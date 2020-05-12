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Автор Михаил Закурдаев

Кишечные бактерии помогают восстановить работу памяти

Здоровье

Не всегда бактерии в нашем теле — это плохо. Даже больше того, биофлора организма — его неотъемлемая часть. И вот международная группа ученых подтвердила ранее сделанное открытие россиян — кишечная биофлора влияет на эффективную деятельность памяти. Хотя, казалось бы, где одно, а где другое?

Как все устроено

"У нас в кишечнике обитает 4 кг бактерий — это размер кошки. Их количество и пропорции целиком повторяют биофлору наших матерей. Изменить ее по жизни невозможно — даже если вы… всю эту биофлору убьете, она самостоятельно восстановится", — заявил корреспонденту "Правды.Ру" врач-диетолог, руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков.

"У нас есть nervus vagus. Это такой толстый нерв толщиной с палец, который идет с головного мозга в солнечное сплетение. И там он разветвляется. И когда бьют в солнечное сплетение, под дых, сразу парализуется дыхание, и ты не можешь вдохнуть. Потому что этот nervus vagus контролирует дыхательную систему в том числе. Оказалось совсем недавно, что сигналы по этому nervus vagus идут не от головного мозга вниз на кишечник, как должно быть, а снизу вверх, то есть от кишечника к головному мозгу", — пояснил он систему.

Выясняется, что если мы "кормим" кишечную флору, скажем, алкоголем, то когда мы не пьем, бактерии будут понуждать нас это делать. Именно эти бактерии вырабатывают эндорфины, и люди "подсаживаются" на вкус определенной пищи. Поэтому многие обожают сладкую или жирную пищу.

Эти бактерии заинтересованы в долгой жизни человека, так как он их питает. Поэтому они противодействуют старческой деменции, разрушающей мозг человека в считанные годы и приводящей к его гибели. Для этого они стимулируют клетки.

Возможно ли укрепить их искусственно?

Чтобы это сделать, необходимо провести генетический анализ кала, разобрав, какие именно бактерии и в какой пропорции живут в кишечнике. Зная это, станет понятно, что из еды они "предпочитают". И за счет того, что мы станем их подкармливать, они будут больше и сильнее влиять на работу мозга.

"Если мы пьем антибиотики, надо принимать препараты, которые восстанавливают флору. Представьте себе, что у кошки выпало немножко шерсти. Вы взяли кусочек шерсти размером с эту капсулу и добавили", — подчеркнул Ковальков.

"Нервных клеток в кишечнике больше, чем в головном мозге. Это второй мозг, который работает, дышит, влияет на нашу иммунную систему, который решает, когда вам умереть, сколько вы проживете. И поэтому операции на кишечнике, когда удаляют его часть, наиболее опасные", — добавил он, сравнив флору кишечника с "государством в государстве".

 

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Темы память кишечник алексей ковальков
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