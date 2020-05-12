Пандемия: чего еще ждать и как отбиваться

Итак, режим самоизоляции в нашей столице продлен до июня. И теперь москвичам и жителям Подмосковья остается ждать стабильно теплого летнего времени. У людей укрепится иммунитет, не будет сезонных заболеваний — и специалисты, а вслед за ними и простые граждане надеются, что напугавшая весь мир пандемия пойдет на спад.

Насколько этому можно верить?

"Значительная часть вирусологов тоже склоняется к этой идее, что где-нибудь к середине лета уже можно совершенно спокойно все позабыть: работать, ходить, гулять, питаться", — сообщил корреспонденту "Правды.Ру" врач, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре Ян Власов.

"И есть второй вариант — это наличие второй волны. Ряд людей склонен думать, что вирус может иметь вторую волну, что позволит говорить о новом витке изоляции. И это приходится на осень. Но как замечают многие эксперты, никто еще не видел вторую волну или перезаражение, так называемую суперинфекцию".

По словам специалиста, совершенно необязательно, что вторая волна "нахлынет" непременно этой осенью. Она может прийти и через несколько лет - это реальный цикл жизни вирусов. Сегодня трудно сказать, насколько устойчив иммунитет к коронавирусу, а значит, невозможно говорить, будет ли "вторая волна" или отдельные заражения еще не переболевших людей.

А иммунитет в данном случае является первейшей защитой. Именно порожденные иммунной системой интерфероны являются первым барьером защиты от вирусов вообще.

Аутоиммунные заболевания

А если человеку нельзя повышать иммунитет в связи с аутоиммунной болезнью? Как тогда защититься от вездесущего коронавируса?

"Есть ряд аутоиммунных заболеваний, которые истощают иммунную систему и делают человека более подверженным вирусному влиянию. И эти вирусные атаки дают более тяжелые последствия. В некоторых случаях иммунные заболевания дают такое напряжение иммунной системы, что человек может быть невосприимчив к некоторым видам инфекции", — уточняет Ян Власов.

Так что риск как таковой имеется. Особенно в том случае, если иммунное расстройство является хроническим и иммунитет "слишком долго работал".

"Все вирусы реагируют на интерфероны, поэтому есть назальные спреи с интерфероном. Очень хорошо их применять. Чаще они для взрослых. Для детей, особенно малого возраста, интерфероны нежелательны в применении. Также эффективны самые простые средства, содержащие витамин С. Это так называемая аскорбиновая кислота. Она является природным антиоксидантом. И она является специфическим метаболитом для повышения качества проницаемости сосудов, то есть она хорошо влияет на сосудистую стенку и стимулирует иммунитет", — говорит вирусолог.

Как бороться с легкой формой вируса, будучи на карантине?

Помимо COVID-19, наш организм поражают десятки тысяч видов микроорганизмов, которые порождают респираторные заболевания. Поэтому сразу думать о худшем, считает врач, не надо. Надо поддерживать домашнее тепло — 22-24 градуса, избегать переохлаждений, побольше принимать теплой воды (но не чая). Полезна аскорбиновая кислота, полоскание горла солевым раствором и любыми другими, которые предназначены против вирусных ангин.

Тогда вирусное воздействие будет снижаться.

Если вас, как говорят врачи, температурит: надо сбивать высокую температуру, когда она "переваливает" за 38 градусов, а вот ниже как раз не рекомендуется. Можно искусственно поднять, если она слишком стабильно держится. С этой целью необходимо укрыться одеялом — "как раньше говорили, попил и пропотел". Народный способ помогает отлично.

В качестве пищи не рекомендуется употреблять то, что перенасыщено белками, жирами и сахарами, да и аппетита на такое обычно не хватает. Запрещено делать избыточные нагрузки, подчеркивает специалист, и принимать горячие ванны — последние только ослабляют иммунитет.

При этом неплохо отметить, что все эти меры не заменяют обращения к врачу при малейшем подозрении на коронавирусную инфекцию.