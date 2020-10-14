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Автор Анна Смирнова

Противовоспалительная диета: питание, которое позволит оставаться здоровым

Многочисленные исследования показывают, что люди, часто сталкивающиеся с воспалительными процессами в организме или даже имеющие их хроническую форму, находятся в группе риска по целому ряду довольно серьезных проблем со здоровьем.

Противовоспалительная диета: питание, которое позволит оставаться здоровым

К тому же воспаления могут быть связаны с аутоиммунными заболеваниями, которым, увы, так сильно подвержены женщины: проблемы с щитовидной железой, волчанка, артрит и пр.

Помимо лекарств, ученые и медики предлагают попробовать еще один метод, который зарекомендовал себя позитивно и дает хорошие результаты: противовоспалительная диета.

Она совершенно не сложная, главное, знать основные принципы питания и перечень продуктов, которые следует исключить из рациона и наоборот, включить их в ежедневное меню.

Продукты, вызывающие воспалительные процессы

  • По мнению медиков, повышенный уровень холестерина является провоцирующим фактором воспаления.

А его могут повышать насыщенные жиры, которые в большом количестве содержатся в красном мясе и цельном молоке.

  • Интересные факты обнаружены и в новых исследованиях об Омеге-6 (полиненасыщенных жирах), которые есть в подсолнечном масле, а также соевом и кукурузном.

И если ранее ее причисляли к здоровым продуктам (по сравнению с транс-жирами) то сейчас некоторые ученые считают, что при болезнях сосудов и сердца Омега-6 играет на темной стороне, усиливая воспаление в организме.

  • Само собой разумеется, к опасным продуктам относится сахар и простые углеводы, повышающие уровень глюкозы в крови.

Они — настоящий триггер для возникновения воспалений.

Продукты, блокирующие воспаления

  • В отличие от Омега-6, которые вызывают ряд вопросов, Омега-3, как говорят ученые, служит щитом от воспалений.

Этим полезным веществом богаты грецкие орехи и рыба. Чтобы сохранять здоровье следует включить в ежедневный рацион эти продукты.

Кстати, их нужно не так уж и много: всего 30 граммов грецких орехов покроют суточную потребность в Омега-3.

  • Прекрасный противовоспалительный эффект есть и у оливкового и арахисового масла, различных орехов и авокадо.

Все они — источники мононенасыщенных жиров, которые создают мощный барьер воспалению и приводят в баланс холестерин.

Кстати, оливковое масло первого отжима, попадая на горло, начинает действовать как ибупрофен (нестероидный противовоспалительный препарат — авт.), благодаря веществу олеоканталу — мощному антивоспалительному средству.

  • Листовая зелень, фрукты и овощи, а также цельнозерновые считаются основой противовоспалительной диеты, благодаря наличию в них большого количества антиоксидантов.

Они включают в себя витамины А, Е, С. Кроме того, вышеперечисленные продукты содержат каратиноиды и флавоноиды, давно известные своими полезными свойствами…

Интересная деталь: чем насыщеннее цвет фрукта или овоща, тем сильнее выражены его противоопухолевые свойства, поэтому, выбирая их, обращайте внимание на самые ярко окрашенные.

Чтобы содержать организм в "чистоте" от воспалительных клеток, следует ежедневно съедать по две чашки овощей и фруктов, желательно различных цветовых окрасов, чтобы соблюсти нужный баланс.

Разумеется, крайне полезными будут различные травы и специи, обладающие в своем большинстве различными полезными свойствами, среди которых противовоспалительные — на первом месте.

Кстати, британские ученые, изучая пользу овощей и фруктов для человека, пришли к выводу, что систематическое их включение в рацион не только помогает защитить от болезней сердца, сосудов и новообразований, но и дарит психологический комфорт и даже ощущение счастья. А в наше непростое время это может стать настоящим спасением от тревог и депрессий, а также защитить организм от недугов.

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Темы диета здоровье воспаление профилактика заболеваний
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