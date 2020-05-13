Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19

Далеко известный за пределами США американский конспиролог Джером Р. Корси, который ранее прославился утверждениями о сбежавшем в Аргентину Гитлере, о тайном гомосексуализме Барака Обамы и другими не менее сенсационными заявлениями, теперь опубликовал сведения о связи американского ученого-инфекциониста Энтони Фаучи с пандемией коронавируса.

Рукотворный или природный коронавирус

В своем блоге Джером Корси утверждает, что директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) Энтони Фаучи (Dr. Anthony Fauci) владеет интеллектуальной собственностью, связанной с новым коронавирусом. Корси также поддержал версию о том, что вирус был "создан в лаборатории, возможно, в качестве биологического оружия".

"Почему имя Энтони Фаучи фигурирует в четырех патентах США на белок гликопротеин, который, по-видимому, был вставлен в вирусную оболочку SARS для создания нынешней эпидемии COVID-19?" — задает риторический вопрос Корси.

Три из упомянутых Корси патентов являются действующими. Авторами идеи указаны Фаучи и его коллеги, но принадлежат они Министерству здравоохранения и социальных служб США (United States Department of Health and Human Services, HHS) на осуществление возможного лечения ВИЧ-инфицированных. Потенциальное лечение направлено на предотвращение химического взаимодействия между ВИЧ и клетками человека, которое может привести к передаче вируса. Основанием для такого заключения послужило исследование 2008 года, проведенное учеными Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Заметку Джерома Корси бдительный Facebook в новостной ленте моментально причислил к дезинформации. Утверждения Корси совпадают с обвинениями в адрес Фаучи, прозвучавшими в документальном фильме-расследовании Plandemic: The Hidden Agenda Behind Covid-19. Эта 26-минутная лента о "скрытом замысле" появления вируса COVID-19 тоже была удалена с платформ YouTube и Facebook.

В своей статье Корси упоминает датированную 31 января статью, опубликованную группой индийских ученых из bioRxiv, архива предварительных публикаций исследовательских работ. В статье, которая не была рецензирована и впоследствии была отозвана, была отмечена связь между белком, присутствующим в ВИЧ, и новым коронавирусом.

Кто вы, мистер Корси

73-летний политический обозреватель, писатель и сторонник теории заговора Джером Роберт Корси (Jerome Robert Corsi) — между прочим, магистр искусств и кандидат философских наук Гарвардского университета — уже несколько лет баламутит американский истеблишмент своими публикациями.

Начиная с 2004 года, когда он в соавторстве с ветераном войны во Вьетнаме Джоном О´Нилом (John O'Neill) опубликовал книгу "Непригодный для командной роли" (Unfit for Command), которая привела к поражению в президентской гонке Джона Керри (John Kerry), Корси регулярно троллит элиту США. То напишет, что Белый дом не заинтересован в раскрытии правды о терактах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, что США помогают Ирану обзавестись ядерным оружием, что ископаемые виды топлива — миф, выдуманный нефтяными компаниями.

Добрался Корси и до исторических персонажей на политической арене, так, Линдон Джонсон знал о заговоре с целью убить президента Кеннеди и даже поддерживал его. И походя назвал Мартина Лютера Кинга "мошенником" или "вымогателем" (shakedown artist).

Лет шесть тому назад вышел в свет его очередной бестселлер "Охота на Гитлера" (Hunting Hitler), в котором автор утверждал, что фюрер и его супруга Ева (в девичестве Браун) не покончили жизнь самоубийством в бункере, а при помощи американских властей скрылись в Аргентине.

Будучи другом Роджера Стоуна (Roger Stone), бывшего консультанта президента Дональда Трампа, Корси принимал участие в расследовании бывшего специального советника Роберта Мюллера по поводу вмешательства в выборы 2016 года.

Корси не одинок

Американские СМИ, равно как и социальные сети, не разделяют точку зрения Джерома Корси. Его публикации называют фейком и припоминают ему прошлые огрехи. Однако писатель не одинок. В частности, экс-советник Генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин грамотно обосновал искусственное происхождение коронавируса в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой.