Под словом "полуфабрикат" принято объединять целый ряд продуктов, которые схожи в том, что практически готовы к употреблению и нуждаются лишь в термообработке.
В последнее время полуфабрикаты прочно обосновались на наших кухнях. Они помогают экономить время и дают возможность женщинам заниматься более интересными делами, чем ежедневная готовка. Однако большинство специалистов в области питания относятся к полуфабрикатам очень неодобрительно. Считается, что это вредная и зачастую опасная еда. Так ли это? Попробуем разобраться.
Пожалуй, самая популярная еда "на скорую руку", требующая не более 15 минут на приготовление.
Несмотря на то, что производитель указывает компоненты на упаковке, опасность их в том, что никто не знает, что за начинка внутри. "Мясо" в данном случае совсем не означает, что там действительно мясо.
Обычно в качестве начинки используются субпродукты, которые вряд ли бы здравомыслящий человек приобрел себе для пищи.
Что до вареников, то например, картофельная начинка (пюре) в большинстве случаев представлена картофельным порошком.
Чем дешевле продукт, тем больше шансов, что даже тесто будет максимально низкого качества.
В этом случае чуть полегче, так как начинку пиццы можно рассмотреть самому. Опасность лишь в том, насколько качественные продукты положил производитель и все ли в порядке с их сроком годности.
Что касается блинчиков, то гарантировать, что внутри теста окажется, например мясо — также проблематично как и в варианте с пельменями.
Нечто "мясосодержащее", конечно же, будет, но что это — вопрос открытый. Та же история с голубцами: что скрывает капустный лист — вопрос совести производителя.
Пожалуй, самая большая группа полуфабрикатов, включающая в себя котлеты, наггетсы, биточки, тефтели и пр.
Приготовление быстрое: требуется лишь разогреть на сковороде.
И в мясных, и в рыбных продуктах, как показывает практика, используется не самое качественное основное сырье, к тому же обильно добавляются крахмал, соя и т. д.
Наверное, самое безопасное и даже полезное из всех вышеперечисленных.
Чаще всего представлены готовыми к употреблению после разморозки нарезанными овощами и фруктами или смесями из них.
Также могут представлять собой овощные конверты (голубцы).
Единственная опасность такой еды состоит в том, что некоторые производители обрабатывают овощи специальными химическими растворами, которые могут быть небезопасными для здоровья.
Впрочем, и свежие овощи-фрукты с рынка не застрахованы от пестицидов и нитратов.
Разумеется, о пользе таких продуктов, особенно если употреблять их регулярно, говорить не приходится. Все, что может оправдать их покупку — тотальная нехватка времени на самостоятельное приготовление еды.
А вот вреда они могут принести немало: покупая полуфабрикаты следует четко осознавать, что производитель всегда(!) старается максимально удешевить продукт, чтобы вложить в него как можно меньше, а заработать, как можно больше.
Вы никогда не сможете узнать какое именно мясо (и мясо ли) находится внутри, насколько свежим был творог, какая именно рыба стала основой и многое другое.
Кроме того, систематический контроль Роскачества доказывает, что ответственность и совесть производителя — вещь относительная: так, эксперты ведомства провели проверку и обнаружили опасную бактерию — кишечную палочку в семи(!) видах самых популярных в России пельменей, а еще в одном из этих брендов обитала и сальмонелла.
Так что лучше уберечь себя от сомнительного "качества" полуфабрикатов и приготовить что-то самостоятельно, тем более, что сейчас на это достаточно времени.
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Фото: rsn-ki.ru
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