Многочисленные исследования показывают, что люди, часто сталкивающиеся с воспалительными процессами в организме или даже имеющие их хроническую форму, находятся в группе риска по целому ряду довольно серьезных проблем со здоровьем.
К тому же воспаления могут быть связаны с аутоиммунными заболеваниями, которым, увы, так сильно подвержены женщины: проблемы с щитовидной железой, волчанка, артрит и пр.
Помимо лекарств, ученые и медики предлагают попробовать еще один метод, который зарекомендовал себя позитивно и дает хорошие результаты: противовоспалительная диета.
Она совершенно не сложная, главное, знать основные принципы питания и перечень продуктов, которые следует исключить из рациона и наоборот, включить их в ежедневное меню.
А его могут повышать насыщенные жиры, которые в большом количестве содержатся в красном мясе и цельном молоке.
И если ранее ее причисляли к здоровым продуктам (по сравнению с транс-жирами) то сейчас некоторые ученые считают, что при болезнях сосудов и сердца Омега-6 играет на темной стороне, усиливая воспаление в организме.
Они — настоящий триггер для возникновения воспалений.
Этим полезным веществом богаты грецкие орехи и рыба. Чтобы сохранять здоровье следует включить в ежедневный рацион эти продукты.
Кстати, их нужно не так уж и много: всего 30 граммов грецких орехов покроют суточную потребность в Омега-3.
Все они — источники мононенасыщенных жиров, которые создают мощный барьер воспалению и приводят в баланс холестерин.
Кстати, оливковое масло первого отжима, попадая на горло, начинает действовать как ибупрофен (нестероидный противовоспалительный препарат — авт.), благодаря веществу олеоканталу — мощному антивоспалительному средству.
Они включают в себя витамины А, Е, С. Кроме того, вышеперечисленные продукты содержат каратиноиды и флавоноиды, давно известные своими полезными свойствами…
Интересная деталь: чем насыщеннее цвет фрукта или овоща, тем сильнее выражены его противоопухолевые свойства, поэтому, выбирая их, обращайте внимание на самые ярко окрашенные.
Чтобы содержать организм в "чистоте" от воспалительных клеток, следует ежедневно съедать по две чашки овощей и фруктов, желательно различных цветовых окрасов, чтобы соблюсти нужный баланс.
Разумеется, крайне полезными будут различные травы и специи, обладающие в своем большинстве различными полезными свойствами, среди которых противовоспалительные — на первом месте.
Кстати, британские ученые, изучая пользу овощей и фруктов для человека, пришли к выводу, что систематическое их включение в рацион не только помогает защитить от болезней сердца, сосудов и новообразований, но и дарит психологический комфорт и даже ощущение счастья. А в наше непростое время это может стать настоящим спасением от тревог и депрессий, а также защитить организм от недугов.
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