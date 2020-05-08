Игорь Никулин о происхождении вируса и его отложенных последствиях

Экс-советник Генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин приводит весомые доказательства рукотворного происхождения коронавируса, но из-за конфликта интересов КНР и США мир об этом не может получить достоверной информации.

Эксперт ООН: COVID -19 - био-оружие или месть природы?

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Всемирная организация здравоохранения

— Весь мир ослеп, когда ВОЗ объявила, что этот вирус имеет естественное происхождение?

— США и Китай в этом деле сильно замазаны и очень не хотят, чтобы правда об этом деле вышла наружу. К сожалению, есть точка зрения, а есть точка сидения. Ведь они прекрасно понимают, что если всё это выползет наружу, то им придётся брать на себя ответственность за рукотворную пандемию, которую они устроили. Им очень трудно быть объективными.

— Трамп обвинил ВОЗ, приостановлены платежи этой организации. Обвинения в адрес Китая уже на самом деле следовали не только от Трампа, но и от Германии, от Британии, от других стран.

— Выступить единым фронтом. Думаю, что это было так и задумано.

Если посмотреть на происходившее в мире в последние 10-15 лет чуть шире, не только через замочную скважину вирусологии и микробиологии, в десятках стран мира произошла оптимизация системы здравоохранения.

Сделали это точно не китайцы. Сделали это англосаксы, никаких сомнений в этом нет. Человечество готовили к эпидемии. Билл Гейтс неоднократно утверждал, что Третья мировая война начнется не с ядерных ударов, как мы это думали в 20-м веке. Она начнётся с биологических атак.

Биологическое оружие

— В этом вирусе 25 штаммов, поэтому к нему очень сложно будет найти вакцину, он постоянно мутирует.

— К сожалению, как показали американские учёные, проводившие исследования, ни моноклональные антитела на него не действуют, ни известные противовирусные препараты. Ещё в 2015 году у них в руках был вирус, который мог вызвать пандемию общемирового масштаба, которую мы получили в 2020 году. Это ещё раз говорит о том, насколько опасны такого рода эксперименты и насколько человечеству необходимо всё-таки подписать механизм контроля.

— Конвенция по контролю за биологическим оружием не работает, насколько я понимаю.

— Не работает. Ещё в 1990-е годы была трехсторонняя рабочая группа по контролю за соблюдением Конвенции, в которую входили Россия, США и Великобритания, но с 2001-го года британцы и американцы вышли из неё.

Она фактически прекратила свою деятельность. То есть они отказались подписывать протокол по механизмам контроля, и после этого Конвенция стала чистой декларацией. Если нет полиции — никто не будет соблюдать закон.

Если раньше это как-то работало, по крайней мере, если были какие-то инциденты, специалисты выезжали на место и разбирались, что там происходит, сейчас этого, к сожалению, нет. Ни Генеральная Ассамблея ООН, ни ВОЗ, в общем-то, не имеют механизма для расследования такого рода инцидентов.

— По поводу самого вируса. Вы говорите, что много умрёт и ещё это будет сколько-то лет продолжаться, но если брать сейчас цифры, то смертность в Москве — 1%. По другим регионам России — 2%. В Италии очень высокая смертность, в Испании высокая смертность, в Америке — 5%.

— В Италии, в Испании, в Бельгии. Вообще в Европе.

— Она высокая, но подавляющее большинство людей болеет в легкой форме. У нас очень много бессимптомных. Для большинства это всё не так страшно, как об этом рассказывают.

— Мы не знаем отдаленных последствий.

В тяжелых случаях возникает фиброз легких, когда лёгкие превращаются в решето. Если человек выздоравливает, то легкие, конечно, зарастают, но они зарастают соединительной тканью. Фактически у него 20-25% легких уже никогда работать не будут, то есть он становится инвалидом.

Какие будут отдалённые последствия, мы не знаем. Некоторые ученые считают, что впоследствии будет развиваться онкология. Ясно одно, такого патогена в природе никогда не существовало. Он создан искусственно, и к этому причастны Соединённые Штаты Америки и Китай. Из-за этого конфликта интересов мы не можем получить всей правды по поводу данного заболевания.

— Вы такие страшные заявления делаете по поводу онкологии. То есть у всех, кто заболел, или у какой-то части?

— Пока это гипотеза, но не исключено, что какая-то часть тех, кто переболел, у них могут быть вот такие последствия.

Беседовала Инна Новикова

У публикации подготовил Игорь Буккер