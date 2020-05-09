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Автор Инна Новикова

Никулин: у коронавируса нет природного резервуара

Здоровье » Здоровье и профилактика

Экс-советник Генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин сожалеет о ликвидации советской системы здравоохранения, которая наверняка уберегла бы нашу страну от столь разрушительных последствий.

Эксперт ООН: COVID -19 - био-оружие или месть природы?

Читайте начало интервью:

Искусственное происхождение вируса

Я видела ролик, правда, на китайском языке. Ничего не поняла, но в подписях было написано, что это программа новостей от 2-го января какого-то канала китайского телевидения. Телеведущая говорила о том, что несколько ученых то ли арестованы, то ли как-то наказаны за то, что они рассказывали ужасы о новом вирусе, который несёт атипичную пневмонию.

— Китайцы пытаются найти виновных в этой эпидемии, но, по моему мнению, китайцам это дело подбросили. Утечка была не в Ухане. Скорее всего, она началась в США. Где-то в июле месяце прошлого года был закрыт "Форт Детрик", где проводились работы с коронавирусом. Тогда же в Америке появилась неизвестная легочная болезнь, которую назвали болезнью вейперов.

31 августа была большая статья в "Нью-Йорк Таймс" о том, что к тому времени в США уже больше 300 человек заболели этой болезнью, в числе которых были военнослужащие армии США, которые охраняли тот самый "Форт Детрик", закрытый из-за угрозы биобезопасности.

Я думаю, утечка произошла в США.

11 сентября 2019 года, в такой знаменательный день для США, Дональд Трамп провел совещание с участием CDC (Центр профилактики инфекционных заболеваний, можно сказать, аналог нашей Академии медицинских наук), на котором потребовал запретить продажу вейпов (электронных сигарет) по всей территории США. Кстати, некоторые штаты приняли соответствующие законы. Но к тому времени заразившихся было уже больше 500 человек в 30-ти штатах. Погибло больше 20-ти. Эпидемия началась в США, а китайцам её подбросили. Может быть, случайно, а может — нет. Мы этого не знаем. Как говорится, со свечкой никто не стоял.

— Почему такие катастрофические масштабы в США? Вроде бы там сильная система здравоохранения.

— Их система здравоохранения абсолютно не приспособлена к инфекционным заболеваниям. У нас в составе Минздрава всегда было Главное управление карантинных инфекций. В Российской Федерации в 1991 году было 140 тысяч боксированных инфекционных коек. Это значит отдельный бокс с предбанником, с отдельным входом и отдельной системой вентиляции. Где это всё сейчас?

— Оптимизировали.

— Вот именно. Сейчас у нас осталось только 59 тысяч инфекционных коек и совсем малое количество боксированных. Сейчас строят на стадионах, вместо того чтобы открыть те больницы, которые закрыли 3-4 года назад. Эти больницы выставлены на продажу. Если бы сохранилась советская система, мы бы этой эпидемии попросту не заметили, потому что всех прибывших из-за границы поместили бы в карантин.

— В Белоруссии вроде бы советская система сохранилась, но эпидемия идёт.

— В Белоруссии, кстати, эпидемия меньше, чем у нас. Во-первых, Белоруссия — небольшая страна, а ситуация лучше, чем у нас, выглядит именно потому, что у них та система сохранилась, хотя бы частично. Таких вот инфекционных боксов, насколько я знаю, оборудованных для реанимации, с системой искусственной вентиляции лёгких и так далее. Я думаю, что белорусы должны справиться с этой ситуацией.

Про карантин

— Как вы относитесь к карантину? Кто-то говорит, что это единственный возможный способ. Кто-то говорит, что нужно всем переболеть.

— Борис Джонсон был тоже ярым сторонником, что надо всем переболеть.

10% вымрет, остальные будут жить. Но после того, как сам переболел, у него, по-моему, эта дурь из головы выветрилась.

Он понял, насколько это тяжелое заболевание. Это биологическое оружие нового типа, рассчитанное не на то, чтобы убить максимальное количество. Оно рассчитано на то, чтобы заразить максимальное количество людей. Даже Эбола, у которой до 90% летальность, такого бы экономического ущерба нанести не смогла. А тут длительный инкубационный период, когда болезнь протекает бессимптомно и позволяет одному человеку заразить десятки человек. Достаточно вспомнить главврача в Коми, который 52 человека заразил.

— Больной гриппом заражает одного, а при коронавирусе — двух или трех?

— Это в среднем по палате, как шутят врачи. Цифра очень далека от истины. К тому же, как еще говорят, нет здоровых пациентов, а есть недообследованные. Даже если у нас 3 миллиона тестов уже сделали, всё равно еще 143 миллиона необследованных. Поэтому мы не знаем истинных цифр реально заболевших.

Будет ли вакцина и вторая волна?

— Когда нам ждать вакцину?

— Эксперименты американских ученых и их китайских коллег показали, что с вакциной будут очень большие сложности именно потому, что у многих больных не появляются антитела, то есть они могут снова заболеть. Известные противовирусные препараты, к сожалению, на эту заразу не действуют. Поэтому будем надеяться на лучшее. Сейчас вся надежда на солнце и ультрафиолет, что он всё-таки собьет волну, но это, думаю, будет не раньше июня месяца.

— Вы говорите про ультрафиолет? В жарких странах, где солнце уже давно, ультрафиолета много-много, а коронавирус всё равно есть.

— Значит, он необходимую температуру не достиг. Большинство вирусных инфекций во время лета как бы останавливается (взять грипп, ОРВИ).

— Говорят про вторую, третью волну.

— Осенью узнаем. Сейчас это предположение. Если вирус найдет природный резервуар, то тогда, конечно, мы получим то же самое, что и грипп. Он будет в каком-нибудь животном жить и появляться сезоном, если нет, то может действительно исчезнуть. Поживем — увидим.

Пока что природного резервуара нет. Это является доказательством того, что вирус этот искусственный, потому что каждый вирус должен где-то жить и размножаться. MERS (ближневосточный респираторный синдром) жил в верблюдах. Другие вирусы: кто — в летучих мышах, кто — еще в каких-то животных. В основном коронавирусы живут в различных животных, в том числе в домашних, но они на человека не перескакивают. У них нет ключа от этого сейфа.

А вот этому COVID-19 создали такой гибридный белок, который вступает во взаимодействие с белками клетки человека. Проникает спираль ДНК, а оболочка остается снаружи.

Спираль ДНК присоединяется к геному человека и начинает транслировать сама себя, и из-за этого клетка погибает. Вот такой механизм. У 99,99% вирусов такого ключа от клетки человека нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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