Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владимир Толмачев

Как быть, если аллергик подхватит коронавирус

Здоровье

Как отличить сезонную аллергию от ОРВИ или коронавируса? В настоящее время это актуальный вопрос для миллионов людей во всех уголках планеты. На вопросы "Правды.Ру" отвечает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Основные отличительные признаки аллергии:

  • чихание;
  • зуд в носу;
  • конъюнктивит.

"Эти симптомы характерны для гистаминозависимых реакций. У некоторых людей могут наблюдаться кашель и одышка из-за бронхоспазма. Что нехарактерно для аллергии, но характерно для любого ОРВИ, коронавирусной инфекции? При инфекционном заболевании ведущим симптомом является температура, кашель. При аллергии кашель чаще возникает у детишек, потому что они бегают на улице с открытым ртом, кричат. Пыльца попадает в глотку, из-за этого идет раздражение ее задней стенки. И у детей, и у взрослых, если пыльца попадает глубоко в бронхи, может возникать аллергический бронхит, бронхоспазм", — утверждает Владимир Болибок.

Требование медиков, столичных властей и губернаторов на местах, чтобы люди носили защитные маски, наш собеседник считает очень благоприятным для тех людей, которые страдают от аллергии.

"Аллергикам носить маску в период весенней, потом летней аллергии, когда летит пыльца — благодарное дело. Я тридцать лет работаю аллергологом и все это время просил, убеждал, умолял: носите маску. Бесполезно! Буду я, как дурак, в маске по улице ходить! Лучше уж с приступом бронхиальной астмы вызову "скорую" и лягу под капельницу. В этом году тот, кто не носит маску, как дурак по улице идет с голой физиономией. Я по своим пациентам вижу, что люди носят маску нормально. Как только маску снимают, особенно это детишек касается, сразу начинается кашель, потому что пыльца залетает", — констатирует аллерголог.

Аллергия плюс коронавирус

Как быть страдающим от аллергии людям, если они вдобавок заразились еще и коронавирусной инфекцией? Среди своих многочисленных пациентов Владимир Болибок пока таких не наблюдал. Хотя признает, что теоретически (да и практически!) такое может произойти.

Как отмечает эксперт, у аллергиков гипераллергический иммунный ответ. У них поверхность слизистых более сильно реагирует.

"Если смотреть на отклики в литературе, то пациенты с бронхиальной астмой переносят эти заболевания в более тяжелой форме, потому что у них уже идет воспалительный процесс, их дыхательная функция хуже, чем у остальных. Прежде всего речь идет о пациентах с бронхиальной астмой, у которых аллергия круглый год, то есть они постоянно на ингаляторах. Они, как правило, используют гормональные ингаляторы, которые понижают иммунное сопротивление слизистых. Соответственно, вероятность заражения любой инфекцией у них несколько больше".

Касательно мер профилактики, которыми должен руководствоваться человек, подверженный аллергии, врач-аллерголог Владимир Болибок сказал, что превентивная мера здесь единственная — избегать контактов.

"Аллергия — заболевание простое. Есть контакт с аллергеном — человек болеет. Нет контакта с аллергеном — человек чувствует себя совершенно здоровым, у него никаких симптомов заболевания нет. При лечении проводятся мероприятия, направленные на элиминацию (удаление) аллергена. Или человек ведет себя таким образом, чтобы к нему аллерген не попадал. Раньше можно было уехать в другую местность и пережить аллергию где-нибудь на юге или на севере. Потом есть еще такое понятие, как "острова безопасности". Жилище человека нужно вычистить от аллергенов. С пыльцой достаточно просто. Занавешиваются марлей окна, форточки, через что идет проветривание помещения. Человек зашел в дом, верхнюю одежду с себя снял, принял душ, переоделся в домашнее".

Превентивные мероприятия

Эксперт "Правды.ру" упомянул медикаментозные средства. При этом врач-аллерголог отметил, если человек дышит ртом или говорит на улице, то эти препараты не помогут. Если человек впервые с этими симптомами сталкивается, лучше попасть на консультацию к аллергологу или к педиатру.

"Сейчас у нас развивается дистанционная медицина, телемедицина. Ко мне пациенты могут обратиться на такую консультацию. Мы разберем, какие меры им нужно принять, может быть, пройти обследования, может, какие-то обследования были сделаны раньше. Нужно все по полочкам расставить, и у них все будет хорошо", — подчеркнул Владимир Болибок.

Также наш собеседник напомнил, что ни в коем случае нельзя самостоятельно начать принимать гормоны. Гормональные спреи, капли, ингаляторы должен назначать только врач.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы аллергия коронавирус профилактика
Новости Все >
Жителя Петрозаводска обвиняют в контрабанде старинного оружия
В Челябинской области начал свою работу Центр детско-юношеского туризма
Книга "Сказки горного Черноморья" поступила в онлайн-продажу
СК возбудил дело после обрушения лестничных пролетов в жилом доме
На Украине карантин продлили еще на месяц
Врачей бурятского обсерватора закидали камнями
Для малых предприятий АПК электроэнергия станет дешевле
В Забайкалье будут судить виновника ДТП, в котором погибли семь человек
Прибывающих в Турцию не будут помещать в обсерваторы
Тарасова объяснила своё отношение к Родниной
Последние материалы
Для малых предприятий АПК электроэнергия станет дешевле
В Забайкалье будут судить виновника ДТП, в котором погибли семь человек
Прибывающих в Турцию не будут помещать в обсерваторы
Экономику РФ готовят ко второй волне пандемии
Тарасова объяснила своё отношение к Родниной
К 400-летию Красноярска планируется построить шесть причалов
На Кубани депутата краевого Заксобрания подозревают в мошенничестве
Голикова рассказала, где хорошо налажено дистанционное обучение
Как быть, если аллергик подхватит коронавирус
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
Популярное
Власть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Новости Мурманска
В Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование
Российский шоу-бизнес
Павел Прилучный рассказал о случившемся с ним "адовом беспределе"
Любовь Степушова Не пора ли распускать ЕАЭС? Любовь Степушова Игорь Буккер Как можно услышать жестикуляцию Игорь Буккер Василий Амирджанов Масочно-перчаточный режим множит протестные настроения Василий Амирджанов
Комментарии
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
Физкультура как средство улучшения мозговой активности
Топ-8 продуктов, снижающих холестерин
Многократное кипячение воды может привести к раку
Причины, влияющие на появление морщин
Основные причины появления постоянного чувства голода
Тарасова назвала фильм "Лёд" тупостью и бездарностью
Против чиновника в Новгородской области завели дело по трем статьям УК
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
Тарасова назвала фильм "Лёд" тупостью и бездарностью
Делать ли прививку от "ковида"?
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты
В Малайзии с помощью видеосвязи вынесли первый смертельный приговор
Путин: В том, что медики не получили допвыплаты, виновато правительство
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Без сэров и пэров: Жириновский предложил упразднить Совфед
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ