораторий на смертную казнь.

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Темы вакцина нии гамалеи владислав жемчугов
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