Казалось бы, что может быть еще неизвестного и интересного о еде, если, конечно, не говорить про экзотическую кухню, которая, как показала практика, порой может поставить мир на грань вымирания? Но на самом деле существует тысячи любопытных фактов. И вот немного из них.
1. В XVI веке в аристократических кругах Британии было очень модным довольно странное блюдо, начиненное живыми птицами. Когда пирог разрезали, пернатые выпархивали из "клетки" и разлетались.
2. В Средневековье жгучий перец ценился неимоверно дорого. В принципе в средние века все специи были буквально на вес золота, но именно перец могли принять в качестве уплаты налогов королю или для погашения кредитов.
3. Сейчас это звучит странно, но такие морские деликатесы как устрицы и лобстеры раньше презирались аристократами и служили повседневной пищей для представителей пролетариата.
4. Часто ли мы задумываемся над тем, как появились те или иные блюда?
И если истории самых знаменитых салатов или супов знают многие, то известный всему миру сэндвич — тайна. А ведь этот "бутерброд" был изобретен лентяем-картежником по имени Эрл Сэндвич.
Поглощенный игрой, он зачастую отказывался прерывать ее ради еды, и в конечном итоге нашел выход в "изобретении" булки с различными начинками.
В общем, нашел золотую середину, ибо, как говорил знаменитый академик Павлов: "Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то и высокомерное невнимание к еде есть неблагоразумие, и истина здесь, как и всюду, лежит в середине: не увлекайся, но оказывай должное внимание".
5. Что чаще всего Какие продукты крадут чаще всего в супермаркетах по всему миру? Колбасы, консервы, дорогую икру? На самом деле злоумышленники предпочитают воровать именно сыр.
6. До сих пор не все знают о том, что арбузы относятся к ягодам, а клубника таковой наоборот, не является и представляет собой цветоложе.
А вот бананы, как ни странно, относятся к ягодам. А если быть точнее, то само банановое растение является травой, а вот его плоды — ягодами.
7. Если фисташки хранить в большом количестве в мешке или любой другой таре, то они могут самопроизвольно загореться. Так что следует быть осторожным.
8. Арахисовое масло годится не только для сытного завтрака, но и для… изготовления бриллиантов!
Существует гипотеза ученых из Баварского научно-исследовательского института геофизики и геохимии, согласно которой алмазы "рождаются" из углерода, благодаря сверхмощному давлению.
А так как практически все продукты содержат углерод, то ученые решили провести эксперимент и образовать бриллиант из арахисового масла. Это может показаться странным, но у них получилось.
9. Грибы не относятся к продуктам, которые можно испортить приготовлением.
10. В случае если во время еды включить громкую музыку, то она заставит человека съесть и выпить гораздо больше того, что ему нужно для утоления голода-жажды.
11. Наклейки на фруктах абсолютно съедобны Наклейки, которые мы часто открываем с экзотических фруктов, на самом деле являются вполне съедобными. По крайней мере, так утверждают производители.
Кстати, по их заверениям и клей, на котором они держатся, также вполне сгодится в пищу. А еще такую бумагу часто используют для украшения кондитерских изделий.
12. Сэндвич с говядиной попал в открытый космос.
Не сам, конечно, а благодаря ротозейству астронавта Джона Янга в 1965году. Тот его просто — напросто уронил.
13. Шоколад зависит от мух. В прямом смысле слова.
Дело в том, что шоколадная мошкара опыляет какао-деревья, как и другие насекомые, перенося пыльцу с растений. Поэтому, когда созревшие плоды собирают, этот урожай частично содержит и насекомых.
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Фото: ristorazioneitalianamagazine.it
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