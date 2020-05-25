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Автор Анна Смирнова

Полуфабрикаты: какие бывают, в чем польза и опасность

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Под словом "полуфабрикат" принято объединять целый ряд продуктов, которые схожи в том, что практически готовы к употреблению и нуждаются лишь в термообработке.

ПОЛУФАБРИКАТЫ против ФАСТФУДА- Что лучше?Польза и вред продуктов

В последнее время полуфабрикаты прочно обосновались на наших кухнях. Они помогают экономить время и дают возможность женщинам заниматься более интересными делами, чем ежедневная готовка. Однако большинство специалистов в области питания относятся к полуфабрикатам очень неодобрительно. Считается, что это вредная и зачастую опасная еда. Так ли это? Попробуем разобраться.

Пельмени и вареники

Пожалуй, самая популярная еда "на скорую руку", требующая не более 15 минут на приготовление.

Несмотря на то, что производитель указывает компоненты на упаковке, опасность их в том, что никто не знает, что за начинка внутри. "Мясо" в данном случае совсем не означает, что там действительно мясо.

Обычно в качестве начинки используются субпродукты, которые вряд ли бы здравомыслящий человек приобрел себе для пищи.

Что до вареников, то например, картофельная начинка (пюре) в большинстве случаев представлена картофельным порошком.

Чем дешевле продукт, тем больше шансов, что даже тесто будет максимально низкого качества.

Блинчики, голубцы, пицца

В этом случае чуть полегче, так как начинку пиццы можно рассмотреть самому. Опасность лишь в том, насколько качественные продукты положил производитель и все ли в порядке с их сроком годности.

Что касается блинчиков, то гарантировать, что внутри теста окажется, например мясо — также проблематично как и в варианте с пельменями.

Нечто "мясосодержащее", конечно же, будет, но что это — вопрос открытый. Та же история с голубцами: что скрывает капустный лист — вопрос совести производителя.

Мясные и рыбные полуфабрикаты

Пожалуй, самая большая группа полуфабрикатов, включающая в себя котлеты, наггетсы, биточки, тефтели и пр.

Приготовление быстрое: требуется лишь разогреть на сковороде.

И в мясных, и в рыбных продуктах, как показывает практика, используется не самое качественное основное сырье, к тому же обильно добавляются крахмал, соя и т. д.

Овощные полуфабрикаты

Наверное, самое безопасное и даже полезное из всех вышеперечисленных.

Чаще всего представлены готовыми к употреблению после разморозки нарезанными овощами и фруктами или смесями из них.

Также могут представлять собой овощные конверты (голубцы).

Единственная опасность такой еды состоит в том, что некоторые производители обрабатывают овощи специальными химическими растворами, которые могут быть небезопасными для здоровья.

Впрочем, и свежие овощи-фрукты с рынка не застрахованы от пестицидов и нитратов.

Польза и вред

Разумеется, о пользе таких продуктов, особенно если употреблять их регулярно, говорить не приходится. Все, что может оправдать их покупку — тотальная нехватка времени на самостоятельное приготовление еды.

А вот вреда они могут принести немало: покупая полуфабрикаты следует четко осознавать, что производитель всегда(!) старается максимально удешевить продукт, чтобы вложить в него как можно меньше, а заработать, как можно больше.

Вы никогда не сможете узнать какое именно мясо (и мясо ли) находится внутри, насколько свежим был творог, какая именно рыба стала основой и многое другое.

Кроме того, систематический контроль Роскачества доказывает, что ответственность и совесть производителя — вещь относительная: так, эксперты ведомства провели проверку и обнаружили опасную бактерию — кишечную палочку в семи(!) видах самых популярных в России пельменей, а еще в одном из этих брендов обитала и сальмонелла.

Так что лучше уберечь себя от сомнительного "качества" полуфабрикатов и приготовить что-то самостоятельно, тем более, что сейчас на это достаточно времени.

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Темы качество здоровье профилактика полуфабрикаты продукты питания польза и вред продуктов
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