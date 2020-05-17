Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Анна Смирнова

Неизвестные факты о любимых продуктах

Здоровье » Здоровье и профилактика

Казалось бы, что может быть еще неизвестного и интересного о еде, если, конечно, не говорить про экзотическую кухню, которая, как показала практика, порой может поставить мир на грань вымирания? Но на самом деле существует тысячи любопытных фактов. И вот немного из них.

Старинная кулинария

1. В XVI веке в аристократических кругах Британии было очень модным довольно странное блюдо, начиненное живыми птицами. Когда пирог разрезали, пернатые выпархивали из "клетки" и разлетались.

2. В Средневековье жгучий перец ценился неимоверно дорого. В принципе в средние века все специи были буквально на вес золота, но именно перец могли принять в качестве уплаты налогов королю или для погашения кредитов.

3. Сейчас это звучит странно, но такие морские деликатесы как устрицы и лобстеры раньше презирались аристократами и служили повседневной пищей для представителей пролетариата.

Как появился сэндвич

4. Часто ли мы задумываемся над тем, как появились те или иные блюда?

И если истории самых знаменитых салатов или супов знают многие, то известный всему миру сэндвич — тайна. А ведь этот "бутерброд" был изобретен лентяем-картежником по имени Эрл Сэндвич.

Поглощенный игрой, он зачастую отказывался прерывать ее ради еды, и в конечном итоге нашел выход в "изобретении" булки с различными начинками.

Неизвестные факты о любимых продуктах. Сэндвич

В общем, нашел золотую середину, ибо, как говорил знаменитый академик Павлов: "Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то и высокомерное невнимание к еде есть неблагоразумие, и истина здесь, как и всюду, лежит в середине: не увлекайся, но оказывай должное внимание".

Другие интересные факты о продуктах

5. Что чаще всего Какие продукты крадут чаще всего в супермаркетах по всему миру? Колбасы, консервы, дорогую икру? На самом деле злоумышленники предпочитают воровать именно сыр.

6. До сих пор не все знают о том, что арбузы относятся к ягодам, а клубника таковой наоборот, не является и представляет собой цветоложе.

А вот бананы, как ни странно, относятся к ягодам. А если быть точнее, то само банановое растение является травой, а вот его плоды — ягодами.

Неизвестные факты о любимых продуктах. Арбуз и бананы

7. Если фисташки хранить в большом количестве в мешке или любой другой таре, то они могут самопроизвольно загореться. Так что следует быть осторожным.

8. Арахисовое масло годится не только для сытного завтрака, но и для… изготовления бриллиантов!

Существует гипотеза ученых из Баварского научно-исследовательского института геофизики и геохимии, согласно которой алмазы "рождаются" из углерода, благодаря сверхмощному давлению.

А так как практически все продукты содержат углерод, то ученые решили провести эксперимент и образовать бриллиант из арахисового масла. Это может показаться странным, но у них получилось.

9. Грибы не относятся к продуктам, которые можно испортить приготовлением.

10. В случае если во время еды включить громкую музыку, то она заставит человека съесть и выпить гораздо больше того, что ему нужно для утоления голода-жажды.

11. Наклейки на фруктах абсолютно съедобны Наклейки, которые мы часто открываем с экзотических фруктов, на самом деле являются вполне съедобными. По крайней мере, так утверждают производители.

Неизвестные факты о любимых продуктах. Наклейки на продуктах

Кстати, по их заверениям и клей, на котором они держатся, также вполне сгодится в пищу. А еще такую бумагу часто используют для украшения кондитерских изделий.

12. Сэндвич с говядиной попал в открытый космос.

Не сам, конечно, а благодаря ротозейству астронавта Джона Янга в 1965году. Тот его просто — напросто уронил.

13. Шоколад зависит от мух. В прямом смысле слова.

Дело в том, что шоколадная мошкара опыляет какао-деревья, как и другие насекомые, перенося пыльцу с растений. Поэтому, когда созревшие плоды собирают, этот урожай частично содержит и насекомых.

Еще по теме:

Топ-7 научных открытий о пользе и вреде еды

Опасные продукты: еда, скрывающая паразитов

О пользе мяса и вреде картофеля: как спастись от деменции

Фото: ristorazioneitalianamagazine.it

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы еда продукты интересные факты
Новости Все >
Гэтжи заявил, что побьет Нурмагомедова и Макгрегора
Еврокомиссия обвиниет Россию в "распространении теории заговора"
Сформировавшийся в Атлантике тропический шторм получил имя "Артур"
До конца мая жители РФ смогут наблюдать в небе МКС
Бывший глава Твери не мог выдавать пропуска жителям Конакова
Крымские медики требуют от властей выплат и извинений
Вирусолог оценил уровень опасности коронавируса при беременности
Свалка вакцин от гриппа найдена под Нижним Новгородом
Попова: в России невозможно красиво уйти от одного тренера к другому
Любовь Успенская рассказала, что её близкие стали жертвами коронавируса
Последние материалы
Гэтжи заявил, что побьет Нурмагомедова и Макгрегора
Еврокомиссия обвиниет Россию в "распространении теории заговора"
Сформировавшийся в Атлантике тропический шторм получил имя "Артур"
Неизвестные факты о любимых продуктах
До конца мая жители РФ смогут наблюдать в небе МКС
Бывший глава Твери не мог выдавать пропуска жителям Конакова
Крымские медики требуют от властей выплат и извинений
Вирусолог оценил уровень опасности коронавируса при беременности
Свалка вакцин от гриппа найдена под Нижним Новгородом
Попова: в России невозможно красиво уйти от одного тренера к другому
Популярное
Новости Украины
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины

В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.

Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Диета
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
"Должен проиграть, но победит": Лукашенко пошел на выборы-2020
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
Люди и инопланетяне: чего хотят пришельцы
Украине грозит новый Майдан из-за плана Зеленского по Донбассу
Трое россиян попали в список богатейших жителей Британии
Михаил Барщевский: России нужно восемь регионов
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
Трое россиян попали в список богатейших жителей Британии
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Преемника Лукашенко могут пока просто «не подсвечивать»
За сутки в России выявили 9709 новых случаев заражения COVID-19
Украинка возмутилась названиями российских йогуртов
"Это Путин": Форум свободной России нашел причину пандемии
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России?
Украинка возмутилась названиями российских йогуртов
Экс-депутат Рады подтвердил желание некоторых регионов покинуть Украину
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ