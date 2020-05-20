Как быть, если аллергик подхватит коронавирус

Как отличить сезонную аллергию от ОРВИ или коронавируса? В настоящее время это актуальный вопрос для миллионов людей во всех уголках планеты. На вопросы "Правды.Ру" отвечает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Основные отличительные признаки аллергии:

чихание;

зуд в носу;

конъюнктивит.

"Эти симптомы характерны для гистаминозависимых реакций. У некоторых людей могут наблюдаться кашель и одышка из-за бронхоспазма. Что нехарактерно для аллергии, но характерно для любого ОРВИ, коронавирусной инфекции? При инфекционном заболевании ведущим симптомом является температура, кашель. При аллергии кашель чаще возникает у детишек, потому что они бегают на улице с открытым ртом, кричат. Пыльца попадает в глотку, из-за этого идет раздражение ее задней стенки. И у детей, и у взрослых, если пыльца попадает глубоко в бронхи, может возникать аллергический бронхит, бронхоспазм", — утверждает Владимир Болибок.

Требование медиков, столичных властей и губернаторов на местах, чтобы люди носили защитные маски, наш собеседник считает очень благоприятным для тех людей, которые страдают от аллергии.

"Аллергикам носить маску в период весенней, потом летней аллергии, когда летит пыльца — благодарное дело. Я тридцать лет работаю аллергологом и все это время просил, убеждал, умолял: носите маску. Бесполезно! Буду я, как дурак, в маске по улице ходить! Лучше уж с приступом бронхиальной астмы вызову "скорую" и лягу под капельницу. В этом году тот, кто не носит маску, как дурак по улице идет с голой физиономией. Я по своим пациентам вижу, что люди носят маску нормально. Как только маску снимают, особенно это детишек касается, сразу начинается кашель, потому что пыльца залетает", — констатирует аллерголог.

Аллергия плюс коронавирус

Как быть страдающим от аллергии людям, если они вдобавок заразились еще и коронавирусной инфекцией? Среди своих многочисленных пациентов Владимир Болибок пока таких не наблюдал. Хотя признает, что теоретически (да и практически!) такое может произойти.

Как отмечает эксперт, у аллергиков гипераллергический иммунный ответ. У них поверхность слизистых более сильно реагирует.

"Если смотреть на отклики в литературе, то пациенты с бронхиальной астмой переносят эти заболевания в более тяжелой форме, потому что у них уже идет воспалительный процесс, их дыхательная функция хуже, чем у остальных. Прежде всего речь идет о пациентах с бронхиальной астмой, у которых аллергия круглый год, то есть они постоянно на ингаляторах. Они, как правило, используют гормональные ингаляторы, которые понижают иммунное сопротивление слизистых. Соответственно, вероятность заражения любой инфекцией у них несколько больше".

Касательно мер профилактики, которыми должен руководствоваться человек, подверженный аллергии, врач-аллерголог Владимир Болибок сказал, что превентивная мера здесь единственная — избегать контактов.

"Аллергия — заболевание простое. Есть контакт с аллергеном — человек болеет. Нет контакта с аллергеном — человек чувствует себя совершенно здоровым, у него никаких симптомов заболевания нет. При лечении проводятся мероприятия, направленные на элиминацию (удаление) аллергена. Или человек ведет себя таким образом, чтобы к нему аллерген не попадал. Раньше можно было уехать в другую местность и пережить аллергию где-нибудь на юге или на севере. Потом есть еще такое понятие, как "острова безопасности". Жилище человека нужно вычистить от аллергенов. С пыльцой достаточно просто. Занавешиваются марлей окна, форточки, через что идет проветривание помещения. Человек зашел в дом, верхнюю одежду с себя снял, принял душ, переоделся в домашнее".

Превентивные мероприятия

Эксперт "Правды.ру" упомянул медикаментозные средства. При этом врач-аллерголог отметил, если человек дышит ртом или говорит на улице, то эти препараты не помогут. Если человек впервые с этими симптомами сталкивается, лучше попасть на консультацию к аллергологу или к педиатру.

"Сейчас у нас развивается дистанционная медицина, телемедицина. Ко мне пациенты могут обратиться на такую консультацию. Мы разберем, какие меры им нужно принять, может быть, пройти обследования, может, какие-то обследования были сделаны раньше. Нужно все по полочкам расставить, и у них все будет хорошо", — подчеркнул Владимир Болибок.

Также наш собеседник напомнил, что ни в коем случае нельзя самостоятельно начать принимать гормоны. Гормональные спреи, капли, ингаляторы должен назначать только врач.